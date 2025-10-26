ETV Bharat / entertainment

আসন্ন ছবির আড্ডায় নিজের রান্নাবাটি খেলার গল্পে মাতলেন সোহিনী

বাড়িতে অতিথি এলে নিজে রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসেন ৷ সেই ছোটবেলা থেকেই রান্নাবান্না করেন বলে জানালেন সোহিনী ৷

নিজের রান্নাবাটি খেলার গল্পে মাতলেন সোহিনী (নিজস্ব চিত্র)
October 26, 2025

কলকাতা, 26 অক্টোবর: এবার কুকিং কোচের চরিত্রে ধরা দেবেন সোহিনী সরকার । আগামী 7 নভেম্বর দর্শকের দরবারে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'রান্নাবাটি'। সেখানে রন্ধন পটীয়সী কালিনারি আর্টিস্ট রীতা রে'র ভূমিকায় দেখা যাবে সোহিনীকে । আধুনিকা, চৌখস, বুদ্ধিমতী একটি চরিত্র এই রীতা রে । মা মরা মেয়েকে একা মানুষ করতে গিয়ে সুমিত দাশগুপ্ত থুড়ি, ঋত্বিক চক্রবর্তীর যখন নাজেহাল অবস্থা, তখন তার কাছে খানিকটা দেবদূতের মতোই আগমন ঘটে এই রীতা রে'র । সুমিত চায় রান্নার মাধ্যমে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সেতু বাঁধতে । কিন্তু সে রান্না জানে না । এবার উপায় ? পাশে দাঁড়ায় রীতা রে । এর মাঝে কী কী ঘটে সেই নিয়েই এই ছবি ।

'রান্নাবাটি' শব্দটা নিয়ে বেশ আবেগী সোহিনী । ইটিভি ভারতের সঙ্গে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর শৈশবে । বললেন, "আমার ছোটবেলাটা খড়দায় কেটেছে । সকাল 11টা পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হত । কত রকমের টাস্ক দিয়ে রাখত মা । সেগুলো কমপ্লিট করার পর বন্ধুদের সঙ্গে রান্নাবাটি খেলতে পারতাম । বন্ধুরা ঠিক 12টার সময় চলে আসত । আমি বাজারের দায়িত্ব নিতাম । আমি রান্নার কাছে যেতাম না । এই জঙ্গল ওই জঙ্গল ঘুরে নানা রকমের পাতা নিয়ে আসতাম রান্নার জন্য । যখন ফিরতাম তখন বন্ধুরা খেলাধুলা করে চলে গিয়েছে সংসার গুটিয়ে । আর আমি ফিরে এসে যথারীতি বকা খেতাম মায়ের কাছে ।..." সোহিনী আরও বলেন, "কচুপাতা খেয়ে গলা চুলকাতে শুরু করেছিল একবার । তারপর তেঁতুলের টক খেয়ে সেটা সারাতে হয় । কত যে স্মৃতি ।"

রান্নাবাটি ছবি নিয়ে আড্ডায় সোহিনী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সোহিনীর কথায়, "রান্নাবাটি ছবিতে রান্নার একটা ভূমিকা তো আছেই । বাস্তবে রান্না কেবলই উদরপূর্তির জন্য নয় । তার সঙ্গে অনেক নস্টালজিয়া থাকে । অনেকসময় কোনও খাবারের স্বাদ আমাদের পুরনো কথা মনে করিয়ে দেয় । সেটা বন্ধু, মা বা অন্য প্রিয়জনের সঙ্গে কোনও স্মৃতি হতে পারে ৷ আবার কারওর হৃদয়ে পৌঁছনোর পথও পেট থেকেই শুরু হয় ৷ গ্রামের মানুষের কথাও যদি বলি তাহলে তারা সকাল সকাল কোনও রকমে রেঁধে পেট ভর্তি করে ভাত-ডাল খেয়ে কেউ মাঠে কেউবা অন্য জায়গায় কাজে বেরিয়ে পড়ে । তাদের কাছে খাবার নিয়ে বিলাসিতার জায়গা নেই ।..." এভাবেই রান্নাবান্না নিয়ে আরও নানা কথা মন খুলে বলেন সোহিনী ।

রান্নার শিক্ষিকার ভূমিকায় সোহিনী সরকার (ছবির পোস্টার থেকে নেওয়া চিত্র)

সোহিনী নিজেও রন্ধন পটীয়সী । বলেন, "আমি ক্লাস এইট নাইন থেকে রান্না করি । বাড়িতে লোকজন এলে রান্না করে খাওয়াতেই বেশি ভালোবাসি ।" সোহিনীর মতে, "কারওকে জন্মদিনে দামি উপহারের জায়গায় যদি এক বাটি পায়েস রেঁধে তাকে দেওয়া যায়, তা হলে সে আরও বেশি খুশি হয় ৷ দোকান থেকে খাবার এনে খাওয়ানোর বদলে নিজে রেঁধে অতিথিকে খাওয়ালে অতিথিও খুশি হয় ।" এই ছবিতে প্রতীম ডি গুপ্তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ভালো । কাজে তিনি স্বাধীনতা দেন বলে জানান সোহিনী ।

সোহিনী বাস্তবেও রন্ধন পটীয়সী (নিজস্ব চিত্র)
চরিত্রের নাম রীতা রে (ছবির পোস্টার থেকে নেওয়া চিত্র)

আরজি কর কাণ্ডের সময়ে প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন সোহিনী । এর জন্য কি কাজের জায়গায় কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে ? উত্তরে অভিনেত্রী জানান, "আমার কোনও অসুবিধা হয়নি । যেটুকু হয়েছে তাতে আমি আমল দিইনি । তবে, এটাও ঠিক যে, 'রঘু ডাকাত' দেবের ছবি ছিল । সেখানে তো আমি লিড নই । দেবের ছবি ছিল বলে হয়তো অসুবিধা হয়নি ৷ এরপরে কী হবে জানি না । তবে, আমার থিয়েটার আছে, ওয়েব সিরিজ পেয়েছি, ভগবানের দয়ায় কাজ পাচ্ছি । আমি সৎ পথে চলি । আমার বাড়িতে আমাকে সংসার চালাতে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের আমি সঠিক সময়ে মাইনে দিতে পারি । আমার মা এবং অন্যান্যদের পাশে থাকতে পারি, আর কী চাই । আমার আর শোভনের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে । যা আসে তাতে হয়ে যায় আমাদের । অসুবিধা হয় না ।"

7 নভেম্বর দর্শকের দরবারে রান্নাবাটি (ছবির পোস্টার থেকে নেওয়া চিত্র)

