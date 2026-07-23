তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বৈঠকে প্রবেশে বাধা ! বিক্ষোভ কলাকুশলীদের একাংশের, উঠল ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন
অভিযোগ, বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুমতি পাননি টেকনিশিয়ানদের একাংশ। এর জেরে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বুধবার বিকেলে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে টেকনিশিয়ান ও প্রযোজকদের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তবে হিরণ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠক চলাকালীন মাঝপথেই বেরিয়ে যান পাপিয়া অধিকারী। কেন তিনি বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে টলিপাড়ায়।
এদিকে অভিযোগ, বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুমতি পাননি টেকনিশিয়ানদের একাংশ। এর জেরে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সহ-পরিচালক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "এই বৈঠক ফেডারেশনকে বাঁচানোর দাবিতে হলেও, যাঁদের ডাকা হয়েছে তাঁদের অনেকেই অতীতে হুমকি, তোলাবাজি এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা গেলে ফেডারেশনের মূল কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলতাম, সেই কারণেই আমাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে ফেডারেশন কার্যত অভিভাবকহীন। দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি স্বরূপ বিশ্বাস নানা অভিযোগে গ্রেফতার। ফেডারেশন একটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন, যার দেখভালের দায়িত্ব লেবার কমিশনারেটের। তাহলে এই বৈঠক তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে কেন হচ্ছে, সেটাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন। ফেডারেশনের বিষয় দেখার দায়িত্ব সংস্কৃতি দফতরের নয়।"
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও অভিযোগ, "স্বরূপ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজনই বৈঠকে ঢোকার অনুমতি পেয়েছেন। অথচ যাঁদের বিরুদ্ধে টেকনিশিয়ানদের হুমকি দেওয়া, কাজ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা এবং মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে, তাঁরাই আবার ফেডারেশন পরিচালনার দায়িত্ব পেতে চাইছেন।"একই সুর শোনা যায় সিনেমাটোগ্রাফার সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেও। তিনি বলেন, "আমরাও ফেডারেশনের সদস্য। আমরা চাই না ফেডারেশন ভেঙে যাক। আমরা চাই সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরুক। যারা অতীতে স্বরূপ বিশ্বাসের সিন্ডিকেটের অংশ ছিল, তারা আবার নেতৃত্বে এলে সাধারণ টেকনিশিয়ানদের কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। শিল্পে নতুন কাজ আনা বা সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর বিষয়ে কেউ ভাবছে না, সবাই শুধু পদ পাওয়ার লড়াইয়ে ব্যস্ত।"
তবে সরকারের উপর আস্থা রেখেই সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা চাই সরকার সব পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত নিক। মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমার ভরসা রয়েছে। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তা মেনে নেব।" পাশাপাশি তাঁর আবেদন, যাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং যাঁদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তাঁদের যেন ফেডারেশনের নেতৃত্বে আনা না হয়। উল্লেখ্য, এই সমস্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বক্তাদের নিজস্ব বক্তব্য। এ বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।
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