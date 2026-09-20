সোহিনী-শোভনের ঘরে এল নতুন সদস্য, ছেলে হল না মেয়ে ?

সোহিনী-শোভনের ঘরে এল নতুন সদস্য, ছেলে হল না মেয়ে ?
Sohini Shovan Become Parents: সোশাল মিডিয়ায় বাবা-মা হওয়ার সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন তাঁরা ৷ কী লিখলেন এই দম্পতি ?
Published : September 20, 2026 at 2:54 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: বিয়ের দু'বছর পর নতুন সদস্য এল বাড়িতে ৷ মা-বাবা হলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার ও সঙ্গীত শিল্পী শোভন গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বৃষ্টিভেজা রবিবারসীয় দুপুরে দুই থেকে তিনজন হওয়ার খবরটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন তাঁরা ৷
সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান পুত্রসন্তান হয়েছে তাঁদের ৷ আর তার আগমনের কথা সকলকে জানিয়ে যুগল লেখেন, "আমাদের বীরপুরুষ, আমাদের নতুন সদস্য এসেছে । তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো ৷"
এরপরেই অভিনন্দনের ঝড় উঠেছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ সোহিনী-শোভনের নতুন ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বন্ধু-বান্ধব থেকে টলিউডের কলাকুশলীরা ৷ উচ্ছ্বাসে ভাসছেন তাঁদের অনুরাগীরাও ৷ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন দু'জনের কমেন্ট বক্স ৷ কারণ সকলেই তাঁদের সন্তানের আসার অপেক্ষায় ছিলেন ৷
2024 সালের 15 জুলাই আইনি বিয়ে সারেন সোহিনী ও শোভন ৷ ভরাবর্ষার এক সন্ধেয় সোহিনীর সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে গালে চুম্বন এঁকে দেন শোভন ৷ দেখা হওয়ার একবছরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা ৷ যদিও বিয়ে নিয়ে প্রথম থেকেই গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন ৷ খুব একটা ঢাক ঢোল পেটাননি তাঁরা ৷ সেসময় পরিবার ও জনাকয়েক বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিতে একসঙ্গে জীবনের পথ চলা শুরু করেন ৷
যদিও তেমনটা হয়নি প্রথম সন্তান আসার ক্ষেত্রে ৷ সোহিনী-শোভন প্রথমে কিছু না জানালেও পরে সোশাল মিডিয়ায় ফটো দিয়ে সন্তানের আগমনের কথা জানান ৷ ভাগ করে নেন সাধ ভক্ষণের, ছবিও ৷ তারপর থেকেই দিনগোনা চলছিল কবে তাঁদের সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে ৷ তবে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় কাজ করে গিয়েছেন সোহিনী ৷ তাঁর আসন্ন ছবি 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু' ৷ তার প্রচারেও দেখা গিয়েছে ৷ যিশুর সঙ্গে ছবির প্রচারে নাচলেও খুব সাবধানতা বজায় রেখে চলেছিলেন ৷ পাশাপাশি, মাতৃত্বের ছাপ ফুটে উঠেছিল সোহিনীর চোখে মুখে ৷
এর আগে মা হওয়াকে ঘিরে সোহিনীর একটা মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ যদিও পরে সোহিনী জানিয়েছিলেন মাতৃত্বের টানেই তিনি দুই থেকে তিন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ আর সবসময় তাঁর পাশে থেকেছেন স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এবার তাঁদের এক নতুন যাত্রা শুরু হল ৷ সন্তানকে ঘিরে কাটবে আগামী জীবন ৷