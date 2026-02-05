বাচ্চারা নির্যাতিত হয় চেনা পরিসরে, 'ওসিডি' বলবে ছোটদের বড় হওয়ার গল্প: সৌকর্য

বাচ্চারা নির্যাতিত হয় চেনা পরিসরে, 'ওসিডি' বলবে ছোটদের বড় হওয়ার গল্প: সৌকর্য
ছবিতে জয়া আহসান রয়েছেন ডা. শ্বেতার ভূমিকায় । জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে রয়েছে আর্শিয়া মুখোপাধ্যায় । আর্শিয়া বাংলা টেলিভিশনের সবার প্রিয় ভুতু ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: এক নির্যাতিত শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'ওসিডি'র গল্পটি বলতে চেয়েছেন পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল । পরিচালক ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বললেন, 'ওসিডি' ছোটদের বড় হয়ে ওঠার গল্প ।
'পেন্ডুলাম', 'লোডশেডিং', 'রেইনবো জেলি', 'রক্ত রহস্য', 'পক্ষীরাজের ডিম', 'ভূতপরী'র পর সৌকর্য ঘোষালের এবারের ছবির কেন্দ্রে একটি নির্ভীক শিশু, যে সমাজের বিচারের তোয়াক্কা করে না এবং নিজের সত্য প্রমাণ করার প্রয়োজনও বোধ করে না । এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে সেই শিশুর কণ্ঠস্বর । 'ওসিডি' মুক্তি পাবে 6 ফেব্রুয়ারি ।
কেন এই ছবি ? উত্তরে সৌকর্য জানান, "ওসিডি ছোটদের বড় হয়ে ওঠার গল্প । আমি এতদিন ধরে রূপকথা, আকাশ, খেলা, স্বপ্ন নিয়ে ছবি বানিয়েছি । বারো বছর পর মনে হল, বাচ্চাদের বাস্তবের যে সমস্যা, যা মনে ক্ষতের মতো থেকে যায়, তা নিয়ে কথা বলা উচিত । বাচ্চাদের সমস্যাকে আমরা বড়রাই এড়িয়ে যাই । এটা অপরাধ । আমরা বড়দের উপরে হওয়া নানান হেনস্তা কিংবা 'মি টু' ইত্যাদিতে প্রতিবাদ করি । কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে আমরা চুপ থাকি, বাচ্চাটিকেও চুপ থাকতে বলি, যা ঠিক নয় । অনেকদিন আগে মীরা নায়ার 'মনসুন ওয়েডিং' নামে একটি ছবি বানিয়েছিলেন । তার পর থেকে এই বিষয় নিয়ে আর কোনও ছবি হয়নি । বাংলা থেকে তো নয়ই । এই ছবিটা বাচ্চা এবং বড় উভয়ের দেখা উচিত ।"
কোভিডের সময়ে এই ছবির কথা মাথায় আসে পরিচালকের, যে সময়ে মানুষ বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভেবে চলেছেন, তখন সৌকর্য মনে করেছেন সমাজটারও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার । সেই জায়গা থেকেই এই ছবিটি বানিয়েছেন পরিচালক । ওসিডি, থ্রিলার আর পিডোফিলিয়াকে পরিচালক এই ছবিতে এক সুতোয় বেঁধেছেন ।
সৌকর্যর কথায়, "বেশিরভাগ সময়েই শিশুদের উপর এরকম আক্রমণ হয় তার চেনা পরিসরে । তাই আমরা চুপ করে থাকি । ভাবি একদিন ঠিক ভুলে যাবে । ভুলে কেউ যায় না এটা । প্রতিবাদ করে না । সেটা করতে হবে । অন স্পট দাঁড়িয়ে করতে হবে ।"
এই ছবিতে জয়া আহসান রয়েছেন ডা. শ্বেতার ভূমিকায় । জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে রয়েছেন আর্শিয়া মুখোপাধ্যায় । আর্শিয়া বাংলা টেলিভিশনের সবার প্রিয় ভুতু । সৌকর্য ঘোষাল বলেন, "জয়া খুব পরিচিত একটা মুখ । কে ওঁর ছোটবেলাটা করবে তা নিয়ে খুন চিন্তিত ছিলাম । পরে আমাকে আমাদের কাস্টিং ডিরেক্টর পূজা দেখান আর্শিয়াকে । জয়া আর আর্শিয়ার মুখের আদলে অনেক মিল আছে । তাই আর্শিয়াকেই বেছে নেওয়া হয় । বড় পর্দায় আমাদের সঙ্গেই ডেবিউ করছে সকলের প্রিয় ভুতু ।"
'পক্ষীরাজের ডিম'-এ অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে কাজ করেছেন সৌকর্য । অনির্বাণের কাজ না থাকার প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "অনির্বাণের কাজ না করাটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি । যেভাবে হোক ফিরে আসুক অনির্বাণ । ওর মতো অভিনেতা এখানে কমই আছে । ওকে নিয়ে আমাদের অনেক কাজ করা বাকি আছে ।"
সিনেমার জন্য হল পাওয়া, প্রাইম টাইমে জায়গা পাওয়া, স্ক্রিনিং কমিটি - এই বিষয়গুলি বাংলা চলচ্চিত্রজগতে আজ বহুল চর্চিত । এই প্রসঙ্গ তুললে সৌকর্য সাফ জানান, "আগেও সিনেমা হলে বড় ছবির দৌলতে ছোট ছবির জায়গা না পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে । এখন সেটা ফলাও করে সামনে আসছে । আগে আসত না । বড় ছবি তার জায়গা আগে থেকেই বুক করে রাখত । ফলে ছোট ছবিগুলি মারামারি করে রিলিজ করত । কিন্তু ভালো সময় পেতো না ।"