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আসছে মানসী সিনহার 'বেগনি রঙের আলো', হাজির পোস্টার-চরিত্রদের লুক

মানসী সিনহার আগামী ছবিতে উঠে আসতে চলেছে আরও এক মিষ্টি ভালোবাসার, চিরবন্ধন সম্পর্কের কথা ।

sohini-sarkar-chandan-sen-starrer-begni-ranger-alo-casts-look-out
আসছে 'বেগনি রঙের আলো' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 7:39 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: 'এটা আমাদের গল্প' (Eta Amader Golpo), '5 নম্বর স্বপ্নময় লেন'-এর পর মানসী সিনহার (Manasi Sinha) পরবর্তী নিবেদন 'বেগনি রঙের আলো' (Begni Ranger Alo)। এ গল্প, এক মা ও মেয়ের। সোমবার হাজির হল ছবির পোস্টার।

এ গল্প, এক মা ও মেয়ের। ছোট্টবেলার সবটুকু বুকের মধ্যে নিয়ে বড় হয়েছে মা, দিয়ে যাবে কাকে? ছোট্ট মেয়ে, মায়ের একমাত্র ভরসা। মেয়ে, কি চিনতে পারবে মা'কে শেষ পর্যন্ত? মা কি মেয়েকে দিয়ে যেতে পারবে তার ছোটবেলাটুকু? পাশের লোক তাকে চিনতে পারেনি। এই নিয়েই বাংলা ছবি 'বেগনি রঙের আলো'।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে চন্দন সেন, সোহিনী সরকার, বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, অঙ্কিতা বর্মা, শুভম রায়, অর্পিতা ঘোষকে। মানসী সিনহা বলেন, "বেগনি রঙের আলো আমার খুব প্রিয় একটি চিত্রনাট্য। আমার অনেকদিনের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে 'পথ চলতি গল্প' নামের প্রোডাকশন হাউজ। ভীষণ সহযোগিতা পেয়েছি সকলের তরফে। সবাই ভালোভাবে খুব যত্নের সঙ্গে কাজ করেছেন। আমরা আশাবাদী এ বেগনি রঙের আলো দর্শকের মনে বিশেষ জায়গা করে নেবে।"

sohini-sarkar-chandan-sen-starrer-begni-ranger-alo-casts-look-out
চরিত্রদের ঝলক (সংগৃহীত)
sohini-sarkar-chandan-sen-starrer-begni-ranger-alo-casts-look-out
চরিত্রদের ঝলক (সংগৃহীত)

কেন ছবির নাম 'বেগনি রঙের আলো'? মানসী সিনহা বলেন, "একটা বাচ্চাকে যদি একটা ছবি আঁকতে বলা হয় সে গাছটাকে যেভাবে দেখবে সেভাবেই আঁকবে। জলের মধ্যে সে যদি সূর্যের আলো পড়তে দেখে সে জলটার সোনালী রঙ দেবে। সে কল্পনায় যা দেখে তাই আঁকবে। সেখানে বাস্তবের জায়গা নেই। এখানেও বাচ্চাটির চোখে যে আলো জলটায় বা গাছটার উপরে পড়ছে সে সেই রঙের ছবি আঁকবে। তা বেগুনিও হতে পারে আবার লালও হতে পারে। তার মধ্যে কল্পনা আছে শুধু। বাস্তবতা নেই।"

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TAGGED:

BEGNI RANGER ALO
MANASI SINHA NEW MOVIE
SOHINI SARKAR
বেগনি রঙের আলো
BEGNI RANGER ALO CINEMA

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