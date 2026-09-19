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'আজও আমার সঙ্গে কথা বলে...'- জুবিনকে স্মরণ করে আবেগতাড়িত বন্ধু দিগন্ত শর্মা

Diganta Sharma remembers late singer Zubeen Garg: সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত শর্মা জুবিনের সঙ্গে কাটানো প্রায় চার দশকের বেশ কিছু স্মৃতি শেয়ার করেছেন ৷

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জুবিনকে স্মরণ করে আবেগতাড়িত বন্ধু দিগন্ত শর্মা (আইএএনএস/ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 5:03 PM IST

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গুয়াহাটি (অসম), 19 সেপ্টেম্বর: জুবিন গর্গ অসমের মানুষের কাছে শুধু গায়কই ছিলেন না, তিনি একজন আবেগ এবং অসমীয়া সঙ্গীতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। মৃত্যুর পরও তার গান, কথা ও ভাবনা অনুরাগীদের কাছে থেকে যায়। যারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাদের জন্য ক্ষতিটা অনেক গভীর।

সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত শর্মা, যিনি জুবিন গর্গকে খ্যাতি পাওয়ার অনেক আগে থেকেই চিনতেন, সম্প্রতি ইটিভি ভারতকে প্রয়াত গায়কের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের শেয়ার করেন। শর্মা জুবিনের সঙ্গে কাটানো প্রায় চার দশকের বেশ কিছু স্মৃতি শেয়ার করেছেন এবং তার ব্যক্তিত্ব, সংগ্রাম, সঙ্গীত যাত্রা এবং তার উপস্থিতি অনুভব করার উপায় সম্পর্কে কথা বলেছেন।

জুবিনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, শর্মা বলেছিলেন যে তিনি অন্যদের থেকে খুব আলাদা এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন। দিগন্ত বলেন, "তিনি অন্য সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন। তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন যা তার বলার বা করা উচিত ছিল না, যার কারণে অনেক লোক তার উপস্থিতিও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন বা করেছেন তার পিছনে একটি কারণ ছিল। লোকেরা এখন সেগুলি বুঝতে পেরেছে যখন তিনি আর এখানে নেই ৷"

শর্মা আরও জানান, জুবিন তার গান ও কবিতার মাধ্যমে অনেক ভাবনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, জুবিনের চিন্তাভাবনা অন্যদের থেকে আলাদা ছিল। তিনি বলেন, "আমি এখনও পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না যে সে চলে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সে কোথাও চলে গিয়েছে কিছু সময়ের জন্য। আমি আমার জীবনের 40 বছর তার সঙ্গে কাটিয়েছি। জুবিনের অনুপস্থিতিতে, আমি এমন একজন হয়েছি যে জুবিনকে ছাড়া কিছুই করতে পারে না ৷" শর্মা আরও স্মরণ করেছেন যে জুবিন অসমের সঙ্গীত দৃশ্য পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জুবিন শিল্পে তার নিজস্ব স্টাইল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আসার আগে রাজ্যে একটি ভিন্ন ধরণের সঙ্গীত ছিল।

দিগন্তর কথায়, "এক সময়ে অসমে একটি ভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের দৃশ্য ছিল। জুবিন গর্গ সেটি পরিবর্তন করেছিলেন। সেই স্টাইল এবং তার প্রভাব আজও অব্যাহত রয়েছে। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এটি সবই করেছিলেন। মাঝে মাঝে, আমরা তার উপর রেগে যেতাম, কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কেন তিনি এই কাজগুলি করেছিলেন। এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে। তার চিন্তাভাবনা অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা ছিল ৷" তাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে করে শর্মা জানান যে তিনি সম্ভবত ডিব্রুগড়ে জুবিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই সময়ে, শর্মা রক সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং একটি ব্যান্ডের অংশ ছিলেন। তিনি জুবিনকে লম্বা চুলের একজন তরুণ এবং উদ্যমী ছেলে হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

শর্মা বলেন, "একদিন, আমি হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সে আমার মতো লম্বা চুলের একটি দুষ্টু যুবক ছিল। পরে, আমরা একসঙ্গে একটি ব্যান্ড তৈরি করি, যেখানে আমি গিটার বাজাতাম ৷" শর্মার মতে, জনপ্রিয় গায়ক হওয়ার আগে জুবিনও বেশ কিছু সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "একবার, আমাদের চানামারিতে একটি বিহু অনুষ্ঠানে 7,000 টাকায় পারফর্ম করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তারা আমাদের মাত্র 3,000-4,000 টাকা দিয়েছিল ৷ সে সময় তিনি কেঁদেছিলেন। আমরা একসঙ্গে এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম। তিনি অনেক অপমানের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি খুব সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করতেন ৷"

জুবিনের শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, শর্মা জানান যে তিনি এখনও অনুভব করেন যে গায়ক তার চারপাশে আছেন। তিনি বলেন, "এখনও মাঝে মাঝে সে আমার কাছে আসে এবং আমার সঙ্গে কথা বলে। সে এসে আমার স্টুডিয়োতে বসে থাকে। আমি স্বপ্নে দেখেছি এমন কিছু দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মাঝে মাঝে, আমি তাঁর গন্ধ অনুভব করি। আমি যখন রাতে রাস্তায় যাচ্ছি, তখন আমার মনে হয় যেন তিনি আমার পাশাপাশি হাঁটছেন ৷"

শর্মার জন্য, জুবিনের সঙ্গে তার কাটানো 40 বছরের স্মৃতি গভীরভাবে ব্যক্তিগত। যদিও জুবিন শারীরিকভাবে আর উপস্থিত নাও থাকতে পারেন তবে তাঁর গান, চিন্তাভাবনা এবং স্মৃতি থেকে যাবে আজীবন ৷

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ZUBEEN GARG DEATH DATE
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দীগন্ত শর্মা জুবিন
ZUBEEN GARG DEATH ANIVERSARY

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