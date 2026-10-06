আচমকাই আতশবাজি বিস্ফোরণ ! অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন এই অভিনেতা
Actor Shivarajkumar Viral Video: এদিন অভিনেতা সিনেমার প্রোমোশনে গিয়েছিলেন ৷ সেখানেই এই আতশবাজি বিস্ফোরণ ঘটে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 2:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন দক্ষিণের অন্যতম অভিনেতা তথা কন্নড় সুপারস্টার শিবরাজকুমার ৷ সিনেমার প্রোমোশনে গিয়ে আতশবাজি বিস্ফোরণে একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছেন অভিনেতা ৷ সোশাল মিডিয়ায় বিস্ফোরণের সেই ভিডিয়ো ভাইরাল ৷
কর্ণাটকের চিত্রদুর্গে নিজের নতুন ছবি 'বেল'-এর প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন সুপারস্টার শিবরাজকুমার। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর সময় অভিনেতার ঠিক কাছেই হঠাৎ একটি আতশবাজি ফেটে যায়, যার ফলে উপস্থিত জনতার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে নেটপাড়ায় ৷ 'শিবান্না' নামে পরিচিত শিবরাজকুমার সোমবার 'বেল' ছবির প্রচারের জন্য চিত্রদুর্গে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য সেখানে প্রচুর অনুরাগী ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ তাঁরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনাও জানান। অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের সময় প্রবেশপথের কাছে রাখা একটি আতশবাজি হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়।
actor shivarajkumar escape Firecracker accident at chitradurga #shivarajkumar #jailer2 #bail #chitradurga #shivanna #chitradurga #KarnatakaNews https://t.co/qxX4kiZ39Q— Santosh Kumar (@Santhuka820) October 6, 2026
বিস্ফোরণের শব্দ ছিল তীব্র এবং তা মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। অভিনেতার কাছাকাছি ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখা যায় ৷ তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান থেকে সরে যান। নিরাপত্তা কর্মী ও আশেপাশের লোকজন দ্রুত তাঁকে ঘিরে ফেলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। সৌভাগ্যবশত, কোনও আঘাত ছাড়াই শিবরাজকুমার এই ঘটনা থেকে রক্ষা পান।
2 অক্টোবর মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'বেল' (Bail)-এর প্রচারণার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। পবন ওয়াদিয়ার পরিচালিত কন্নড় অ্যাকশন-ক্রাইম ড্রামা নির্মাতা ও অভিনেতার মধ্যে প্রথম যৌথ কাজ। ছবিটিতে জয়রাম, সাই কুমার, দীক্ষিত শেঠি, সঞ্জনা আনন্দ, সঙ্গীতা, রমেশ ইন্দিরা এবং গোপালকৃষ্ণ দেশপাণ্ডের মতো শক্তিশালী একঝাঁক অভিনয়শিল্পীকে দেখা গিয়েছে।
'বেল' ছবিতে শিবরাজকুমারকে 'বিজয়' নামের একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যায়, যার পেশাগত জীবনে এক অপ্রত্যাশিত মোড় আসে। ছবিটিতে তাঁকে কাঁচা-পাকা চুলের (সল্ট-অ্যান্ড-পেপার) লুকে দেখা গিয়েছে। প্রচারণামূলক সফরের সময় শিবরাজকুমার জানান যে, শুরুতে এই লুক ও ছবিটি দর্শক কীভাবে গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে তিনি কিছুটা ভীত ছিলেন। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, দর্শকরা ছবিটি এবং এতে সবার অভিনয় বেশ পছন্দ করছেন।
অভিনেতা 'বেল' সিনেমাটিকে সমর্থন করার জন্য অনুরাগী ধন্যবাদ জানান এবং দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবিটি দেখার আহ্বান জানান। তিনি 'ভেধা' (Vedha), 'কারাটাকা দামানাকা' (Karataka Damanaka) এবং 'ভৈরাথি রানাগাল' (Bhairathi Ranagal)-এর মতো সিনেমার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে দাবানগেরে (Davangere) ও কর্ণাটকের অন্যান্য অঞ্চলের দর্শকদের কাছ থেকে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছেন ৷ এছাড়া অভিনেতার হাতে আরও বেশ কিছু প্রজেক্ট রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রজনীকান্ত অভিনীত 'জেলার 2' (Jailer 2) এবং 'এ ফর আনন্দ' (A for Anand)।