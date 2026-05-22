মহারাজের বাবার ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ! একের পর এক চমক সৌরভের বায়োপিকে

মহারাজের বাবার ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ! একের পর এক চমক সৌরভের বায়োপিকে
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে পরের পর চমক। এবার জানা গিয়েছে, বাংলার মহারাজের বাবা চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে বাংলার জনপ্রিয় এই অভিনেতাকে।
Published : May 22, 2026 at 1:56 PM IST
কলকাতা, 22 মে: বাংলার দাদা তথা ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের জীবনীমূলক সিনেমা নিয়ে অনুরাগীদের কৌতুহলের শেষ নেই ৷ রাজকুমার রাও সৌরভের চরিত্রে অভিনয় করলেন, বাকি আর কোন চরিত্রে কাদের দেখা যাবে, তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে ৷
জানা গিয়েছে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে তাঁর বাবা চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে বাংলার জনপ্রিয়, ব্যস্ত অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে। খবরে সিলমোহর দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইউনিটের অন্যতম সদস্য। শাশ্বত শুধু বাংলা নয়, সমৃদ্ধ করে চলেছেন মুম্বই ইন্ডাস্ট্রিকেও। চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায়েক ভূমিকায় এবার তাঁকেই দেখতে চলেছে দর্শক।
ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের ভূমিকায় কাদের দেখা যাবে সেই নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকেই জানা গিয়েছে শাশ্বতর নাম। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মুম্বইয়ে শুরু হওয়া ‘দাদা: দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি’র শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন তিনি। ওদিকে বর্তমানে মুম্বই শিডিউলে রয়েছেন অপরাজিতা আঢ্য, যিনি সৌরভের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন।
2025 সালের অগস্ট মাসেই কলকাতায় এসে রেইকি সেরে গিয়েছিলেন পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে। ক্রিকেটের পীঠস্থান ইডেন গার্ডেন্স, ময়দান থেকে শুরু করে বেহালায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতেও ঢুঁ মারেন তিনি। মহারাজের ক্রিকেটের শুরুয়াত যেখান থেকে, সেই দুখীরাম কোচিং সেন্টারও ঘুরে দেখেন টিম নিয়ে। মহারাজের ক্রিকেট জীবন থেকে ব্যক্তিগত পরিসর সব দিকেই ঘুরবে ক্যামেরা, এমনই খবর। কিন্তু কবে এই ছবি আসবে দর্শকের দরবারে তাই নিয়ে মানুষের আগ্রহ প্রতিদিন বাড়ছে। 'দাদা' বলে কথা।