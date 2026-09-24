'বিগ বস' সঞ্চালনায় সলমনকে অনুসরণ ! কী জবাব সৌরভের ?

'বিগ বস' সঞ্চালনায় সলমনকে অনুসরণ ! কী জবাব সৌরভের ?
Sourav Ganguly on hosting Bigg Boss Bangla: এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ জানিয়েছেন যে সলমন খানের হিন্দি বিগ বস সঞ্চালনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হলেও তিনি...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 4:20 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: টিভি সঞ্চালক হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কেরিয়ার তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের মতোই উজ্জ্বল। 'দাদাগিরি আনলিমিটেড'-এর নয়টি সিজন সফলভাবে পরিচালনার পর, এখন 'বিগ বস বাংলা' সঞ্চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সৌরভ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ জানিয়েছেন যে, এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে কিছুটা ভেবেচিন্তে দেখতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সলমন খানের সঞ্চালনার সঙ্গে অনেক নেটিজেন সৌরভের সঞ্চালনার তুলনা করেছেন ৷ সেই প্রসঙ্গেও কথা বলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেছেন, "আমি দীর্ঘদিন ধরেই অনুষ্ঠানটি দেখে আসছি। অবশ্য নিয়মিত দেখা হতো না, তবে যখনই সময় পেতাম, তখনই দেখতাম। রাজি হতে আমার কিছুটা সময় লেগেছিল, কারণ গত 10 বছর ধরে আমি অন্য একটি শো সঞ্চালনা করছিলাম। কিন্তু তারপর মনে হলো পরিবর্তন প্রয়োজন ৷ কাজটা আমার করা উচিত-এভাবেই সবকিছুর শুরু। আসলে এটা একটা সুযোগ এবং আমি তা গ্রহণ করেছি।"
'বিগ বস' মানেই যেন সলমন খান এবং তাঁর 'উইকেন্ড কা বার' (Weekend Ka Vaar) পর্বের জন্য দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন ৷ অন্যদিকে, সৌরভ সঞ্চালিত সাপ্তাহিক পর্বে নাম দেওয়া হয়েছে 'দাদার দরবার'। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক জানিয়েছেন যে, হিন্দি শো-এর সঞ্চালক তথা সলমনের কাছ থেকে তিনি কোনও পরামর্শ নেননি। তিনি জানান, কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সলমনের সঙ্গে তাঁর একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল। 'বিগ বস'-এর সেটে তাঁর সঙ্গে কখনও কোনও কথাবার্তা হয়নি ৷ যদিও তাঁকে সঞ্চালনা করতে দেখেছেন।
দাদার মতে, সলমনের নিজস্ব একটা স্টাইল ৷ তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা। সলমন খান যা করেন, তিনি তা করতে পারেন না। তাঁর মতে, "আমরা দুজন ভিন্ন মানুষ এবং আমাদের ব্যক্তিত্বও আলাদা। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে সঞ্চালনা করেন, আর আমি করব আমার মতো করে। আমার মনে হয়, বিভিন্ন ভাষার সংস্করণে অন্যান্য সঞ্চালকদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই।" এরপরেই তিনি কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শোয়ে অমিতাভ বচ্চনের সঞ্চালনার কথা তুলে ধরেন ৷ তিনি জানান, শুরুর দিকে টেলিভিশন ও সঞ্চালনা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন বিগ বি ৷ সৌরভ শাহেনশাহকে অনুসরণ করারও চেষ্টা করেছিলেন শুরুর দিকে ৷ পরে তিনি নিজের একটা স্টাইল বানিয়ে নেন ৷
একরপরেই সেই সাক্ষাৎকারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যতই তুলনা হোক, সলমন খান যেভাবে সঞ্চালনা করেন তা নকল করতে পারবেন না ৷ তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন ৷ তিনি আশা করেন, একটা সময় যেমন দর্শক দাদাগিরি সঞ্চালনা পছন্দ করেছে তেমনই বিগ বস সঞ্চালনা পছন্দ করবেন ৷