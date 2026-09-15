প্রথমবার জুটিতে সৌম্য মুখোপাধ্যায়-প্রান্তিকা দাস, কোন গল্প বলবে 'মৌনাক্ষর' ?

প্রথমবার জুটিতে সৌম্য মুখোপাধ্যায়-প্রান্তিকা দাস, কোন গল্প বলবে 'মৌনাক্ষর' ?
Mounakkhor Bengali Cinema: সালঙ্কো ব্যানার্জী ও আনন্দরূপ চ্যাটার্জির প্রথম ছবি সম্পর্ক, না-বলা অনুভূতি ও মানুষের অন্তর্লোকের গল্প নিয়ে দুই নবাগত পরিচালকের নতুন যাত্রা
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 9:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 সেপ্টেম্বর: মানুষের জীবনে এমন অনেক অনুভূতি থাকে, যা সবসময় মুখে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভালোবাসা, অভিমান, স্মৃতি কিংবা দীর্ঘদিনের জমে থাকা যন্ত্রণা, এই সমস্ত অনুভূতিকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে নতুন বাংলা ছবি 'মৌনাক্ষর'। সালঙ্কো বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায় পরিচালনায় এটি তাঁদের প্রথম ছবি। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায়, প্রান্তিকা দাস ও সুদীপা বসু।
সালঙ্কো বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই ছবির গল্প মূলত মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, সম্পর্ক এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে ঘিরে আবর্তিত। এখানে কোনও অতিরঞ্জিত উপস্থাপনার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি থাকা আবেগ এবং চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জীবনের পথে মানুষ যে স্মৃতি ও অনুভূতিগুলি সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলে, সেগুলিই কীভাবে তার সম্পর্ক ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, সেই দিকটি উঠে আসবে ছবিতে।
পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার সালঙ্কো বলেন, "'মৌনাক্ষর' একটি খুব সহজ অথচ শক্তিশালী ভাবনা থেকে তৈরি। আমাদের জীবনে এমন অনেক অনুভূতি থাকে, যা সবসময় শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। সেই অনুভূতিগুলিকে গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মানুষের ভালোবাসা, যন্ত্রণা, স্মৃতি, সম্পর্ক এবং জীবনের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা নানা মানসিক বোঝা এই ছবির গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি এই ছবিতে বাস্তবতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। কোনও কিছুই জীবনের থেকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়নি। মানুষের সম্পর্ক, তার আবেগ, লড়াই এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিই এই গল্পের মূল শক্তি। আমরা কীভাবে নিজেদের অনুভূতিকে বহন করি, অতীতকে আঁকড়ে থাকি এবং একসময় সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে শিখি- ছবিটি সেই জার্নির কথাই বলে। আশা করি দর্শক ছবিটি দেখার সময় গল্পের মধ্যে নিজেদের জীবনের কোনও না কোনও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন।"
আনন্দরূপ, যিনি সালঙ্কো সঙ্গে ছবিটি পরিচালনার পাশাপাশি সহ-চিত্রনাট্যকার হিসাবে কাজ করেছেন তিনি তাঁর প্রথম ছবিতে সম্পর্কের সূক্ষ্মতা এবং চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "'মৌনাক্ষর'-এর মাধ্যমে আমরা মানুষের সম্পর্কের সেই জায়গাগুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছি, যেগুলি অনেক সময় সরাসরি প্রকাশ পায় না। একটি সম্পর্কের গভীরতা শুধু কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝা যায় না। মানুষের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যেও অনেক অনুভূতি লুকিয়ে থাকে। এই ছবিতে আমরা কোনও বড়সড় নাটকীয়তা বা সহজ সমাধানের পথে যাইনি। বরং চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং তাদের নিজেদের সঙ্গে চলতে থাকা লড়াইকে স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"
ছবিতে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রান্তিকা দাস। তাঁর কাছে এই সিনেমায় কাজ করা একেবারেই নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। একইসঙ্গে সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই ছবিতেই প্রথমবার কাজ করছেন তিনি। প্রান্তিকার কথায়, "আনন্দরূপ দা এবং সালঙ্কোর পরিচালিত 'মৌনাক্ষর'-এ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। ওঁদের গল্প বলার ধরন আমার খুব ভালো লেগেছে। এটি ওঁদের প্রথম ছবি এবং এতটা অন্যরকম একটি গল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটা আমার কাছে বিশেষ অভিজ্ঞতা। সৌম্যর সঙ্গে এটিই আমার প্রথম কাজ। আমাদের চরিত্রগুলি গল্পের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় এবং তাদের আবেগের অনেকটাই প্রকাশ পায় খুব স্বাভাবিকভাবে। আমি এর আগে এমন ধরনের চরিত্রে কাজ করিনি। তাই চরিত্রটি আমার কাছে যেমন নতুন, তেমনই চ্যালেঞ্জিং।"
ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুনের ভূমিকায় রয়েছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায়। অভিনেতার মতে, গল্পের উপস্থাপনা এবং চরিত্রটির বিভিন্ন স্তর ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। তিনি জানান, গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে সেই সমস্ত কথা, যা বলা হয়ে ওঠে না। একজন অভিনেতা হিসেবে এই অনুভূতিগুলিকে পর্দায় তুলে ধরা তাঁর কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। প্রান্তিকার সঙ্গে জুটি প্রসঙ্গে সৌম্য বলেন, "প্রান্তিকার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ ৷ আমাদের দু’জনের চরিত্রের সম্পর্কও গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার চরিত্রের নাম অর্জুন। চরিত্রটির অনেকগুলি স্তর রয়েছে এবং গল্প যত এগোয়, সেই স্তরগুলি ধীরে ধীরে সামনে আসে। আমার মনে হয় আমাদের প্রজন্মের অনেকেই অর্জুনের কিছু অনুভূতির সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে পাবেন।"
ছবিতে সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন সুদীপা বসু। তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক, প্রজন্মের পার্থক্য এবং কাছের মানুষদের মধ্যে থাকা আবেগের আরও একটি দিক গল্পে উঠে আসবে। সালঙ্কো ও আনন্দরূপের প্রথম ছবি হিসেবে 'মৌনাক্ষর' বাস্তবধর্মী গল্প, সম্পর্কের জটিলতা, চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন এবং মানুষের আবেগকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই সিনেমা সংক্রান্ত বাকি তথ্য প্রকাশ্যে আনতে চলেছেন নির্মাতারা ৷