ETV Bharat / entertainment

শোলাঙ্কির সঙ্গে বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মাঝেই সোহমের পরিবারে একাধিক বিপর্যয় ! লেখেন, 'শোক একান্তই...'

সোহম লেখেন, "এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে বড় শিক্ষা পেয়েছি ৷ তা হল, নিজের চারপাশে শক্তিশালী 'সাপোর্ট সিস্টেম' গড়ে তোলা জরুরি ৷ জীবনটা সত্যিই ভীষণ অনিশ্চিত।"

soham-majumdar-shares-a-post-on-family-issues-amid-breakup-rumours-with-solanki-roy
সোহম মজুমদার (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 11:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 30 জুলাই: একদিন আগেই প্রেমের সম্পর্কে ভাঙনের গুঞ্জন শোনা গিয়েছে ৷ তার পরেরদিনই পরিবার ও নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট জনপ্রিয় অভিনেতা সোহম মজুমদারের (Soham Majumdar) ৷ বিগত প্রায় আড়াই বছর ধরে টলিউডের অন্দরে কান পাতলে শোনা যেত সোহম মজুমদারের সঙ্গে নাকি প্রেম করছেন শোলাঙ্কি রায় (Solanki Roy)। তবে প্রকাশ্যে কখনই এই বিষয়ে মুখ খোলেননি সোহম-শোলাঙ্কির কেউই ৷ তবে, সমাজমাধ্যমে শোলাঙ্কির সিঙ্গল বলে ঘোষণা করা পোস্ট দেখে অবাক হন অনুরাগীরা ৷ তারপরেই, সামনে আসে বিগত দু'মাস ধরে কোন কোন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে সোহমের পরিবার ৷

সোহমের পোস্ট

বৃহস্পতিবার সকালে সোহম চারটি ছবি শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ যার মধ্যে একটি ছবিতে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে দেখা যায় 'কবীর সিং', 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি', 'বিভীষণ' খ্যাত অভিনেতাকে ৷ সোহম লেখেন, "গত দু'মাস আমার এবং আমার পরিবারের জন্য এক অত্যন্ত কঠিন ও ঘটনাবহুল সময় ছিল। সাধারণত আমি এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে বা শেয়ার করতে পছন্দ করি না, কারণ আমার সবসময়ই মনে হয় শোক একান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতি। তবে এবার মনে হল, কথাগুলো ভাগ করে নিলে হয়তো মনটা কিছুটা হালকা হবে ৷ কারণ শোক সামলানোর প্রক্রিয়াটা তো আর সবসময় সরলরেখায় চলে না।"

অভিনেতা লেখেন, "সবকিছুর শুরুটা হয়েছিল আমার দাদুর (মায়ের বাবা) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ৷ তাঁর চলে যাওয়া যে কত বড় শূন্যতা তৈরি করেছে, তা বলে বোঝানোর মতো নয়। এর পরপরই আমার অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ঠাকুমা (বাবার মা)—যিনি সপ্তাহে দুবার ডায়ালিসিস নিয়ে বেঁচে আছেন-তাঁকে নিয়েও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এরই মাঝে আমার নিজেরও একটি ছোটখাটো অস্ত্রোপচার হয়েছে, যা থেকে আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠছি।"

সোহমের কথায়, "তবে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ছিল আমাদের দীর্ঘদিনের রাঁধুনি মৌসুমী দি-র মৃত্যু। তিনি আমাকে বড় হতে দেখেছেন এবং আজকের আমি হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল ৷ অথচ মাত্র 45 বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। একদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, আর পরদিনেই তিনি আর নেই। এই ঘটনাগুলো আমার মা এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবারের ওপর দিয়ে যে কতটা ধকল বয়ে নিয়ে গিয়েছে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।"

অভিনেতা জানান, "এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে আমি একটা বড় শিক্ষা পেয়েছি-আর তা হল, নিজের চারপাশে একটি শক্তিশালী সহায়তাকারী বা 'সাপোর্ট সিস্টেম' গড়ে তোলা জরুরি ৷ কারণ জীবনটা সত্যিই ভীষণ অনিশ্চিত। আমার মা-ই আমার পৃথিবী ৷ সেই সঙ্গে আমার সেই সব বন্ধুদের কথাও বলতে হয় যারা এই কঠিন সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আপনারা আমার জন্য যা কিছু করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি প্রতিদিন নিজেকে আরও একটু ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। না, আমি নিখুঁত নই, আর নিখুঁত হওয়ার চেষ্টাও করছি না।"

শোলাঙ্কির 'সিঙ্গল' পোস্ট

soham-majumdar-shares-a-post-on-family-issues-amid-breakup-rumours-with-solanki-roy
শোলাঙ্কির পোস্ট (সোশাল মিডিয়া)

প্রসঙ্গত, বুধবার সোশাল মিডিয়ায় নিজেকে 'সিঙ্গল' বলে ঘোষণা করেন শোলাঙ্কি রায়। অভিনেত্রী এদিন একটি পোস্ট ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন। সেখানে লেখা, 'লোকজন জিজ্ঞেস করে তুমি সিঙ্গল কেন? আমি বলি, আমার মনে হয় আমি অতিরিক্ত কোয়ালিফায়েড।' 2024 সাল থেকে সোহমের সঙ্গে শোলাঙ্কির প্রেমের জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এই চর্চাকে সবসময়ই গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। জানিয়েছেন, তাঁরা কেবলই ভাল বন্ধু। শোলাঙ্কি রায় অতীতে শাক্য বসুকে বিয়ে করেছিলেন। 2018 সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তাঁরা। কিন্তু 2023 সালে তাঁরা তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ইতি টানেন। এরপরই সোহম মজুমদারের সঙ্গে নাম জড়ায় শোলাঙ্কির।

আরও পড়ুন

TAGGED:

SOLANKI SOHAM BREAKUP
SOLANKI ROY
SOHAM MAJUMDAR HEALTH UPDATE
সোহম মজুমদার শোলাঙ্কি রায়
SOHAM MAJUMDAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.