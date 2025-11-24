ETV Bharat / entertainment

23 বছর পর সম্পর্কে সিলমোহর অশ্লেষা-সন্দীপের, আবেগী স্মৃতি ইরানি

2002 সালে প্রথমবার 'কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি' সিরিয়ালের শুটিং সেটে আলাপ এই দুই তারকার ৷

সম্পর্কে সিলমোহর অশ্লেষা-সন্দীপের (আইএএনএস)
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: সালটা 2002 ৷ 'কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি' সিরিয়ালের শুটিং সেট ৷ জনপ্রিয় এই সেটে প্রথমবার পরিচয় ৷ তারপর ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে ভালোবাসার সম্পর্ক ৷ 23 বছর পর সেই সম্পর্ক পেল পরিণতি ৷ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন টেলিভিশন অভিনেতা অশ্লেষা সাওয়ান্ত এবং সন্দীপ বাসওয়ানা ৷

দু-দশক পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় এই দুই তারকা ৷ কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি -ধারাবাহিকে তাঁদের চরিত্র বেশ পরিচিত ৷ লাভ জুটি বৃন্দাবনে পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাঁদের ভালোবাসার সম্পর্কে সিলমোহর দেন ৷ রবিবার অশ্লেষা ইনস্টাগ্রামে বিয়ের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে অনুরাগীদের সঙ্গে খুশির খবর শেয়ার করেন ৷ অভিনেত্রীকে এদিন গোলাপি শাড়িতে, সিম্পল অথচ এলিগ্যান্ট লুকে দেখা যায় ৷ অন্যদিকে, সন্দীপকে দেখা গিয়েছে বেবি পিঙ্ক কুর্তা-পায়জামা সঙ্গে, ম্যাচিং জ্যাকেটে ৷

ছবি শেয়ার করে অশ্লেষা ক্যাপশনে লেখেন, "এবং ঠিক এভাবেই, আমরা একটি নতুন অধ্যায়ে পা রাখলাম মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হিসাবে... । আশীর্বাদের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সকলকে ৷" এরপর হ্যাশট্যাগে ব্যবহার করেন #justmarried # #gratul #us ৷ একটি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, 16 নভেম্বর বৃন্দাবনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি গোপন রাখা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অশ্লেষা-সন্দীপের বিয়েতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন স্মৃতি ৷ মঙ্গলবার, সেই তাঁদের বিয়ের একটি ছবি শেয়ার করে মনের কথা তুলে ধরেন ৷ তিনি লেখেন, "কিছু প্রেমের গল্প সবচেয়ে আকর্ষণীয় মোড় নেয়। এগুলো কোনও নিয়ম মেনে শুরু হয় না, বরং তাতে থাকে অন্যরকম বাস্তবতা ৷ এগুলো সাহচর্য ছাড়া আর কিছুই প্রতিশ্রুতি দেয় না। এগুলো কেবল এই সত্যকে সামনে আনে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসা কমে যেতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্ব কমে না। আর সেই সত্য থেকেই শুরু হয় একটি সুন্দর-যদিও ভিন্ন-যাত্রা.. অশ্লেষা আর সন্দীপ সবসময়ই এরকম আলাদা...।"

উল্লেখ্য, 2002 সালে স্মৃতি ইরানির জনপ্রিয় ধারাবাহিকের এই সেটে অশ্লেষা এবং সন্দীপের প্রেমের গল্প শুরু হয়েছিল। অশ্লেষা তিশা মেহতা বিরানির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ৷ আর সন্দীপ, সাহিল বিরানির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেটেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে ৷ বহু বছর একসঙ্গে বসবাস করার পর তাঁরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷

বর্তমানে অশ্লেষা ব্যস্ত আছেন 'ঝনক' ধারাবাহিক নিয়ে ৷ ধারাবাহিকে হিবা নবাব, কৃষাল আহুজা, রিয়া শর্মা, অরিজিৎ তানেজা, টুইঙ্কল অরোরা এবং রাজবীর সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাঁকে রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'অনুপমা'-তেও দেখা গিয়েছিল ৷ যেখানে তিনি অনুজ (গৌরব খান্না)-এর শ্যালিকা বরখা রূপে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। দুই তারকার নতুন অধ্যায়ের সূচণায় শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন তারকা থেকে অনুরাগীরা

