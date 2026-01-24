কিছুদিন আগেই কলকাতায় রেকি লাভ রঞ্জনের, কবে থেকে শুরু সৌরভের বায়োপিকের শুটিং ? জানালেন পরিচালক

কিছুদিন আগেই কলকাতায় রেকি লাভ রঞ্জনের, কবে থেকে শুরু সৌরভের বায়োপিকের শুটিং ? জানালেন পরিচালক
সৌরভের বায়োপিকে কাকে মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে, তা নিয়ে আগ্রহে রয়েছেন সকলেই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 1:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 জানুয়ারি: ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে বড় আপডেট শেয়ার করেছেন পরিচালক লাভ রঞ্জন ৷ 'তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার', 'পেয়ার কা পঞ্চনামা', 'দে দে পেয়ার দে' কিংবা 'সোনু কে টিটু কি সুইটি'-র মতো রোমান্টিক কমেডি ছবি তৈরির জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত পরিচালক। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধারার ছবিতে কাজ করে নিজের সৃজনশীল পরিধি ক্রমশ বাড়াচ্ছেন রঞ্জন ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শুটিং কবে থেকে শুরু হবে, তা নিয়ে আপডেট দিয়েছেন পরিচালক ৷
কিছুদিন আগেই কলকাতা গিয়েছিলেন লাভ রঞ্জন ৷ সেখানে বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ঘর-বাড়ি, এলাকা রেকি করে এসেছেন ৷ কিন্তু প্রশ্ন ছিল, কবে থেকে শুরু হবে সিনেমার শুটিং ৷ আর সৌরভের চরিত্রে অভিনয়ই বা করবেন কে ? সম্প্রতি এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লাভ রঞ্জন নিশ্চিত করেছেন যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের প্রস্তুতি বর্তমানে চলছে। তিনি জানান যে তাঁর টিম চলতি বছরের মার্চ মাসে ছবিটির শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা করছে। তবে, পরিচালক গল্প এবং অভিনয়শিল্পী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি।
এক সংবাদ সংস্থার পুরনো প্রতিবেদন অনুসারে, বায়োপিকের গল্পটি সৌরভের ক্রিকেট জীবন এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। জানা গিয়েছে, এই বায়োপিকে অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ও জীবন তুলে ধরা হবে এবং শুটিং শুরু হবে কলকাতায় ৷ যে শহরের সঙ্গে সৌরভ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷ একইভাবে, জানা গিয়েছে, যে প্রধান চরিত্রে অর্থাৎ সৌরভের চরিত্রে অভিনেতা রাজকুমার রাওকে দেখা যেতে পারে। এছাড়াও, যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করতে চলেছেন, সেটিকে আরও বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার জন্য অভিনেতা নাকি একজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজের দক্ষতা নিখুঁত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন, যা সৌরভের খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।
সাক্ষাৎকারে উঠে আসে লাভ রঞ্জন অদ্ভুত ধরনের রোমান্টিক কমেডি ছবির পরিচালক হিসেবে পরিচিতি পেলেন কীভাবে ? লাভ রঞ্জন বলেন, "যখন আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করি, তখন এমনটা ছিল না যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এমন একজন পরিচালক নির্মাতা হব যার নিজস্ব স্টাইল থাকবে ৷ মাঝে মাঝে যা হয় তা হল, আপনি আপনার জার্নি নির্ধারণ করতে পারেন না। আপনি কিছু একটা করার জন্য সফর শুরু করেন, পরে তা নিজে থেকেই রূপ নেয়।" তিনি আরও জানান যে যদিও এখন মানুষ তাকে কমেডি এবং রোমান্টিক কমেডি ছবির সঙ্গে যুক্ত করে তবে সেটা পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ছিল না। তার মতে, তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুতে সচেতনভাবে এই পথ বেছে নেননি।
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক ছাড়াও, লাভ রঞ্জন বর্তমানে তাঁর আপকামিং প্রযোজনা 'বধ 2' নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই ক্রাইম থ্রিলারটি 6 ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। সঞ্জয় মিশ্র এবং নিনা গুপ্তা অভিনীত ছবিটি পরিচালনা করেছেন জসপল সিং সান্ধু ৷ লাভ ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন লাভ রঞ্জন ও অঙ্কুর গর্গ। ছবিটিতে কুমুদ মিশ্রও অভিনয় করেছেন ৷ এছাড়াও রয়েছেন অমিত কে সিং, অক্ষয় ডোগরা, যুগিকা বিহানি এবং শিল্পা শুক্লা।