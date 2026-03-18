মাইথোলজিক্যাল কাজ মানেই ঋতম ঘোষাল- লেখকের প্রয়াণে স্মৃতি রোমন্থন সহকর্মীদের

অভিনেত্রী সোনালী চৌধুরী থেকে শুরু করে প্রখ্যাত গবেষক-লেখক তথা সাংবাদিক শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় ফিরে যান পুরনো দিনের কথায়।

লেখকের প্রয়াণে স্মৃতি রোমন্থন সহকর্মীদের (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 12:03 PM IST

কলকাতা, 18 মার্চ: বাংলা ধারাবাহিক জনপ্রিয়তার নেপথ্যে শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হাত থাকে না, পর্দার আড়ালে থেকে সেই ধারা বজায় রাখেন গল্পের লেখক ৷ তেমনই একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন ঋতম ঘোষাল ৷ 'সাধক বামাখ্যাপা' থেকে একাধিক পৌরাণিক কাহিনি তিনি ধারাবাহিকের জন্য লিখেছেন ৷ আকস্মিক তাঁর প্রয়াণে শোকাতুর বন্ধু তথা টলিপাড়ার তারকারা ৷

ঋতমের প্রয়াণে সামাজিক মাধ্যমে আবেগী পোস্ট দিয়েছেন বাংলা বিনোদন দুনিয়ার প্রখ্যাত গবেষক-লেখক তথা সাংবাদিক শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইটিভি ভারত যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "পুরী গিয়েছিল ঋতম স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ৷ সেখান থেকে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ ওরা নিজেদের গাড়িতে গিয়েছিল। কোনওরকমে ওরা ঋতমকে কলকাতা নিয়ে এসে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ এরপর সেখান থেকে সরিয়ে বাইপাসের ধারে অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ কিন্তু সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয় ৷ পারপিচুয়াল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় ঋতমের। ঋতমের সঙ্গে একটা খুব বড় কাজ আমরা একসঙ্গে করব বলে ঠিক হচ্ছিল। অনেকদূর এগিয়েও ছিল সেটা। কাজটা শুরু করব ঠিকই, কিন্তু ঋতমকে ছাড়া ৷"

শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "এটা ভুলে গেলে চলবে না, ঋতম বাংলার সবথেকে লম্বা, সবথেকে সফল সিরিয়াল 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র লেখক। এরপর ওই একই সাবজেক্ট রিপিট হয় অন্য একটি চ্যানেলে। নাম ছিল 'মহাপীঠ তারাপীঠ'। অজস্র সাফল্য পায় সেই ধারাবাহিকটিও। আমরা বহু প্রজেক্ট একসঙ্গে করেছি৷ সেই 'দেবী চৌধুরানী' থেকে শুরু করে 'কৃষ্ণ'। খুব সুন্দর আর চমৎকার একটা ছেলে ঋতম।"

অভিনেত্রী সোনালী চৌধুরী বলেন, "ঋতম দা'র চলে যাওয়াটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। অনেক কাজ করেছি আমি ওঁর লেখায়। একটা টেলিফিল্মও করেছি আমি আর শাশ্বত দা। মনে আছে, আউটডোর ছিল ওই কাজটায়। আমি 'মহাপীঠ তারাপীঠ'-এ একটা চরিত্র করেছিলাম ওঁর লেখায়। ঋতম দা খুব মিষ্টি স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন। সদাহাস্যময় একজন মানুষ। আর ততটাই বিনয়ী। আজকাল তো এরকম মানুষ খুব একটা পাই না আমরা। বেশিরভাগই উদ্ধত। অসম্ভব ভালো লেখা ছিল ঋতম দা'র। মাইথোলজিক্যাল কোনও কাজ হলে সবার আগেই ঋতম দা'র কথা মনে পড়ত। পরেও মনে পড়বে। কিন্তু ঋতম দা'কে পাবো না।"

অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "সকালবেলা সোশাল মিডিয়ায় শিবাশিসদার পোস্ট দেখে চমকে যাই ৷ ঋতম দা নেই এটা ভাবতেই পারছি না ৷ ঋতম দার সঙ্গে বহু যুগ আগে আলাপ ৷ তখন আমরা কেউই ইন্ডাস্ট্রিতে আসিনি ৷ আমি আর ঋতম দা শঙ্কর দাসগুপ্তর গ্রুপে একসঙ্গে নাটক করতাম ৷ সেখান থেকে আলাপ ঋতম দার সঙ্গে আমার ৷ তারপর আমরা দু'জনেই ইন্ডাস্ট্রিতে আসি ৷ ঋতম দার সঙ্গে প্রচুর কাজ করেছি ৷ বামাখ্যাপা থেকে শুরু করে প্রচুর কাজ করেছি ৷ আমার মনে আছে, ভক্তের ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নামে এক ধারাবাহিক করতাম, তা ঋতম দা লিখতেন ৷ আমার সেখানে কৃষ্ণের বাবা নন্দর-র চরিত্র ছিল ৷ সেই চরিত্র নিয়ে কত কথা হত আমাদের ৷"

তিনি আর বলেন, "কোভিডের পর পর ঋতম দা ঠিক করেছিলেন কাশ্মীর যাবেন ৷ আমাকে ফোন করেছিল ৷ বলেন, 'হ্যারে, গুলি খেয়ে মারা যাব না তো ?' আমি বলেছিলাম, 'তুমি যাও ৷ সেখানে গিয়ে বলো, গুলি ক'টা খেলে ৷' এরপর আমি আমার এক বন্ধুর যোগাযোগ নম্বর দিই ঋতম দাকে ৷ গিয়েই আমাকে ভিডিয়ো কল করে জানিয়েছিলেন, ভীষণ ভালো লেগেছে কাশ্মীর ৷ আরও দুবার ঘোরা হয়ে গিয়েছে ৷ আবারও প্ল্যান করছিলেন ৷ খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন ৷ ইছাপুরের কাছে থাকতেন ৷ ইন্ডাস্ট্রির বড় ক্ষতি হয়ে গেল ৷ ঋতম দার মতো খুব কম স্ক্রিপ্ট রাইটার আছেন যারা দক্ষতার সঙ্গে যে কোনও আধ্যাত্মিক বিষয়ে লিখতে পারেন ৷"

