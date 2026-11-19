'প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী নই, নিজের কাজ করি'; 'খেলো বাংলা' নিয়ে সৌরভের স্পষ্টবার্তা
New Game Show Khelo Bangla: নতুন অনুষ্ঠানকে ঘিরে আরও একবার দর্শকের সামনে হাজির হতে চলেছেন সৌরভ। খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে নতুন অনুষ্ঠান 'খেলো বাংলা' ৷
Published : November 19, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: 'দাদাগিরি', 'বিগ বস'-এর পর ফের নন ফিকশনের সঞ্চালনায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। খুব শীঘ্রই বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন রিয়ালিটি শো 'খেলো বাংলা'।
'বিগ বস বাংলা' শেষ হতে না-হতেই নতুন রিয়ালিটি শো-এর সঞ্চালক হতে চলেছেন দাদা। 'বিগ বস বাংলা'তে তাঁর সঞ্চালনা নিয়ে প্রথমে সমালোচনা হলেও পরে বাংলার দর্শক কাত হয়েছেন বাংলার মহারাজের সঞ্চালনায়। তাঁর হাসিমুখে বকুনি, কখনও বা গম্ভীর হয়ে যাওয়াকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন দর্শক। 'দাদাগিরি', 'বিগ বস বাংলা'র পর এবার আরও এক নন ফিকশনের সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। শো-এর নাম 'খেলো বাংলা'।
কী হবে এই 'খেলো বাংলা' গেম শোয়ে ? জানা গিয়েছে দর্শকরাই প্রশ্ন করবেন, তাঁরাই উত্তর দেবেন, আর বিনিময়ে পাবেন উপহার। পৈলান স্পোর্টস স্কুলে চ্যানেলের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন শো-এর সঞ্চালক মহারাজ ৷
কী থাকছে শো'টিতে ?
তিনি বলেন, "এখনও সবটা চূড়ান্ত হয়নি। তবে, যতদূর মনে হয় প্রতিদিন যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় 20 জন মানুষকে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁরা প্রতিযোগীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান, তাহলে আমিও তাঁদের প্রশ্ন করতে পারি। প্রতিযোগীরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং গেম, এই দু'টো যেন সমার্থক। এই শোয়ের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের কী ধরনের মোটিভেশন দিতে চান তিনি ?
- প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এই ধরনের শোয়ে মোটিভেশন তো থাকেই। টেলিভিশনের প্রায় সব শোতেই কোনও না কোনওভাবে মোটিভেশন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।"
ইটিভি ভারত জানতে চায়, অন্য কোনও শোয়ের সঙ্গে এবার তা হলে প্রতিযোগিতায় 'খেলো বাংলা' এবং আপনি স্বয়ং...
- জবাবে প্রিন্স অফ ক্যালকাটা বলেন, "আমি কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি না। নিজের কাজ করি, বাড়ি চলে আসি।"
পুরনো কুইজ শোয়ের (দাদাগিরি) ফরম্যাটকে ছাপিয়ে যাওয়ার কোনও চাপ অনুভব করছেন তিনি ?
- দাদার জবাব, "শো শুরু হলে তখন বোঝা যাবে। প্রতিযোগীরা কতটা উত্তেজিত থাকেন, কীভাবে অংশ নেন, সেটাই দেখার বিষয়। এখনই এই নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।"
এই শোয়ে তাঁর ভূমিকা কি শুধু প্রতিযোগীদের খেলানো, নাকি নিজেও খেলায় অংশ নেবেন ?
- উত্তরে তিনি জানান, "খেলাবও, খেলবও। আমিও অংশগ্রহণ করব।"
বিগ বস বাংলার দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা বার্তা যা আপনার মন ছুঁয়ে গিয়েছে ?
- এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "শো'টা আমার ভালো লেগেছে। কারণ এটা একটা জনপ্রিয় শো। বিভিন্ন ভাষায় এই শো হয়... বাংলা, মরাঠি, তামিল-সহ আরও অনেক ভাষায়। চ্যানেলের তরফে আমাকে বলা হয়েছে, তামিল এবং বাংলা সংস্করণ দুটোই তাঁদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এটা শুনে খুব আনন্দ হয়েছে।"
জানা গিয়েছে অনুষ্ঠানে (খেলো বাংলা) প্রতিযোগীদের জন্য থাকছে আড়াই কোটি টাকার বেশি অর্থ জয়ের সুযোগ। আছে আরও চমক। কিন্তু সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।