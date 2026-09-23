পুজোয় সিনেমার আবহ, জুবিনের কণ্ঠে শেষ বাংলা ছবির গান, 'সে তো আজও বোঝে না' নিয়ে মুখোমুখি সোহম-প্রিয়াঙ্কা

পুজোয় সিনেমার আবহ, জুবিনের কণ্ঠে শেষ বাংলা ছবির গান, 'সে তো আজও বোঝে না' নিয়ে মুখোমুখি সোহম-প্রিয়াঙ্কা
Shey Toh Aajo Bojhena Release: অক্টোবরের শুরুতে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা ৷ মিষ্টি প্রেমের গল্প নিয়ে আড্ডায় সোহম-প্রিয়াঙ্কা ৷ শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: এই পুজো যেন সিনেমারই। উৎসবের আবহে মুক্তি পেতে চলেছে একগুচ্ছ বাংলা ছবি। সেই তালিকায় রয়েছে রণ রাজ পরিচালিত 'সে তো আজও বোঝে না'। ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ জুবিন গর্গের কণ্ঠে তাঁর শেষ বাংলা ছবির গান। সোহম চক্রবর্তীর লিপে শোনা যাবে সেই গান। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রুতির টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করেই ছবির গল্প বুনেছেন পরিচালক।
ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সোহম চক্রবর্তী ও প্রিয়াঙ্কা সরকার। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দেবাশিস মণ্ডল, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী 2 অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'সে তো আজও বোঝে না'। স্বাভাবিকভাবেই ছবি মুক্তির আগে উচ্ছ্বসিত সোহম এবং প্রিয়াঙ্কা। ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় ছবি, জুবিনের স্মৃতি, কাজের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সব নিয়েই খোলামেলা কথা বললেন তাঁরা।
প্রিয়াঙ্কা বলেন, "বেশ অনেকদিন আগেই এই ছবির শুটিং হয়েছে। খুব মিষ্টি একটা গল্প। দর্শকের ভালো লাগবে বলে আশাবাদী আমরা।" ছবিতে গানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে সোহম বলেন, "এই ছবিতে গানের একটা বড় ভূমিকা আছে। মানুষ ইতিমধ্যেই এই ছবির গানগুলিতে সাড়া দিয়েছেন। আর দেবেনই বা না কেন? জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুর, জুবিনের কণ্ঠ। জুবিনের শেষ বাংলা ছবিতে গান গাওয়া এখানেই। চেয়েছিলাম ওর গাওয়া আরও গানে লিপ দেব। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সময়ের অনেক আগে চলে গেল। জুবিনের গাওয়া বহু গানে আমি লিপ দিয়েছি। এটা আমার প্রাপ্তি। ওঁর গানের মুন্সিয়ানা নিয়ে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু বলব, অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল।"
জুবিনের প্রসঙ্গ উঠতেই স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা। অভিনেত্রী বলেন, "‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ আমার কেরিয়ারের প্রথম ছবি। এই ছবির মাধ্যমেই মানুষ আমাকে চিনেছে। আর সেই ছবিতে জুবিনের গানের একটা বড় অবদান আছে। সে কথা কীভাবে ভুলি? আজ বড্ড মিস করছি। একইসঙ্গে জিৎ দা (গঙ্গোপাধ্যায়), জুন দি’রও (বন্দ্যোপাধ্যায়) ভূমিকা আছে ওই ছবিতে।" 'সে তো আজও বোঝে না'-র গল্প কতটা আলাদা? সোহমের কথায়, "এই ছবিটা খুব সহজ এবং সরল। সাধারণ ছেলেমেয়েদের গল্প। 'লার্জার দ্যান লাইফ' নয়।" প্রিয়াঙ্কার সংযোজন, "প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে চরিত্রগুলোকে মেলাতে পারবে।"
আগামী দিনে সাহিত্য নির্ভর বা অন্য ধরনের গল্পে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে কি না, জানতে চাইলে সোহমের উত্তর, "নানা ধরনের গল্প নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। গল্পের প্রতি সময় দিতে হবে, যেটা আজ কমে গিয়েছে সময়ের অভাবে এবং বাজেটের অভাবে। গল্প ভাবার এবং ভাবার পর সেটা ভালো করে নির্মাণের জন্য সাত-আট মাস সময় পেলে কাজটা ভালো করে করা যেতে পারে। গল্পই আসল হিরো, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তাই যে গল্প নিয়েই কাজ করি না কেন, সেটা যেন মজবুত হয়, সেদিকে খেয়াল থাকবে।"
ফ্লোরে সোহম কতটা সাপোর্টিভ? প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই উত্তর দেন প্রিয়াঙ্কা। বলেন, "ভীষণ। না হলে এতগুলো কাজ একসঙ্গে হত না। দক্ষ একজন অভিনেতা। এমন অভিনেতার সঙ্গে কাজ করে মজা আছে। তবে আমরা শুটিংয়ে সময় কম পাই। আর একটু সময় পেলে আরও ভালো কাজ হয়। সোহমের সঙ্গে কাজে একটা কমফর্ট জোন থাকে। ওঁর প্রযোজনাতেও অনেকগুলো কাজ করেছি।"
অভিনয় ও প্রযোজনার পাশাপাশি পরিচালনাতেও হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছে ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকার। আগামী দিনে সোহমকে পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতার সাফ জবাব, "একেবারেই না। সেই যোগ্যতা এখনও আমার তৈরি হয়নি। পরিচালক মানে 'ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ'। তাঁকে সবটা জানতে হবে। আমার জানার দৌড় অতটা নয় এখনও। কাজ করতে গিয়ে সিনের ভালো-মন্দ নিয়ে ছোটখাটো মতামত যে দিই না, তা নয়। সেটা পরিচালকের ঠিক মনে হলে মান্যতা দেন, না হলে তাঁর যেটা মনে হয় সেটাই রাখেন। ব্যস, ওটুকুই। পরিচালনার ধারেকাছেও নেই আমি। তবে ভবিষ্যতে কখনও করব না, তাও হয়তো নয়।"
সিনেমার পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যস্ততা নিয়েও সোহমের সঙ্গে কথা হয়। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর তাঁর রাজনৈতিক ব্যস্ততা অনেকটাই কমেছে। এখন কি অন্য কোনও দিকে ব্যস্ততা বেড়েছে? সোহমের সাফ জবাব, "অনেকটা নয়, রাজনৈতিক ব্যস্ততা পুরোপুরি কমে গিয়েছে। এখন শুধুই সিনেমা নিয়ে ভাবছি। ভালো গল্প, ভালো ছবি বানানোই এখন মূল লক্ষ্য।" অন্যদিকে রাজনীতিতে কোনও আগ্রহ নেই প্রিয়াঙ্কার। তাঁর কাছে তাই আপাতত সিনেমাই একমাত্র পথ। উৎসবের মরসুমে 'সে তো আজও বোঝে না' কতটা জায়গা করে নিতে পারে দর্শকের মনে, এখন সেটাই দেখার।