'সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে টাইগার...' 77তম দিনে বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে আর কী বললেন সোনামণি?
Sona Moni Saha Interview:বিগ বসের বাড়িতে জয় হল না, কিন্তু কী পেলেন এই 77 দিনে? সমালোচনা-বন্ধুত্ব-প্রেম নিয়ে প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর কাছে মুখ খুললেন সোনামণি সাহা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 11:34 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: 'দেবী চৌধুরানী', 'মোহর', 'এক্কা দোক্কা' কিংবা 'শুভ বিবাহ'-র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকের সুবাদে ঘরে ঘরে আজ বহুল পরিচিত নাম সোনামণি সাহা। 'বিগ বস বাংলা' সিজন-3 সেই জনপ্রিয়তার মাত্রা আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিগ বসের ঘরে তাঁর সাতাত্তর দিনের জার্নিও ছিল নজরকাড়া। কিন্তু গত রবিবার রিয়েলিটি শোয়ের ঘর থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাঁকে। ঘরের মেয়ে ফিরেছেন ঘরে। ব্যস্ত হয়েছেন পরিবারের মানুষের সঙ্গে। এরই মাঝে 'বিগ বস বাংলা'য় নিজের সফর নিয়ে বললেন নানা কথা।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘরে কেমন ছিল অভিজ্ঞতা? সাতাত্তর দিন ফোন ছাড়া, কেমন কাটল?
সোনামণি: দারুণ। ঘরের ভিতরে যেমন ভালো ছিলাম, আজ বাইরে বেরিয়েও ভালো আছি। তবে কোথাও একটা শূন্যতা তো রয়েই গিয়েছে। আরও কিছুদিন থাকতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু একবার যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন আর নতুন করে প্রবেশ করা বা ফরম্যাটে কোনও পরিবর্তন আনার সুযোগ নেই। তাই যা ঘটেছে, সেটাকেই মেনে নিয়েছি হাসিমুখে।
আর ফোন ছাড়া সাতাত্তর দিন কাটানোর কথা বলছিলেন আপনি। সত্যিই, 2026 সালে দাঁড়িয়ে ফোন ছাড়া একদিনও থাকা সম্ভব নয় বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু বিগ বসের ঘরে আমরা এতগুলো দিন ফোন ছাড়া কাটিয়ে সেই ধারণাকেই ভুল প্রমাণ করলাম। যারা এখনও আছে ওই ঘরে তাদের তো আরও অনেকগুলো দিন কাটবে ফোন ছাড়া।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘরে গিয়ে কাকে খুব মিস করেছেন?
সোনামণি: পরিবারকে মিস করেছি। প্রতিদিন যাঁদের সঙ্গে কথা হয়, সেই সব বন্ধু-বান্ধবকেও ভীষণ মিস করেছি। ভালোবাসার সব মানুষকে মিস করেছি।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘরে রাজবীরের সঙ্গে প্রথমদিকে আপনার সম্পর্কের সমীকরণ বেশ জটিল ছিল। একদিকে মতবিরোধ, ঝগড়া, অন্যদিকে পরবর্তীকালে ভাই-বোনের মতো সম্পর্ক। সত্যিই কি এই ধরনের রিয়েলিটি শো'তে সম্পর্ক তৈরি হয়, নাকি সবটাই ক্যামেরার সামনে অভিনয়?
সোনামণি: সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ধরনের শো'তে কোনও স্ক্রিপ্ট থাকে না। প্রত্যেকে নিজের অনুভূতি অনুযায়ী আচরণ করেন। প্রথমদিকে রাজবীরের কিছু আচরণ সকলেরই বিরক্তির কারণ হয়েছিল। বিছানা নিয়ে ওর দাবি, অন্যদের উদ্দেশে নানা কুমন্তব্য-সকলের সঙ্গে আমারও খারাপ লেগেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমীকরণ বদলেছে। বিগ বসের বাড়ির অন্য সদস্যরা আমাদের খুনসুটি, ঝগড়া দেখে টম অ্যান্ড জেরির সঙ্গে তুলনা করত। আসলে বিগ বসের ঘরে প্রতিদিনই সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়। রাজবীরের সঙ্গে আমার সম্পর্কও সেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে।
ইটিভি ভারত: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এতদিন কাটানো, তাঁর টিপস পাওয়া কেমন উপভোগ করলেন?
সোনামণি: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে 'টাইগার'। আমি ছোটবেলা থেকেই ওঁর ভক্ত। বিগ বসের ঘরে ওঁর সঙ্গে এতটা সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে আরও বেড়েছে মুগ্ধতা। উনি কখনও শাসন করেছেন, কখনও বকেছেন, আবার কখনও আদর করে ভালোবাসা দিয়েছেন। পাশাপাশি দিয়েছেন নানা পরামর্শ ও টিপস। প্রাপ্তি এটা আমার কাছে। উনি যেভাবে নিজের গ্রেস বজায় রেখে পুরো বিষয়টা সামলে চলেছেন, নিজের সত্যিকারের সত্তাকে ধরে রেখেছেন, সেটা অসাধারণ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ফ্যান ছিলাম। বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে ওঁর আরও বড় ফ্যান হয়ে গিয়েছি।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের বিজয়ী হিসেবে কাকে দেখতে চান না?
সোনামণি: এই রে। সবাই আমার প্রিয়। যারা ইতিমধ্যে বেরিয়ে গিয়েছে, তাদের পক্ষে আর জেতা সম্ভব নয়। তবে ঘরে যারা এখনও রয়েছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার ভালো বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত যে জিতবে, তার জয়ই সেলিব্রেট করব আমি।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘর কি কোনওভাবে বদলে দিয়েছে সোনামণিকে?
সোনামণি: আগে ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম। কিন্তু বিগ বসের ঘরে গিয়ে নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, বন্ধুত্ব তৈরি করা, কথা বলা-সবকিছুই আমাকে অনেকটা বদলে দিয়েছে। নিজের জড়তা কাটিয়ে আরও সহজে মানুষের সঙ্গে মিশতে শিখেছি। এটা ভালো একটা প্রাপ্তি হয়েছে আমার।
ইটিভি ভারত: নন্দিনী-রাজবীরের মধ্যে বিগ বসের ঘরে যা ঘটেছে তা নিয়ে সমালোচনা থামছে না। আপনি কী বলবেন?
সোনামণি: আমার মতে, একটি সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা প্রকাশের ধরন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা। ওদের ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। কখনও ওদের সম্পর্কে টক্সিসিটি বেড়েছে, কখনও কমেছে। তবে, ওদের ভালোবাসাকে আমার ফেক নয়, সত্যিই মনে হয়েছে।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘর অনেকটা হোস্টেল জীবনের মতো বলে মনে হয়নি কখনও?
সোনামণি: একদম হোস্টেল জীবনের মতোই তো ছিল। নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়েছে, নিজের খাবার নিজেকে করে খেতে হয়েছে, এমনকী নিজের বাথরুমও নিজেকেই পরিষ্কার করতে হয়েছে, নিজেকে বিছানা গোছাতে হয়েছে। পাশাপাশি ছিল নানা ধরনের টাস্ক। হোস্টেলে যেমন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তেমনই বিগ বসের ঘরে প্রতিনিয়ত টাস্কের মাধ্যমে নিজেদের প্রমাণ করতে হয়েছে। হোস্টেলে থাকলে তাও বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থাকে। আমাদের সেটা ছিল না। পরিবর্তে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেই দেখা হত। তিনিই ছিলেন আমাদের সকলের অভিভাবক। তিনি কখনও বকেছেন, কখনও শাসন করেছেন।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের পর নতুন কাজের কোনও খবর আছে?
সোনামণি: বেশ কিছু কথাবার্তা চলছে কাজের। আপাতত ফিনালের অপেক্ষা করছি।
ইটিভি ভারত: বর্তমানে অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীই নিজেদের প্রযোজনা সংস্থা খুলছেন। সোনামণিরও কি তেমন কোনও ইচ্ছে রয়েছে?
সোনামণি: প্রযোজনা সংস্থা খোলা মানে অনেক বড় পরিকল্পনা এবং তার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। এখনও নিজেকে সেই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না। আপাতত একজন অভিনেত্রী হিসেবে দর্শকদের যে ভালোবাসা পাচ্ছি, সেটুকুই ধরে রাখতে চাই। যতদিন এই ভালোবাসা পাব, অভিনয়ই করে যাব।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে কাকে সবচেয়ে বেশি মিস করছেন?
সোনামণি: বিগ বসের সেই চেনা গলাটাই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে। 'সোনামণি, আপনি অমুক কাজটি করুন', 'আপনি কনফেশন রুমে আসুন'-বিগ বসের এই নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গি ভীষণ মিস করছি। ঘরের অন্যান্য সদস্যদেরও মিস করছি।
ইটিভি ভারত: আর বিগ বসের বিজয়ী হিসেবে কাকে ভোট দেবেন?
সোনামণি: আপাতত কোনও নামই বলা সম্ভব না। কারণ এখনও দর্শক হিসেবে বিগ বস দেখা শুরু করিনি। দেখা শুরু করার পরেই বুঝতে পারব, কাকে ভোট দেওয়া উচিত।
ইটিভি ভারত: দর্শকদের উদ্দেশে আপনার বার্তা?
সোনামণি: বিগ বসের ঘরে থাকাকালীন কেউ আমাকে পছন্দ করেছেন, কেউ হয়তো অপছন্দ করেছেন। কিন্তু যাঁরা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন এবং আমাকে ভালোবেসেছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আগামী দিনেও যেন দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারি, সেই আশীর্বাদই চাই।