কোলে তিন বছরের ছেলে বায়ু, 40-এ ফের মা হচ্ছেন সোনম, কবে আসছে দ্বিতীয় সন্তান ?

সোশাল মিডিয়ায় ইউনিক স্টাইলে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন 'রাঞ্ঝনা' অভিনেত্রী ৷

sonam-kapoor-announces-second-pregnancy-shows-off-baby-bump
ফের মা হচ্ছেন সোনম (আইএএনএস)
Published : November 20, 2025 at 12:42 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 12:53 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: জল্পনা ছিলই ৷ এবার সিলমোহর দিলেন খোদ অভিনেত্রী সোনম কাপুর (Sonam Kapoor) ৷ 40 বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন অনিল কন্যা (Sonam Kapoor second pregnancy ) ৷ সোশাল মিডিয়ায় ইউনিক স্টাইলে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন 'রাঞ্ঝনা' অভিনেত্রী ৷

কয়েক মাস ধরে ভক্তদের অপেক্ষায় রাখার পর, অভিনেত্রী সোনম কাপুর বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে নিজস্ব স্টাইলে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। রাজকুমারী ডায়ানার মতো গোলাপি রঙের পোশাক পরে, অভিনেত্রী তার বেবি বাম্পের কিছু ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'মা'। শুধু তাই নয়, সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েও দিলেন, পৃথিবীতে কবে আসছে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ৷

এদিন অভিনেত্রী ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর ডিউ ডেট জানান ৷ লেখেন, "কামিং স্প্রিং 2026 ৷" অর্থাৎ আগামী বছর বসন্তকালে সোনম ও আনন্দের জীবনে দ্বিতীয়বার ছোট্ট ফুল আসতে চলেছে ৷ 2022 সালের অগস্টে সোনম ও স্বামী আনন্দ আহুজার জীবনে আসে ছোট্ট বায়ু ৷ এখন তাঁর ছেলের বয়স 3 বছর ৷ ব্যবসায়ী আনন্দের সঙ্গে বিয়ের পর সোনম কখনও ভারতে আবার কখনও আমেরিকায় কাজ ও ঘর সংসার সামলাচ্ছেন ৷ ফ্যাশন আইকন হিসেবে পরিচিত এই অভিনেত্রী নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর সকলের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য বেছে নেন প্রিন্সেস ডায়ানা অনুপ্রাণিত গোলাপি রঙের পোশাক ৷ স্টাইল স্টেটম্যান্টে সাহায্য করেছেন বোন রিয়া কাপুর।

সোনম পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনসালির 2005 সালের 'ব্ল্যাক'-এ একজন সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 2007 সালে বানসালির রোমান্টিক ড্রামা সাওয়ারিয়া সিনেমা দিয়ে বিটাউনে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ এরপর 'আই হেট লাভ স্টোরিজ', 'ভাগ মিলখা ভাগ', 'সঞ্জু', 'প্রেম রতন ধন পায়ো', 'নীরজা' এবং 'বীরে দি ওয়েডিং'-এর মতো সিনেমায় দেখা গিয়েছে ৷

