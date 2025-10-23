দ্বিতীয়বার বাবা হচ্ছেন রামচরণ, তারকাখচিত স্ত্রী উপসনার বেবি শাওয়ার

দ্বিতীয়বার বাবা হচ্ছেন রামচরণ, তারকাখচিত স্ত্রী উপসনার বেবি শাওয়ার
দিওয়ালির বিশেষ দিনে বেবি শাওয়ারের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন রামচরণের স্ত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 3:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 অক্টোবর: দু'বছরের মাথায় ফের একবার বাবা হতে চলেছেন অভিনেতা রামচরণ ৷ দীপাবলি আলোকজ্জ্বল দিনে খুশির খবর শেয়ার করেছেন অভিনেতা ও তাঁর স্ত্রী উপাসনা কোনিডেলা ৷ 2023 সালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন উপাসনা ৷ দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন তিনি ৷ বিশেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়৷
উপাসনা নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে নিজের সিমন্থম উপাচার (বেবি শাওয়ার)-এর ছোট্ট ঝলক শেয়ার করেন ৷ যেখানে দিওয়ালি উদযাপনের পাশাপাশি উপাসনাকে আশীর্বাদ করতে উপস্থিত ছিলেন বাড়ির বড়রাও ৷ এদিন রামচরণ ঘরণীকে দেখা যায় গাঢ় নীল রঙের পোশাকে ৷
ভিডিয়ো শেয়ার করে উপাসনা লেখেন, "এই দিওয়ালিতে ডবল সেলিব্রেশন ৷ ডবল ভালোবাসা ও ডবল আশীর্বাদ ৷" উপাসনার এই ভিডিয়ো সামনে আসতেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ কোনিদেলার বাসভবনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সুপারস্টার চিরঞ্জীবী এবং তার স্ত্রী সুরেখাকে রাম চরণ এবং উপাসনার সঙ্গে আনন্দের ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে। তাদের মেয়ে, ছোট্ট ক্লিন কারাও তার মায়ের পাশে মিষ্টিভাবে উপস্থিত হয়েছিল। বিশেষ দিনে নাগার্জুন এবং তাঁর পরিবার সহ বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷
মাত্র কয়েকদিন আগে, আর্চেরি প্রিমিয়ার লিগ টুর্নামেন্টের সময় রাম চরণ এবং উপাসনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি তীরন্দাজদের প্রচারের জন্য তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে এক্সহ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, "উপাসনা এবং অনিল কামিনেনি গারু, তোমাদের সঙ্গে দেখা করে খুশি হলাম। তীরন্দাজকে জনপ্রিয় করার জন্য তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং অগণিত তরুণ-তরুণীদের উপকারে আসবে।" রাম চরণ এবং উপাসনা 2023 সালে তাঁদের প্রথম সন্তান, মেয়ে ক্লিন কারাকে স্বাগত জানান। এখনও পর্যন্ত তারকা দম্পতি তাঁদের মেয়েকে ক্যামেরার সামনে আনেননি ৷