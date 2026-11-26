শেষের পথে বিগ বস বাংলা সিজন 3, সঞ্চালক হিসাবে অভিজ্ঞতা কেমন ? জানালেন সৌরভ
Sourav Ganguly on Bigg Boss Bangla: পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠলেও, রিয়েলিটি শো সঞ্চালনায় সমালোচনায় কান দিতে নারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 8:06 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: যতই সমালোচনা হোক, বিগ বস বাংলার মঞ্চে দর্শক সঞ্চালক হিসাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন ৷ আর এই ধরনের রিয়েলিটি শো সঞ্চালনা প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'ভালো অভিজ্ঞতা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রিয়ালিটি শো-টি যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। আর কী বললেন বাংলার 'দাদা' ?
বাংলা রিয়ালিটি শো-তে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করা প্রসঙ্গে সৌরভ জানিয়েছেন, এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে প্রথম এবং শো-টির জনপ্রিয়তা পুরো বিষয়টিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। এএনআই-কে সৌরভ বলেন, "এটি একটি ভালো অভিজ্ঞতা। এই প্রথমবার আমি এমন কাজ করলাম, আর শো-টি এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, তা দেখে খুব ভালো লাগছে।" প্রায় এক দশক পর অগস্ট মাসে 'বিগ বস বাংলা'-র তৃতীয় সিজন শুরু হয় ৷ যেখানে সঞ্চালকের দায়িত্ব নেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই শো-টিতে অভিনেতা, গায়ক, প্রাক্তন ফুটবলার, উদ্যোক্তা এবং সোশাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিযোগীরা অংশ নেন।
সিজনের শুরুতে 15 জন প্রতিযোগী ‘বিগ বস’ হাউসে প্রবেশ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই এখন শো থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন ৷ বিবি ঘরে রয়ে গিয়েছেন মোনামী ঘোষ, দুর্নিবার সাহা, নিরঞ্জন মণ্ডল, তনুশ্রী রায় দাস, সৃজলা গুহ ও ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হওয়া রাজবীরে দে, জীতু কামাল ও সৌরভ দাস। 'বিগ বস বাংলা' প্রথমবার 2013 সালে ইটিভি বাংলায় সম্প্রচারিত হয়েছিল, যার সঞ্চালক ছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। প্রথম সিজনে জয়ী হয়েছিলেন অনিক ধর। দ্বিতীয় সিজনটি 2016 সালে কালার্স বাংলায় সম্প্রচারিত হয়, যেখানে সঞ্চালক ছিলেন অভিনেতা জিৎ এবং বিজয়ী হয়েছিলেন জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফিনালের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে ৷ 6 ডিসেম্বর বর্তমানে বাড়িতে উপস্থিত কোনও একজনের হাতে উঠবে বিগ বস বাংলা, সিজন-3-র ট্রফি ৷ তবে গোটা এই জার্নিতে, সঞ্চালক সৌরভকে নানা সময়ে নানা কটূক্তি উঠে এসেছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তবে, সেই সবকিছুকে সরিয়ে রেখে, প্রতি শনিবার ও রবিবার সৌরভের 'দাদার দরবার', যে দর্শকরা মিস করবেন, তা বলাই যায় ৷