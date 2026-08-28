প্রকাশ্যে সোহম-প্রিয়াঙ্কার নতুন ছবির 'লুক', কবে মুক্তি পাচ্ছে 'সে তো আজও বোঝে না' ?

প্রকাশ্যে সোহম-প্রিয়াঙ্কার নতুন ছবির 'লুক', কবে মুক্তি পাচ্ছে 'সে তো আজও বোঝে না' ?
এই ছবি তাঁদের কথা বলবে, যাঁরা সম্পর্কের দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে নিজেদের অনুভূতিকে হারিয়ে ফেলেছে ৷অথবা যাঁদের জীবনে আজও বেঁচে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া কোনও প্রিয় মানুষ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: এখন যোগাযোগের অসংখ্য মাধ্যম, অথচ মনের কথাটাই বলা হয়ে ওঠে না। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রতির টানাপোড়েনে আমরা কখনও কখনও নিজেদেরই হারিয়ে ফেলি। আর যখন অনুভূতিটা প্রকাশ করতে চাই, তখন হয়তো অনেকটা দেরি হয়ে যায়। এমনই এক না-বলা ভালোবাসা ও অসম্পূর্ণ সম্পর্কের গল্প নিয়ে আসছে রন রাজ পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি 'সে তো আজও বোঝে না' (Se to aajo bojhena)। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, দেবাশিস মন্ডল, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।
প্রকাশ্যে এসেছে ছবিটির ফার্স্ট লুক। কখনও পিছনে লুকিয়ে রাখা, কখনও দুই হাতে আগলে রাখা একটি লাল গোলাপ—যেন সেই ভালোবাসার প্রতীক, যা মনের মধ্যে বহুদিন বেঁচে থাকলেও ঠিক সময়ে প্রিয় মানুষটির কাছে পৌঁছয়নি। কেন্দ্রীয় চরিত্রের চোখে ধরা পড়েছে ভালোবাসা, অভিমান, অপেক্ষা এবং চাপা পড়ে থাকা গভীর যন্ত্রণা।
গল্পের কেন্দ্রে মৈনাক। সাধারণ জীবন থেকে উঠে আসা এক যুবক, যার সবচেয়ে কাছের দুই মানুষ মেঘলা ও জাহির। বন্ধুত্বের আড়ালে মেঘলার প্রতি মৈনাকের মনে জন্ম নেয় গভীর ভালোবাসা। কিন্তু সেই অনুভূতি প্রকাশ করার সাহস সে খুঁজে পায় না। সময় এগিয়ে যায়, সম্পর্ক বদলে যায়, মানুষ দূরে সরে যায়। ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে শক্তিতে বদলে মৈনাক সাফল্যের শিখরে পৌঁছলেও তার ভিতরে অসম্পূর্ণ থেকে যায় একটি সম্পর্ক, একটি অপেক্ষা এবং না-বলা কয়েকটি কথা।
'সে তো আজও বোঝে না' শুধুমাত্র একটি প্রেমের ছবি নয়। এটি বন্ধুত্ব, প্রতিশ্রুতি, সাফল্যের মূল্য এবং সময় থাকতে মনের কথা বলে দেওয়ার গল্প। এই ছবি তাঁদের কথা বলবে, যাঁরা সম্পর্কের দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে নিজেদের অনুভূতিকে হারিয়ে ফেলেছেন ৷ যাঁরা কাউকে গভীরভাবে ভালোবেসেও বলতে পারেননি অথবা যাঁদের জীবনে আজও বেঁচে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া কোনও প্রিয় মানুষ।
রন রাজের মূল ভাবনা ও পরিচালনায়, প্রযোজক মুকেশ পান্ডের প্রযোজনাতে 'পান্ডে মোশান পিকচার' এর ব্যানারে ‘সে তো আজও বোঝে না’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে চলতি বছর 2 অক্টোবর। সহ প্রযোজনাতে রয়েছেন 'ল্যানর্টান ফিল্মস' সৌমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুসূয়া বাভেজা, শরভ চট্টোপাধ্যায়। ছবির কার্যনির্বাহী প্রযোজক হিসাবে রয়েছেন দেবার্ঘ মুখোপাধ্যায়।