ETV Bharat / entertainment

মানসিক অস্বস্তিতে সৌমিতৃষা! কী হয়েছে তাঁর?

অভিনেত্রীর কথায়, "আমি এমন গল্প বেছে নিতে চাই, যেগুলো মেয়েদের জীবনের সঙ্গে সত্যিই সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।

soumitrisha-kundoo-talks-about-upcoming-tv-show-atonko-in-hoichoi-tv-plus
মানসিক অস্বস্তিতে সৌমিতৃষা ! (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 10:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 মে: নতুন জার্নি শুরু হতে চলেছে সৌমিতৃষা কুণ্ডুর। আর সেখানেই ঘোর বিপাকে এবং হরেক রকমের সমস্যায় জর্জরিত নায়িকা। মানসিক টানাপোড়েন, সম্পর্কের ভাঙন আর অদৃশ্য আতঙ্কের গল্প নিয়েই আসছে হইচই অ্যাপের নতুন TV+ Show ‘আতঙ্ক’। মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সৌমিতৃষাকে।

একটা সংসারকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কত না সেটা সাজানো গোছানো। কিন্তু সদর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে অন্দরে গেলেই বোঝা যায় অস্বস্তিকর কিছু একটা চলছে সেখানে। আর সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার কেউ একজন। ঠিক যেমন হইচই অ্যাপের টেলিভিশন প্লাস শোয়ের 'আতঙ্ক'তে পূর্বা থুড়ি সৌমিতৃষা।

soumitrisha-kundoo-talks-about-upcoming-tv-show-atonko-in-hoichoi-tv-plus
শুটিংয়ের দৃশ্য (সংগৃহীত)

গল্পের দিকে তাকালে জানা যায়, ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর পর থেকেই তার জীবন আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক ছিল না। খুব অল্প বয়স থেকেই তাকে সহ্য করতে হয়েছে নির্যাতন, মানসিক আঘাত আর এমন কিছু অভিজ্ঞতা, যা তাকে ভিতর থেকে ভেঙে দেয়। মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সে। ভালোবাসা, সংসার কিংবা পরিবারের নিরাপত্তা- সবকিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে পূর্বা। ঠিক সেই সময় তার জীবনে আসে অরিন্দম। ধৈর্য, ভালোবাসা আর গভীর যত্ন দিয়ে সে পূর্বাকে আবার নতুন করে বাঁচতে শেখায়। দীর্ঘদিন পরে পূর্বা যেন বিশ্বাস করতে শুরু করে, সুখ হয়তো এখনও সম্ভব। তাদের বিয়ে যেন অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় ফেরার গল্প হয়ে ওঠে।
কিন্তু সেই শান্তি বেশিদিন থাকে না।

হঠাৎই পূর্বা অভিযোগ তোলে প্রশান্তর বিরুদ্ধে। অরিন্দমের জীবনে যিনি শুধু কাকা নন, প্রায় বাবার মতো মানুষ, পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত সদস্য - সেই মানুষটির বিরুদ্ধেই ওঠে অনুচিত আচরণ এবং মানসিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ। পূর্বার অভিযোগের পর নিমেষে বদলে যায় গোটা পরিবারের পরিবেশ। যে মানুষকে সবাই এতদিন নির্ভরতার জায়গা বলে জানত, তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেউ সহজে মেনে নিতে পারে না। ধীরে ধীরে পরিবারের অনেকেই পূর্বার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। অন্যদিকে পূর্বা ভয়, মানসিক অস্থিরতার চাপে একা হয়ে পড়ে।

soumitrisha-kundoo-talks-about-upcoming-tv-show-atonko-in-hoichoi-tv-plus
শুটিংয়ের দৃশ্য (সংগৃহীত)
সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্বে পড়ে অরিন্দম। একদিকে স্ত্রী, অন্যদিকে সেই মানুষ, যাকে ছোটবেলা থেকে আদর্শ বলে জেনে এসেছে। সত্যিই কি পূর্বা ভয়ঙ্কর কোনও সত্য সামনে আনতে চলেছে? নাকি তার অতীতের ট্রমা আর আজকের জীবন সব গুলিয়ে ফেলছে সে? জানা যাবে সম্প্রচারের পর থেকে।

24 পর্বের এই টেলিভিশন শোয়ের পূর্বার স্বামী অরিন্দমের ভূমিকায় রয়েছেন অভিষেক বসু, কাকা প্রশান্তর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুব্রত দত্ত, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর সুকন্যার ভূমিকায় থাকছেন শাওলি চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন বিশ্বনাথ বসু, দিয়া চক্রবর্তী, মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, অনন্তী দত্ত, কৌশিকী গুহ। আগামী 24 জুন থেকে শুরু হচ্ছে ‘আতঙ্ক’-র স্ট্রিমিং। প্রতি বুধবার মুক্তি পাবে 6টি করে নতুন এপিসোড। 15 জুলাই পর্যন্ত চলবে এই রিলিজ পর্ব। মোট 24টি এপিসোডে ধাপে ধাপে খুলবে এই সম্পর্ক, সন্দেহ আর মানসিক ট্রমার জটিল গল্প।

‘আতঙ্ক’ নিয়ে মুখ খুলেছেন সৌমিতৃষা কুণ্ডু। অভিনেত্রীর কথায়, "কালরাত্রি আমার হইচই-তে প্রথম কাজ ছিল। আর সেই অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। আমি এখন এমন গল্প বেছে নিতে চাই, যেগুলো মেয়েদের জীবনের সঙ্গে সত্যিই সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। পূর্বা চরিত্রটার ভিতরে যে অসংখ্য স্তর, ভয় আর মানসিক লড়াই রয়েছে, সেটাই আমাকে এই চরিত্রের দিকে টেনেছে। ‘আতঙ্ক’-তে আমি আরও গভীর এক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। পূর্বা এমন এক নারী, যে বছরের পর বছর ধরে ভয়, নির্যাতন আর না বলা যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে। তার মাধ্যমে আমি দেখাতে চেয়েছি, কখনও কখনও ট্রমা আর বাস্তব এতটাই মিশে যায় যে সত্যিটা আলাদা করে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এই গল্প বারবার একটা প্রশ্ন তোলে-আসলে সত্যি কোনটা? আর কোনটা শুধু ক্ষতের ভিতর থেকে উঠে আসা ভয়? আশা করি দর্শক আমাদের এই কাজ ভালোবাসবেন।"

soumitrisha-kundoo-talks-about-upcoming-tv-show-atonko-in-hoichoi-tv-plus
আসছে সৌমিতৃষার নতুন শো (সংগৃহীত)

উল্লেখ্য, ‘আতঙ্ক’ শুধু একটি পারিবারিক থ্রিলার নয়। এই গল্প এমন এক মানসিক লড়াইয়ের কথা বলে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশ্বাস, ভয় আর সম্পর্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। এখানে সত্যি আর সন্দেহ পাশাপাশি হাঁটে।
শেষ পর্যন্ত পূর্বা কি এমন এক সত্য সামনে আনবে, যা এতদিন সবাই এড়িয়ে গিয়েছে? নাকি অতীতের দুঃস্বপ্নই ধীরে ধীরে তাকে টেনে নিয়ে যাবে অন্ধকারের দিকে? উত্তর লুকিয়ে রয়েছে সেই পরিবারের ভিতরেই, যেখানে সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই হয়তো একদিন সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করবে সবাই। প্রসঙ্গত, 24 থেকে 30 পর্বের প্রিমিয়াম বাংলা হইচই অ্যাপের টেলিভিশন প্লাস শো নিয়ে হইচই টিভি+ দর্শকদের দিতে চায় টেলিভিশনের আবেগ আর ওটিটির সুবিধার এক মিশ্র অভিজ্ঞতা। বড় মাপের প্রোডাকশন, পরিচিত মুখ এবং টানটান গল্প বলার ভঙ্গিই এই নতুন উদ্যোগের মূল আকর্ষণ।

আরও পড়ুন

TAGGED:

ATANKA
HOICHOI TV PLUS
TV SHOW ATONKO
সৌমিতৃষা কুণ্ডু আতঙ্ক
SOUMITRISHA KUNDOO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.