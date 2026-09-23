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'ব্যান সংস্কৃতি'র বাধা পেরিয়ে মুক্তির পথে সৌম্য-মৌমিতার 'হ্যারি ওম'

Harry Om Cinema releasing soon: তৎকালীন ফেডারেশনের 'ব্যান সংস্কৃতি'র জেরে মাঝপথে বন্ধ হয়েছিল শুটিং ৷ সব বাধা পেরিয়ে এবার মুক্তির পথে ডার্ক কমেডি-ড্রামা 'হ্যারি ওম'৷

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মুক্তির পথে সৌম্য-মৌমিতার 'হ্যারি ওম' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 12:38 PM IST

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হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তবু থামেনি 'হ্যারি ওম'! কিংশুক দে-র ছবিতে ডার্ক কমেডির মোড়কে গ্রামবাংলার বাস্তবতা ও সামাজিক ব্যঙ্গ ৷ বাংলা কমেডি-ড্রামা 'হ্যারি ওম' একাধিক চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে এবার দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর অপেক্ষায়।

'হ্যারি ওম'-এর জার্নি একেবারেই সহজ ছিল না। নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে, 2025 সালে ছবির শুটিং চলাকালীন সেই সময়ের ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের তরফে শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নির্মাতাদের দাবি, ছবিটি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রচলিত সিস্টেমের কিছু দিক নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সিনেমার স্বার্থে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই প্রতিকূলতার পরেও টিম ছবির কাজ শেষ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ছবির অভিনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "খুব কষ্ট করে কাজটা আমরা করেছি। সিনেমাটা একেবারে শেষ দিনে জানতে পেরেছিলাম যে শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সৎ সাহসিকতার জন্যই ক্ষমতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সিনেমাটা শেষ করা হয়েছে।" তাঁর বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই ছবিটি মুক্তি পাবে এবং দর্শকদের সামনে আসার পর 'হ্যারি ওম' তাদেরও ছবি হয়ে উঠবে।

নির্মাতাদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, 2024 সালে কিংশুক দে-র ছবি 'দ্য রেড ফাইলস'-ও সরকারি ও বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়েছিল। তাঁদের বক্তব্য, ছবিতে তুলে ধরা নির্মম বাস্তবতার কারণেই সেই ছবিকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা প্রতিবন্ধকতা। সেই সমস্ত চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে এবার দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর অপেক্ষায় 'হ্যারি ওম'।

কিংশুক দে-র ক্রিয়েশনে, কিংশুক দে ও সুরজিত সাহেব মুখোপাধ্যায়ের কনসেপ্টে এবং তারক দাসের পরিচালনায় তৈরি এই কমেডি-ড্রামার কেন্দ্রে রয়েছে হারিসাধন দাস, যে নিজেকে হ্যারি বলেই পরিচয় দেয়। জীবনে একের পর এক ব্যর্থতা, চাকরি হারানো এবং প্রেমে বিচ্ছেদের পর হ্যারির কাছে প্রায় প্রতিটি সমস্যারই একটাই উত্তর- "সব দোষ ভগবানের!" কিন্তু ঠিক তখনই তার জীবনে এসে হাজির হয় ভগবানের কাউন্সিলর। আর সেখান থেকেই শুরু হয় হ্যারির জীবনের এক অপ্রত্যাশিত নতুন অধ্যায়।

হ্যারি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায় । তাঁর মতে, হ্যারি তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম স্পেশাল চরিত্র-মিষ্টি স্বভাবের, খানিকটা অদ্ভুত এবং অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ। চাকরি হারানো, প্রেমে বিচ্ছেদ, বাবাকে ছাড়া বেড়ে ওঠা এবং আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে যাওয়া হ্যারি জীবনের এক কঠিন জায়গায় পৌঁছে যায়। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি করার ব্যাপারে প্রথমে তার আপত্তি থাকলেও একজন বিশেষ মানুষের কারণে শেষ পর্যন্ত সে সেখানে যায় এবং শুরু হয় তার অপ্রত্যাশিত জার্নি। প্রজেক্টটি প্রসঙ্গে সৌম্য জানান, স্ক্রিপ্টই তাঁকে প্রথমে আকৃষ্ট করেছিল। ডার্ক কমেডি তাঁর অন্যতম পছন্দের জঁর এবং হ্যারির চরিত্রের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের ইনসিকিউরিটি ও সমস্যাগুলিকে তুলে ধরার বিষয়টি তাঁকে বিশেষভাবে টেনেছিল। তাঁর মতে, ছবিটি কোথাও ডিড্যাকটিক না হয়ে কমেডির মাধ্যমে সমাজ এবং ভারতের গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

মধুমিতা চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌমিতা হরি। গ্রামের শান্ত, ম্যাচিওর এবং পেশেন্ট একটি মেয়ে মধুমিতা, যে পড়াশোনার জন্য বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে কলেজে যাতায়াত করে। খুব অল্প বয়সে মাকে হারানোর পর বাবার কাছেই তার বেড়ে ওঠা। মানুষের মূল্য এবং সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝে সে। মৌমিতার কথায়, 'হ্যারি ওম' তাঁর কাছে অত্যন্ত কাছের একটি প্রজেক্ট। কিংশুক দে প্রথমবার গল্পটি শোনানোর পরই তিনি এর সঙ্গে কানেক্ট করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, এটি একটি গ্রাউন্ডেড এবং সোলফুল গ্রামের গল্প, যেখানে মানুষ, সম্পর্ক, প্রতিদিনের স্ট্রাগল এবং লোকাল পলিটিক্সের পাশাপাশি রয়েছে ভালোবাসা এবং উষ্ণতা।

বিশ্বনাথ বসুও ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গল্পটি প্রথমবার শোনার পর থেকেই তাঁর কাছে ছবিটির সঙ্গে একটা বিশেষ কানেকশন তৈরি হয়েছিল। বিশ্বনাথের কথায়, "যখন গল্পটা প্রথম শুনেছিলাম, তখন থেকেই সিনেমাটা আমার কাছে অনেকখানি হয়ে উঠেছিল। যে লোকেশনে শুটিং হয়েছে, সেই গ্রামটা আমার কাছে এতটাই আপন মনে হয়েছিল যে মনে হয়েছিল, এটা যেন আমারই গ্রাম এবং আমি এখানে সময় কাটাতে চাই। এই গ্রামের মানুষগুলোকেও আমি ভালোবেসেছিলাম।" সৌম্যর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে মেলবন্ধন ও জার্নি ছবিতে দেখানো হয়েছে, তার মধ্যেও রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। বিশ্বনাথের কথায়, "এমনটা নয় যে ভগবান আমাদের জন্য সবকিছু করে দেবেন-শুধু আমাদের নিজেদেরই সেটা খুঁজে নিতে হবে।"

'হ্যারি ওম'-এ সৌম্য মুখার্জী-মৌমিতা-বিশ্বনাথের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন, অরিজিৎ দত্ত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শান্তনু ঘোষ, কৌশিকী, প্রতীক শর্মা, স্বাতী মুখোপাধ্যায়, সৌমেন দত্ত, অঙ্কুর রায়, দীপঙ্কর এবং কিংশুক দে। ছবির গল্প লিখেছেন কিংশুক দে, চিত্রনাট্য ও ডায়লগ লিখেছেন কিংশুক দে ও ঐশিক। ছবিটি প্রযোজনা করেছে কলকাতা টকিজ, আউরা এন্টারটেইনমেন্ট ও সিং এন্টারটেইনমেন্ট ৷

সব মিলিয়ে 'হ্যারি ওম' একজন এমন মানুষের গল্প, যে নিজের ব্যর্থতার জন্য শুরুতে ভগবানকে দায়ী করলেও ধীরে ধীরে নিজেই একটি গ্রামের মানুষ এবং তাদের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ডার্ক কমেডি, ইমোশন, সম্পর্ক, গ্রামবাংলার বাস্তবতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংকট এবং সোশাল স্যাটায়ারের মিশেলে 'হ্যারি ওম' হয়ে উঠতে চলেছে এক অন্যরকম সিনেমার অভিজ্ঞতা ৷

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TAGGED:

HARRY OM CINEMA RELEASE
SOUMYA MUKHERJEE
হ্যারি ওম সিনেমা
সৌম্য মুখোপাধ্যায় মৌমিতা হরি
HARRY OM CINEMA

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