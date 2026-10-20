সৌরভের পাড়ার পুজোয় রাজকুমার, বাঙালিবাবুর সাজে দাদার বাড়ি থেকে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারে

সৌরভের পাড়ার পুজোয় রাজকুমার, বাঙালিবাবুর সাজে দাদার বাড়ি থেকে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারে
Sourav Ganguly Biopic: রাজকুমার রাও এবং সিনেমার ইউনিট এল কলকাতায়। উদ্দেশ্য সিনেমাটির প্রমোশন। নবনীতা দত্তগুপ্ত এবং সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 12:12 AM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: অষ্টমীর কলকাতায় দাদার সঙ্গে দাদা। চলতি বছরের শেষ বা নতুন বছরের শুরুতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'দাদা - দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি' মুক্তি পাবে। তার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। ইতিমধ্যে সকলেই জানেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতির চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও।
জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা কলকাতায় এসে শুটিং করে গিয়েছেন। বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সৌরভের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজকুমার রাওকে নির্বাচন করা হয়েছে। তারপর দ্রুত গতিতে ছবি তৈরির কাজ চলছে। এবার শারদোৎসবের আবহে রাজকুমার রাও এবং সিনেমার ইউনিট এল কলকাতায়। উদ্দেশ্য সিনেমাটির প্রমোশন।
অভিনেতাকে এক ঝলক দেখতে পুজোর মণ্ডপে উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন একেবারে বাঙালি বাবুর সাজে কলকাতার দুর্গাপুজোর আবহে ধরা দিলেন রাজকুমার। শুধু আসা নয় সৌরভের পরিবারের সঙ্গে আলাপ থেকে পুজোয় অংশ নেওয়া- রাজকুমার সবই করলেন ।
ছবির প্রচার করতে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোয় অষ্টমীর দুপুরে হাজির হওয়ার আগে সৌরভের বাড়িতেও যান অভিনেতা। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন। সৌরভ জায়া ডোনা এবং কন্যা সানার সঙ্গে কথা বলেন। পরে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজো মণ্ডপে আসেন। প্রতিমা দর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন সৌরভ স্বয়ং।
এমনিতেই অষ্টমীতে সৌরভ পাড়ার পুজোয় ঢাক বাজান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজকুমারের সামনে ঢাকির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাক বাজালেন 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'। যা দেখে অবাক পর্দার সৌরভ। দুর্গাপুজোর আরতি দেখেন রাজকুমার রাও।
তবে বাঙালি আদব কায়দা বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সঙ্গে রাজকুমার বিশেষ পরিচিত। এই বিশেষ পরিচিতির কারণটাও বিশেষ । রাজকুমারের স্ত্রী পত্রলেখা বাঙালি। সেই সূত্রে বাংলার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ । এই যোগাযোগ যে সৌরভের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় রাজকুমারকে সাহায্য করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।
তিনি বাংলা বুঝতে পারেন। এবার বাংলার সবচেয়ে বড় আইকনের সঙ্গে শারদোৎসবের আনন্দ গ্রহণ করলেন। এবং তিনি সম্মোহিত। কলকাতায় মোট আটটি পুজোয় সৌরভের বায়োপিকের প্রমোশনের কাজটি করবেন রাজকুমার।
বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজো থেকে প্রচার শুরু হল। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি এই ছবিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে অনুরাগীদের মধ্যে। এবার পুজোর কলকাতা সেই উৎসাহ আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল ।