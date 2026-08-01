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'ধুরন্ধর'-'পাঠান'কে টেক্কা টম হল্যান্ডের 'স্পাইডার ম্যান'-এর, বক্সঅফিসে ভাঙছে রেকর্ড

এটা হলিউডের কোনও সিনেমার জন্য সর্বকালের সেরা প্রথমদিনের আয়, যা 2019 সালে মার্ভেলের ব্লকবাস্টার 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম'-এর রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

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'ধুরন্ধর'-'পাঠান'কে পিছনে ফেলল টম হল্যান্ডের 'স্পাইডার ম্যান' (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 10:04 AM IST

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হায়দরাবাদ, 1 অগস্ট: ভারতীয় বক্সঅফিসে শাহরুখ খানকে (Shah Rukh Khan) টেক্কা স্পাইডার-ম্যানের (Spider Man)। টম হল্যান্ড (Tom Holland) অভিনীত নতুন সুপারহিরো সিনেমা 'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে' (Spider Man Brand New Day) ভারতে মাত্র দু'দিনেই 109 কোটি টাকার (নিট) আয় করে রেকর্ড তৈরি করেছে।

'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে' বক্সঅফিস

'ফ্রেন্ডলি নেইবারহুড স্পাইডার-ম্যান' হিসেবে টম হল্যান্ডের চতুর্থ সিনেমা ভারতে মুক্তির দিনেই 60 কোটি টাকা (নেট) আয় করে রেকর্ড গড়েছে। এটা হলিউডের কোনও সিনেমার জন্য সর্বকালের সেরা প্রথমদিনের আয়, যা 2019 সালে মার্ভেলের ব্লকবাস্টার 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম'-এর রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। শুক্রবার ছবিটি আরও 49 কোটি টাকা (নেট) আয় করে ৷ যার ফলে ভারতে এই সিনেমার মোট আয় দাঁড়িয়েছে 109 কোটি টাকা। দু'দিনের এই আয় অনেক ভারতীয় সিনেমার দেশীয় প্রথম দিনের আয়ের চেয়েও বেশি ৷ উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, 'ধুরন্ধর পার্ট 1' প্রথম দু'দিনে 60 কোটি টাকা আয় করেছিল ৷ 'ডাঙ্কি' দু'দিনে আয় করেছিল 50 কোটি টাকারও কম। পাশাপাশি বাদশার 'পাঠান' সিনেমাও দুদিনে আয় করেছিল 67.19 কোটি টাকা ৷

'ব্র্যান্ড নিউ ডে'-র ইংরেজি পার্ট বক্সঅফিসে দুর্দান্ত সাফল্য দেখাচ্ছে ৷ ভারতের মোট আয়ে এর অবদানই সবচেয়ে বেশি প্রায় 60 কোটি টাকা। এরপরই রয়েছে হিন্দি ডাবড সংস্করণ, যা 39 কোটি টাকা আয় করেছে। 30 জুলাই ভারতে সিনেমাটি মুক্তি পায়।

বিশ্বজুড়ে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’-র মুক্তি

উত্তর আমেরিকায় মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তে সিনেমাটি প্রায় 250-260 মিলিয়ন ডলার আয় করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা হলিউড সিনেমার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং আয়। অনেক আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘ ‘ওপেনিং উইকেন্ড’ বা মুক্তির শুরুর সময়সীমার কারণে, বিশ্বব্যাপী ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’-র আয় 50 কোটি (হাফ-বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিনেমা সম্পর্কে

মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের অংশ 'ব্র্যান্ড নিউ ডে'-তে স্পাইডার-ম্যান বা পিটার পার্কার চরিত্রে অভিনয় করেছেন টম হল্যান্ড ৷ পাশাপাশি এমজে (MJ) চরিত্রে জেন্ডায়া এবং নেড চরিত্রে জ্যাকব ব্যাটালনও ফিরে এসেছেন। সিনেমায় দেখা যায়, পিটার পার্কার স্পাইডার-ম্যান হিসেবে সম্পূর্ণ একা জীবনযাপন করছেন এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে কেউ তাকে আর মনে রাখেনি। তাকে ছাড়াই পুরনো বন্ধুদের এগিয়ে যাওয়ার মানসিক চাপের মাঝে, নতুন সব খলনায়কের আগমনে স্পাইডার-ম্যানকে নতুন নতুন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন পরিচালিত এই সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্যাডি সিঙ্ক, মার্ক রাফালো এবং জন বার্নথাল।

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TAGGED:

SPIDERMAN BEATS DHURANDHAR
TOM HOLLAND MOVIE
SHAH RUKH KHAN RANVEER SINGH
স্পাইডার ম্যান ব্র্যান্ড নিউ ডে
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