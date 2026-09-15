ETV Bharat / entertainment

দিশা সালিয়ান মৃত্যু তদন্তে ফের জড়িয়েছে সুরজের নাম ! বিস্ফোরক অভিনেতা

Sooraj on Disha Salian case: সুরজ জানান, নিজের সম্পর্কে প্রকাশিত খবর বা মন্তব্যের জবাব তিনি দিতে চাননি ৷ এখন সবার সামনে সত্যিটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন৷

sooraj-pancholi-on-disha-salian-case-saying-he-never-met-her-willing-to-cooperate-with-cbi-investigation
দিশা সালিয়ান মৃত্যু তদন্তে ফের জড়িয়েছে সুরজের নাম ! (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 1:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 15 সেপ্টেম্বর: সেলিব্রিটি ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা এফআইআর-এ নিজের নাম উঠে আসার পর, এই সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেতা সুরজ পাঞ্চোলি। সুরজ জানিয়েছেন যে, তিনি জীবনে কখনও দিশার সঙ্গে দেখা করেননি ৷ 'হিরো' অভিনেতা জোর দিয়ে বলেন যে, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসূত্র থাকার মতো কোনও প্রমাণ নেই।

এই মামলায় নতুন করে তৈরি হওয়া আলোচনার প্রেক্ষিতে অভিনেতা ইনস্টাগ্রামে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, এতদিন তিনি চুপ ছিলেন কারণ নিজের সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিটা খবর বা মন্তব্যের জবাব তিনি দিতে চাননি ৷ তবে এখন কিছু তথ্য সবার সামনে স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। সুরজ পাঞ্চোলি জানিয়েছেন যে দিশা সালিয়ানের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি ৷

সূরজের বিবৃতি

নিজের বিবৃতিতে সুরজ দিশার সঙ্গে কোনও রকম ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও জানান যে, তদন্তে নাম উঠে আসা শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরের সঙ্গেও তাঁর কখনও দেখা হয়নি। তিনি লেখেন, "আমি আমার জীবনে কখনও প্রয়াত দিশা সালিয়ানের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দেখা করিনি। এমনকি আদিত্য ঠাকরের সঙ্গেও আমার কখনও দেখা হয়নি! সত্যি বলতে, এমন একটি বিষয়ের সঙ্গে আমার নাম জড়ানো অত্যন্ত অন্যায় ও কষ্টদায়ক যার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র কোনও সম্পর্ক নেই ৷ বিশেষ করে যখন এই ঘটনায় আমার সংশ্লিষ্টতার কোনও প্রমাণ।"

সুরজ জানান, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন ও মন্তব্যের মাধ্যমে এই বিতর্কের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিবার নাম উঠে আসার পরও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া না জানানোর সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। অভিনেতা বলেন, "আমি দীর্ঘদিন চুপ ছিলাম কারণ আমার সম্পর্কে লেখা প্রতিটি প্রতিবেদন বা খবরের জবাব দিতে আমি চাইনি। কিন্তু যখন একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে, তখন এমন একটা সময় আসে যখন নিজের হয়ে কথা বলাটা জরুরি হয়ে পড়ে।" তিনি দাবি করেন যে, বহু বছর আগেই তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তিনি এও স্পষ্ট করে দেন যে, তদন্তকারী সংস্থাগুলোর যদি তাঁর কাছ থেকে আরও কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয়, তবে তিনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

অভিনেতা বলেন, "আমার লুকানোর কিছু নেই! কোনও তদন্তকারী সংস্থা যদি মনে করে যে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বা আমার কাছ থেকে আরও কোনও তথ্য দরকার, তবে আমি পূর্ণ সহযোগিতা করতে এবং যেকোনও তদন্তের প্রয়োজনে নিজেকে উপস্থিত রাখতে প্রস্তুত।" সুরজের কথায়, এই মামলার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোর আগে যেন তথ্য-প্রমাণ যাচাই করে নেওয়া হয়। তিনি যোগ করেন, "আমি কেবল এটুকুই চাইছি যে, এমন কোনও বিষয়ে আমার নাম জড়ানোর আগে যেন প্রকৃত তথ্য যাচাই করে নেওয়া হয়। প্রয়াত দিশা সালিয়ানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে সিবিআই-এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের বিষয়টিকে আমি জোরালোভাবে সমর্থন করি।"

এই মামলার প্রেক্ষাপটে যাদের নাম উঠে আসছে, তাদের বিষয়ে কোনও মতামত গঠনের আগে তথ্য যাচাই করার আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন, "যারা এটি পড়ছেন, তাদের সবার কাছে অনুরোধ খবর বা সোশাল মিডিয়ায় যা কিছু দেখছেন, তার সবটাই বিশ্বাস করবেন না! কোনও শিরোনামই প্রমাণ নয়। কোনও বিতর্কও প্রমাণ নয়। টেলিভিশনে কেউ কিছু বললেই তা সত্য হয়ে যায় না। কারও জীবন ও চরিত্র নিয়ে কোনও ধারণা বা মতামত তৈরির আগে দয়া করে তথ্য যাচাই করে নিন। কারণ, টেলিভিশনে যাদের নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেরই বাস্তব জীবন ও পরিবার রয়েছে-তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ।"

বিবৃতির শেষে সুরজ বলেন যে, আইন ও তদন্তকারী সংস্থার ওপর তার আস্থা অটুট থাকবে। তিনি বলেন, "আমি দীর্ঘদিন চুপ ছিলাম, কিন্তু এমন কোনও বিষয়ে আমার নাম বারবার জড়ানো হোক, যার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র কোনও সম্পর্ক নেই, তা আমি আর মেনে নেব না। আইনের ওপর আমার আস্থা আছে। তদন্তকারী সংস্থার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবেই।"

দিশা সালিয়ান মৃত্যু মামলা

প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা দিশা 2020 সালের 8 জুন অর্থাৎ রাজপুতের মৃত্যুর কয়েক দিন আগেই প্রয়াত হন ৷ শুরুতে তাঁর মৃত্যুকে 'দুর্ঘটনাবশত মৃত্যু' হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তবে দিশার বাবা সতীশ সালিয়ানের দায়ের করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলাটি আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে। বোম্বে হাইকোর্ট 2 সেপ্টেম্বরের এক আদেশে সিবিআই-কে দিশার মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। এরপর সংস্থাটি এই ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের করে। এই এফআইআর-এ সুরজ পাঞ্চোলি, আদিত্য ঠাকরে, রিয়া চক্রবর্তী, ডিনো মোরিয়া ও রোহান রায়-সহ বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল ৷

আরও পড়ুন

TAGGED:

DISHA SALIAN DEATH
DISHA SALIAN CBI FIR
DISHA SALIAN CASE
দিশা সালিয়ান সুরজ পাঞ্চোলি
SOORAJ PANCHOLI DISHA SALIAN CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.