ETV Bharat / entertainment

বাচ্চারা নির্যাতিত হয় চেনা পরিসরে, 'ওসিডি' বলবে ছোটদের বড় হওয়ার গল্প: সৌকর্য

ছবিতে জয়া আহসান রয়েছেন ডা. শ্বেতার ভূমিকায় । জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে রয়েছে আর্শিয়া মুখোপাধ্যায় । আর্শিয়া বাংলা টেলিভিশনের সবার প্রিয় ভুতু ।

ETV BHARAT
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি সৌকর্য ঘোষাল (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 5, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: এক নির্যাতিত শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'ওসিডি'র গল্পটি বলতে চেয়েছেন পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল । পরিচালক ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বললেন, 'ওসিডি' ছোটদের বড় হয়ে ওঠার গল্প ।

'পেন্ডুলাম', 'লোডশেডিং', 'রেইনবো জেলি', 'রক্ত রহস্য', 'পক্ষীরাজের ডিম', 'ভূতপরী'র পর সৌকর্য ঘোষালের এবারের ছবির কেন্দ্রে একটি নির্ভীক শিশু, যে সমাজের বিচারের তোয়াক্কা করে না এবং নিজের সত্য প্রমাণ করার প্রয়োজনও বোধ করে না । এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে সেই শিশুর কণ্ঠস্বর । 'ওসিডি' মুক্তি পাবে 6 ফেব্রুয়ারি ।

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি সৌকর্য ঘোষাল (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কেন এই ছবি ? উত্তরে সৌকর্য জানান, "ওসিডি ছোটদের বড় হয়ে ওঠার গল্প । আমি এতদিন ধরে রূপকথা, আকাশ, খেলা, স্বপ্ন নিয়ে ছবি বানিয়েছি । বারো বছর পর মনে হল, বাচ্চাদের বাস্তবের যে সমস্যা, যা মনে ক্ষতের মতো থেকে যায়, তা নিয়ে কথা বলা উচিত । বাচ্চাদের সমস্যাকে আমরা বড়রাই এড়িয়ে যাই । এটা অপরাধ । আমরা বড়দের উপরে হওয়া নানান হেনস্তা কিংবা 'মি টু' ইত্যাদিতে প্রতিবাদ করি । কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে আমরা চুপ থাকি, বাচ্চাটিকেও চুপ থাকতে বলি, যা ঠিক নয় । অনেকদিন আগে মীরা নায়ার 'মনসুন ওয়েডিং' নামে একটি ছবি বানিয়েছিলেন । তার পর থেকে এই বিষয় নিয়ে আর কোনও ছবি হয়নি । বাংলা থেকে তো নয়ই । এই ছবিটা বাচ্চা এবং বড় উভয়ের দেখা উচিত ।"

ETV BHARAT
ওসিডি-র পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল (নিজস্ব চিত্র)

কোভিডের সময়ে এই ছবির কথা মাথায় আসে পরিচালকের, যে সময়ে মানুষ বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভেবে চলেছেন, তখন সৌকর্য মনে করেছেন সমাজটারও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার । সেই জায়গা থেকেই এই ছবিটি বানিয়েছেন পরিচালক । ওসিডি, থ্রিলার আর পিডোফিলিয়াকে পরিচালক এই ছবিতে এক সুতোয় বেঁধেছেন ।

ETV BHARAT
জয়া আহসানের ছবি ওসিডি (নিজস্ব চিত্র)

সৌকর্যর কথায়, "বেশিরভাগ সময়েই শিশুদের উপর এরকম আক্রমণ হয় তার চেনা পরিসরে । তাই আমরা চুপ করে থাকি । ভাবি একদিন ঠিক ভুলে যাবে । ভুলে কেউ যায় না এটা । প্রতিবাদ করে না । সেটা করতে হবে । অন স্পট দাঁড়িয়ে করতে হবে ।"

ETV BHARAT
জয়া আহসান রয়েছেন ডা. শ্বেতার ভূমিকায় (নিজস্ব চিত্র)

এই ছবিতে জয়া আহসান রয়েছেন ডা. শ্বেতার ভূমিকায় । জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে রয়েছেন আর্শিয়া মুখোপাধ্যায় । আর্শিয়া বাংলা টেলিভিশনের সবার প্রিয় ভুতু । সৌকর্য ঘোষাল বলেন, "জয়া খুব পরিচিত একটা মুখ । কে ওঁর ছোটবেলাটা করবে তা নিয়ে খুন চিন্তিত ছিলাম । পরে আমাকে আমাদের কাস্টিং ডিরেক্টর পূজা দেখান আর্শিয়াকে । জয়া আর আর্শিয়ার মুখের আদলে অনেক মিল আছে । তাই আর্শিয়াকেই বেছে নেওয়া হয় । বড় পর্দায় আমাদের সঙ্গেই ডেবিউ করছে সকলের প্রিয় ভুতু ।"

ETV BHARAT
জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে রয়েছে আর্শিয়া (নিজস্ব চিত্র)

'পক্ষীরাজের ডিম'-এ অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে কাজ করেছেন সৌকর্য । অনির্বাণের কাজ না থাকার প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "অনির্বাণের কাজ না করাটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি । যেভাবে হোক ফিরে আসুক অনির্বাণ । ওর মতো অভিনেতা এখানে কমই আছে । ওকে নিয়ে আমাদের অনেক কাজ করা বাকি আছে ।"

ETV BHARAT
'ওসিডি' বলবে ছোটদের বড় হওয়ার গল্প: সৌকর্য (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
জয়া আহসান রয়েছেন ডা. শ্বেতার ভূমিকায় (নিজস্ব চিত্র)

সিনেমার জন্য হল পাওয়া, প্রাইম টাইমে জায়গা পাওয়া, স্ক্রিনিং কমিটি - এই বিষয়গুলি বাংলা চলচ্চিত্রজগতে আজ বহুল চর্চিত । এই প্রসঙ্গ তুললে সৌকর্য সাফ জানান, "আগেও সিনেমা হলে বড় ছবির দৌলতে ছোট ছবির জায়গা না পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে । এখন সেটা ফলাও করে সামনে আসছে । আগে আসত না । বড় ছবি তার জায়গা আগে থেকেই বুক করে রাখত । ফলে ছোট ছবিগুলি মারামারি করে রিলিজ করত । কিন্তু ভালো সময় পেতো না ।"

ETV BHARAT
ওসিডি-তে ভালোকাকিমা (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
ছবিতে জয়া আহসান (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

OCD
UPCOMING BENGALI FILM
JAYA AHSAN
সৌকর্য ঘোষাল
SOUKARYA GHOSAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.