হাজির 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ সৌম্যর লুক, শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন অভিনেতা

হাজির 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ সৌম্যর লুক, শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন অভিনেতা
'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে 'সময়'-এর চরিত্রে দেখা যাবে সৌম্য মুখোপাধ্যায়কে ৷ আগামী 29 মে ছবি মুক্তি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 12 মে: এবার হাজির 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের লুক । নতুন প্রকাশিত পোস্টারে অভিনেতাকে দেখা যাচ্ছে এক রাজকীয় অবতারে । উজ্জ্বল লাল শেরওয়ানি এবং ক্রিম রঙের পাগড়িতে তাঁর উপস্থিতি ছবির রহস্যময় আবহকে আরও ঘনীভূত করেছে । মোমবাতির আলোয় আলোকিত ঐশ্বর্যময় ব্যাকড্রপ তাঁর চরিত্র 'সময়'-এর চারপাশে এক অভিজাত ও রহস্যঘেরা পরিবেশ তৈরি করেছে ।
পরিচালক জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে আগ্রহ দানা বেঁধেছে । আগামী 29 মে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা । এই ছবিতে কাজ করা সৌম্যর কাছে শুধুই একটি প্রজেক্ট নয়, বরং বহুদিনের স্বপ্নপূরণ । অভিনেতার কথায়, "স্কুলজীবনে 'ইচ্ছে' দেখার পর থেকেই এই জুটির সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন দেখতাম ।"
সোম্য আরও জানিয়েছেন, টেলিভিশন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সফল ছবি 'বহুরূপী' পর্যন্ত নন্দিতা-শিবপ্রসাদ জুটির কাজ দেখেছেন এবং উপভোগ করেছেন তিনি । অবশেষে তাঁদের পরিচালনায় ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো তাঁর কাছে যেন এক জাদুকরী অভিজ্ঞতা ।
সৌম্য জানান, এই ছবির শুটিং তাঁর কাছে অভিনয়ের এক বিশেষ পাঠশালা হয়ে উঠেছিল । পরিচালকদ্বয় তাঁকে 'নীরব অভিনয়'-এর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন, যেখানে সংলাপের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে চোখের ভাষা, অঙ্গভঙ্গি এবং আবেগের সূক্ষ্ম প্রকাশ । একটি দৃশ্যে নন্দিতা রায় তাঁর অভিব্যক্তি সংশোধন করেছিলেন বলেও স্মৃতিচারণ করেন অভিনেতা । সেই মুহূর্ত থেকেই চরিত্রের সূক্ষ্মতা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি ।
একইসঙ্গে উইন্ডোজ প্রোডাকশনের কর্মসংস্কৃতিরও প্রশংসা করেছেন সৌম্য । তাঁর মতে, এই প্রযোজনা সংস্থা থিয়েটার এবং বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা প্রতিভাদের সমান গুরুত্ব দেয় । দলগত কাজ এবং সুপ্রযুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এখানে । প্রথম দিনের শুটিংয়ে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়লেও, জিনিয়া সেনের উৎসাহ এবং দিকনির্দেশনাই তাঁকে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল বলে জানান অভিনেতা ।
ছবিতে সৌম্যর পাশাপাশি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে অভিনয় করেছেন সোহিনী সেনগুপ্ত, রাইমা সেন, অর্জুন চক্রবর্তী, শ্যামৌপ্তি মুদলি, রজতাভ দত্ত, অনামিকা সাহা, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে । সৌম্যর কথায়, এই অভিজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর অভিনয়জীবনের জন্য ছিল এক অমূল্য শিক্ষার অংশ ।
মুক্তির আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি । তার মধ্যেই 'সময়'-এর এই নতুন লুক দর্শকদের কৌতূহল এবং প্রত্যাশা আরও অনেকটাই বাড়িয়ে দিল ।