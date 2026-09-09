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এক রাত, দুজন মানুষ আর এক নিখুঁত পরিকল্পনা-আসছে রহস্যে মোড়া নতুন গল্প 'পাতায় পাতায়'

আসছে সৌম্য মুখোপাধ্যায় এবং কস্তুরি চক্রবর্তীকে নিয়ে পরিচালক রূপম দত্তর নতুন গল্প 'পাতায় পাতায়'। এসে গিয়েছে টিজার।

soumya-mukherjee-kasturi-chakraborty-starrer-patay-patay-official-teaser-out
আসছে 'পাতায় পাতায়' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 9:34 AM IST

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কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: দুজন মানুষ আর একটি নিখুঁত পরিকল্পনা-যে পরিকল্পনা সফল হলে বদলে যেতে পারে দুজনের জীবন। কিন্তু পরিকল্পনাটি আসলে কী? কাকে ঘিরে এই পরিকল্পনা? এই সব নিয়েই তৈরি হয়েছে নতুন বাংলা শর্ট ফিল্ম ‘পাতায় পাতায়’। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক রূপম দত্ত। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায় ও কস্তুরি চক্রবর্তী। গল্পের আবহ, চরিত্রদের টানাপোড়েন এবং এক রাতের ঘটনাপ্রবাহকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ছবির মূল আকর্ষণ।

‘পাতায় পাতায়’-এর গল্প আবর্তিত হয়েছে একটি রাতকে কেন্দ্র করে। দুজনের একটি পরিকল্পনা-যার সফল বাস্তবায়ন তাঁদের জন্য হতে পারে অত্যন্ত লাভজনক। কিন্তু পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ যত এগোতে থাকে, ততই সামনে আসতে থাকে একের পর এক প্রশ্ন। পরিকল্পনার নেপথ্যে থাকা আসল উদ্দেশ্য কী? সবকিছু কি তাঁদের ভাবনা অনুযায়ী এগোবে? নাকি শেষ মুহূর্তে বদলে যাবে পুরো সমীকরণ? ছবিটির গল্পের এই রহস্যই দর্শকদের শেষ পর্যন্ত আটকে রাখবে বলে মনে করছেন নির্মাতারা। খুব বেশি কিছু প্রকাশ্যে না এনে গল্পের টানটান উত্তেজনা ধরে রাখাই এই ছবির অন্যতম বিশেষত্ব।

পরিচালক বলেন, "সুজিত দত্ত অনেকদিন ধরেই বলছিলেন কিছু একটা বানাও ৷ ভালো কোনও আইডিয়া থাকলে জানাও ৷ আমি একদিন বলি, একটা আইডিয়া আছে তবে ফিচারের নয়, শর্ট ফিল্মের ৷ আইডিয়া শুনে বলে বানাও, দরকার আছে ৷ এরপর প্রযোজক শুভদীপকে জানালে তিনিও রাজি হন ৷ এরপর অভিনেতা সৌম্যকে গল্প শোনাইনি, ছোট্ট একটা পয়েন্ট বলেছিলাম, তখনই সে জানায় এই কাজটা করছে ৷ এই কাজটা হয়েছিল টানা 24 ঘণ্টা ৷ ভীষণ হ্যাকট্রিক ৷ সৌম্য-কস্তুরী যেভাবে আমার ওপর ভরসা রেখেছিল, তাতে আমি কৃতজ্ঞ ৷ প্রত্যেকের সঙ্গেই কাজ করার অভিজ্ঞতা ভীষণ ভালো ৷

soumya-mukherjee-kasturi-chakraborty-starrer-patay-patay-official-teaser-out
ছবির দৃশ্য (সংগৃহীত)

অভিনেতা সৌম্যর কথায়, "এই শর্ট ফিল্মের অভিজ্ঞতা বলতে, এর আগে রূপমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, নানা ছবির বিষয় নিয়ে কথাও হয়েছিল ৷ একরপর ব়্যান্ডমলি একদিন ফোন করে বলে, 'আমি একটা গল্প ভেবেছি, করবে ?' আমিও রাজি হয়ে যাই ৷ আমি মনে করি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজে যেরকম ফ্রিডম থাকে, হাত খুলে ব্যাটিং করার সুযোগ পাই, সেটা সবসময় অন্য জায়গায় পাই না ৷ রূপমের গুণ হচ্ছে, ভীষণ ভালো করে পুরো বিষয়টা প্ল্যান করে নেয় ৷"

অভিনেতা আরও বলেন, "একটা গোটা দিন আমরা শুটিং করেছি ৷ কখনও চাপ মনে হয়নি ৷ কেমন হয়েছে কাজটা সেটা 12 তারিখ দর্শক দেখে বিচার করবে ৷ ছবির গল্প ভীষণ ফ্রেশ ৷ পরিচালক কোনও জায়গায় কম্প্রোমাইজ করেনি ৷ সুজিতদাকেও ধন্যবাদ আমাদের গাইড করার জন্য ৷ এছাড়াও যারা টেকনিক্যাল বিষয়টা দেখেছেন প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাব ৷ আর কস্তুরীর এটা প্রথম কাজ ৷ অসাধারণ করেছে ৷"

soumya-mukherjee-kasturi-chakraborty-starrer-patay-patay-official-teaser-out
পোস্টার (সংগৃহীত)

'পাতায় পাতায়' প্রযোজনা করেছেন শুভদীপ ঘোষ ও মাত্রা। ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন শান্তনু দত্ত। সম্পাদনা করেছেন অভিষেক মন্ডল ও সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অমিত চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পরিচালক সুজিত দত্ত (রিনো) ও 'মগজমারি অরিজিনালস'। এক রাতের মধ্যে তৈরি হওয়া একটি পরিকল্পনা কীভাবে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সেই পরিকল্পনার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে ‘পাতায় পাতায়’-এর জন্য।

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SOUMYA MUKHERJEE
KASTURI CHAKRABORTY
BENGALI CINEMA
পাতায় পাতায় সিনেমা
PATAY PATAY CINEMA

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