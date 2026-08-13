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বিশ্বনাথের নাচে জমজমাট 'এরাও মানুষ' ছবির মিউজিক লঞ্চ, কারা এলেন?

মুক্তির অপেক্ষায় জীতু কমল , শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু অভিনীত 'এরাও মানুষ' সিনেমা ৷ তার আগে ছবির গ্র্যান্ড মিউজিক লঞ্চে জমজমাট ছিল বৃহস্পতির সন্ধ্যা ৷

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'এরাও মানুষ' ছবির মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 10:27 AM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সাই প্রকাশ লাহিড়ী এবং অমিত তালুকদার পরিচালিত 'এরাও মানুষ' (Erao Manush- The Search Within) ছবির গান। নাচে গানে জমে উঠল গান প্রকাশের সন্ধ্যা। এই ছবিতে গান গেয়েছেন আকৃতি কক্কর, জাভেদ আলি, জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সিধু। জাভেদ ছাড়া হাজির ছিলেন এঁরা সকলেই।

ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বনাথ বসু। এদিন মঞ্চে তাঁর নাচ নজর কাড়ে সকলের। সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'নাচ ক্ষ্যাপা নাচ' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনে সকলকে মাতিয়ে দেন বিশ্বনাথ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কার্তিক দাস বাউল, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সিধু, আকৃতি কক্কর, জুন বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজির ছিলেন জীতু কমল , শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেন, বিশ্বনাথ বসু, সত্যম ভট্টাচার্য, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক সান্যাল-সহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য, এদিন জীতু আর শ্রাবন্তীর ডুয়েট ডান্স পারফরম্যান্স নজর কাড়ে সকলের।

সিধুর কণ্ঠে আছে ‘ফিরে আয় বন্ধু’ শীর্ষক একটি গান। গানটির পুরুষ কণ্ঠে রয়েছেন সিধু (ক্যাকটাস)। গানটির কথা লিখেছেন বালাসাই লাহিড়ী ও সিধু এবং সুর দিয়েছেন বালাসাই লাহিড়ী। একই গানের নারী সংস্করণে কণ্ঠ দিয়েছেন আকৃতি কক্কর। এই গানটির ক্ষেত্রেও কথা লিখেছেন বালাসাই লাহিড়ী ও সিধু। উল্লেখ্য, এই গানটির মাধ্যমে এদিন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রথমে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় রাহুলের জন্য। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাহুল।

‘এরাও মানুষ’-এর সঙ্গীত তালিকায় রয়েছে ‘মনে হলো কেন’, ‘স্বপ্নের রাজকুমারী’, ‘ফিরে আয় বন্ধু’ (Male), ‘ফিরে আয় বন্ধু’ (Female), ‘নাচ খ্যাপা নাচ’ এবং ‘খুঁজতে চাই তোকে’। গানগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলা ও ভারতীয় সঙ্গীত জগতের একাধিক পরিচিত শিল্পী। ‘মনে হলো কেন’ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জাভেদ আলি। গানটির সুর বালাসাই লাহিড়ীর এবং কথা লিখেছেন অনামিকা লাহিড়ী ও বালাসাই লাহিড়ী। অন্যদিকে ‘স্বপ্নের রাজকুমারী’ গানটি গেয়েছেন কার্তিক দাস বাউল। গানটির কথা ও সুর দুটোই বালাসাই লাহিড়ীর।

এছাড়াও ছবিতে রয়েছে ‘নাচ খ্যাপা নাচ’, যেখানে কণ্ঠ দিয়েছেন ভূমি-খ্যাত সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গানটির কথা লিখেছেন বালাসাই লাহিড়ী ও সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ‘খুঁজতে চাই তোকে’ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জুন বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির কথা লিখেছেন অনামিকা লাহিড়ী ও বালাসাই লাহিড়ী এবং সুরও বালাসাই লাহিড়ীর। মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্ধকার জগত, ক্ষমতার লড়াই, রহস্য, সম্পর্ক এবং মানবিকতার টানাপোড়েন-এই সবকিছুকে কেন্দ্র করে তৈরি সাই প্রকাশ লাহিড়ী ও অমিত তালুকদার পরিচালিত ছবি ‘এরাও মানুষ’। সাই ভিগনেশ ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিটি মূলত একটি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ও সোশ্যাল ড্রামা। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বালাসাই লাহিড়ী। ছবির গল্পের আবহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে একাধিক ভিন্ন স্বাদের গান।

কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে আনন্দধারা নামের একটি মানসিক আশ্রম, যার অন্দরমহলে লুকিয়ে রয়েছে ক্ষমতা, শোষণ ও রহস্যের এক অন্ধকার জগত। সাংবাদিক নীল সেই রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর তার খোঁজে পুরনো সম্পর্ক ও ক্ষত ভুলে একত্রিত হয় অবন্তী ও দীপ। তাঁদের অনুসন্ধানই ধীরে ধীরে খুলে দেয় আনন্দধারার দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নানা রহস্য। বাস্তব জীবনের একাধিক ঘটনা ও নথিভুক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবিতে মানসিক আশ্রমে রোগীদের প্রতি অবহেলা, হয়রানি, নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণের মতো বিষয় উঠে আসবে। তবে নির্মাতাদের দাবি, শুধুমাত্র গম্ভীর সামাজিক বক্তব্য নয়, থ্রিল, ড্রামা, কমেডি, অ্যাকশন, নাচ এবং গানের সমন্বয়ে ‘এরাও মানুষ’ হতে চলেছে একটি পূর্ণাঙ্গ বানিজ্যিক ছবি।

ছবিটি প্রযোজনা করছেন বিপাশা লাহিড়ী, বালাসাই লাহিড়ী ও সাইপ্রকাশ লাহিড়ী। গল্পের ভাবনা সাইপ্রকাশ লাহিড়ী ও বালাসাই লাহিড়ীর। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন অর্ণব ভৌমিক। অতিরিক্ত চিত্রনাট্যে রয়েছেন সৌরভ মালাকার ও সপ্তর্ষি ঘটক। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার পাশাপাশি গোটা ছবির আবহ নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন বালাসাই লাহিড়ী। ছবির মুক্তি কবে জানা যায়নি এখনও।

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TAGGED:

JEETU
SRABANTI CHATTERJEE
ERAO MANUSH THE SEARCH WITHIN
জীতু কমল বিশ্বনাথ বসু
ERAO MANUSH SONG LAUNCH

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