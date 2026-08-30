আজ থেকে টিভির পর্দায় 'বিগ বস বাংলা', চ্যালেঞ্জটা ঠিক কোথায়

আজ থেকে টিভির পর্দায় 'বিগ বস বাংলা', চ্যালেঞ্জটা ঠিক কোথায়
দীর্ঘ 10 বছর পর বাংলার টেলিভিশনে ফিরছে 'বিগ বস বাংলা'। সঞ্চালকের আসনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 30, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: আজ থেকে টিভির পর্দায় 'বিগ বস বাংলা' সিজন থ্রি । 2013 সালের 17 জুন থেকে 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইটিভি বাংলায় প্রথম সম্প্রচার হয় 'বিগ বস সিজন 1'। এরপর অন্য চ্যানেলে বাংলায় দ্বিতীয় সিজন আসে 2016 সালের চার এপ্রিল । চলেছিল সে বছর 15 জুলাই পর্যন্ত । আর এবার একেবারে পৃথক একটি চ্যানেলে আসছে সিজন থ্রি ।
দীর্ঘ 10 বছর পর বাংলার টেলিভিশনে ফিরছে 'বিগ বস বাংলা'। আজ 30 অগস্ট থেকে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হতে চলেছে এই বহু প্রতীক্ষিত রিয়্যালিটি শো । তার উপর সঞ্চালকের আসনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় - ফলে প্রত্যাবর্তনের আগেই দর্শকের কৌতূহল তৈরি হয়েছে যথেষ্ট । কিন্তু প্রশ্ন একটাই - আজকের বাংলা টেলিভিশনের বাজারে 'বিগ বস' কতটা জায়গা তৈরি করতে পারবে ?
কারণ, গত এক দশকে বদলে গিয়েছে দর্শকের রুচি, বদলেছে রিয়্যালিটি শো দেখার ধরনও । 'দাদাগিরি', 'ডান্স বাংলা ডান্স', 'সারেগামাপা'-র মতো শো গুলিও নিজেদের আলাদা দর্শক তৈরি করেছে । বিশেষ করে বাংলা বিনোদন জগতে রিয়্যালিটি শোয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুধু TRP-র নয়, দর্শকের সময় এবং মনোযোগ ধরে রাখারও । 'ডান্স বাংলা ডান্স'কে বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় ডান্স রিয়্যালিটি শো হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই দেখা হয় । এই জায়গাতেই 'বিগ বস বাংলা'-র সামনে প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ - নিজের আলাদা দর্শক তৈরি করা ৷
এ প্রসঙ্গে একটা কথা না-বললেই নয়, 'বিগ বস'-এর সবচেয়ে বড় শক্তি তার ফরম্যাট । প্রতিযোগিতা, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, মতবিরোধ, জোট, ব্যক্তিত্বের সংঘাত - একটি ঘরের মধ্যে প্রতিযোগীদের দৈনন্দিন জীবনই হয়ে ওঠে মূল কনটেন্ট । ফলে দর্শক শুধু প্রতিযোগিতা দেখেন না, প্রতিযোগীদের ব্যক্তিত্ব এবং পারস্পরিক সমীকরণের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন ।
কিন্তু এই ফরম্যাটই আবার বড় চ্যালেঞ্জ । কারণ বাংলা দর্শক কি প্রতিদিনের বিনোদনে শুধুই ঝামেলা, বিতর্ক এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখতে চাইবেন ? নাকি প্রতিযোগিতা, আবেগ, হাসি এবং পারফরম্যান্সের মতো বিষয়গুলিরও সমান গুরুত্ব চাইবেন ? 'বিগ বস বাংলা'-র সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এই ভারসাম্যের উপর ।
প্রশ্ন আরও একটা থেকেই যায়, বিতর্কই কি হবে এই শো-এর টিআরপি-র হাতিয়ার ? 'বিগ বস'-এর সঙ্গে 'বিতর্ক' শব্দটি বরাবরই ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ঘরের ভিতরের মতবিরোধ, প্রতিযোগীদের মধ্যে সংঘাত, সম্পর্কের পরিবর্তন কিংবা কোনও মন্তব্য ঘিরে আলোচনা - এসবই সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । তবে বাংলার সংস্করণে শুধু বিতর্ক দিয়ে দীর্ঘদিন দর্শক ধরে রাখা কতটা সম্ভব, সেটাই বড় প্রশ্ন । দর্শকের আগ্রহ তৈরি করতে বিতর্ক হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । কিন্তু তার পাশাপাশি প্রতিযোগীদের ব্যক্তিত্ব, টাস্ক, গল্প এবং বিনোদনের উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ।
বাংলায় 'বিগ বস'-এর প্রথম সিজন এসেছিল 2013 সালে, সঞ্চালনায় ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী । দ্বিতীয় সিজন আসে 2016 সালে, সঞ্চালনায় ছিলেন জিৎ । তার পর দীর্ঘ বিরতি । এবার তৃতীয় সিজনে নতুন চ্যানেল, নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং সবচেয়ে বড় চমক - সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । 'দাদাগিরি'-র দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রিয়্যালিটি শোয়ের সঞ্চালক । ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বই 'বিগ বস বাংলা'-র অন্যতম বড় ইউএসপি ।
তবে 'দাদাগিরি'-র সঞ্চালক হিসেবে সৌরভের যে ইমেজ, 'বিগ বস'-এর ক্ষেত্রে তিনি তা কতটা এবং কীভাবে ধরে রাখবেন সেদিক মানুষের নজর থাকবে । এখানে তাঁকে শুধু সঞ্চালক নয়, ঘরের বিভিন্ন পরিস্থিতির পর্যবেক্ষক এবং প্রয়োজনে কঠিন প্রশ্নও করতে হতে পারে । 'বিগ বস বাংলা'-র সামনে তাই লড়াইটা শুধু অন্য রিয়্যালিটি শোয়ের সঙ্গে নয় । লড়াইটা দর্শকের অভ্যাসের সঙ্গেও ।
10 বছর পর ফিরে এসে শোটি কি পুরনো দর্শককে ফিরিয়ে আনতে পারবে ? নতুন প্রজন্মের দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারবে ? বিতর্কের পাশাপাশি কি তৈরি করতে পারবে পর্যাপ্ত বিনোদন ? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ - প্রথম কয়েক সপ্তাহের কৌতূহলকে কি দীর্ঘমেয়াদি দর্শক-আগ্রহে পরিণত করা সম্ভব হবে ? এই প্রশ্নগুলির উত্তরই ঠিক করবে, 'বিগ বস বাংলা'-র প্রত্যাবর্তন শুধুই বহু প্রতীক্ষিত কামব্যাক হয়ে থাকবে, নাকি বাংলা রিয়্যালিটি শোয়ের বাজারে নতুন করে টিআরপি'র সমীকরণ বদলে দেবে ।
প্রসঙ্গত, শুধু বিনোদন জগতের তারকারাই নন, এবারের শোয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর, সংগীতশিল্পী এবং ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিত্বরাও থাকতে পারেন বলে খবর । উদ্বোধনী পর্ব নিয়েও রয়েছে বিশেষ চমক । ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিং বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন আজ । সৌরভকে আলিঙ্গন করেই শুভেচ্ছা জানাবেন তিনি । ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের নামও অতিথি তালিকায় শোনা যাচ্ছে । যদিও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি । তাই ইটিভি ভারত এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি । আজ রাত আটটায় এবং আগামিকাল থেকে রাত সাড়ে ন'টায় চোখ রাখুন টিভির পর্দায় ।