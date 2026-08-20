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গান গাওয়ার ফলে গেল চাকরি! প্রতিভাবান শিল্পীর পরিণতিতে ভীতসন্ত্রস্ত লোপামুদ্রা, কী বললেন শোভন ?

বেহালার শোভন চক্রবর্তী গান গাওয়ার কারণে খুইয়েছেন চাকরি ৷ আবার পেয়েছেন রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ ৷ কীভাবে ? শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত৷

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শোভনের নাম এখন সকলের মুখে মুখে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 12:37 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: গানের মানুষ থেকে সিকিউরিটি গার্ড ! টিকে থাকার লড়াইয়ে এক সময় হারিয়ে যেতে বসেছিল সুর। কী অদ্ভুত, এবার আবার সেই সুরের জন্যই খোয়াতে হল চাকরি। আর তাঁর কাজ হারানোর খবরে ভীতসন্ত্রস্ত লোপামুদ্রা মিত্র। বলছি, বেহালার শোভন চক্রবর্তীর (Shovon Chakraborty) কথা। কেন হারাতে হল চাকরি? কীভাবে আজ কাটছে তাঁর দিন? আগামীতেও বেঁচে থাকার লড়াই নিয়ে কী তাঁর পরিকল্পনা? কীভাবে সুযোগ এলো রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাওয়ার? খোঁজ নিয়ে লিখছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ।

একদিন সবাই ছেড়ে চলে যাবে, ছেড়ে যাবে না শুধু শিক্ষা। কথায় বলে, 'শিক্ষা কাউকে ঠকায় না।' এই প্রবাদ বাক্য আরও একবার প্রমাণিত। যার কেন্দ্রে এককালের শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছাত্র শোভন চক্রবর্তী। গান গাইবার জন্য চলে গিয়েছে তাঁর সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি। কাজ হারিয়ে আজ একটা মাত্র গানের টিউশনি আর পড়ানোর টিউশনিতেই কাটছে জীবন। তবে, জুটে গিয়েছে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ।

শোভন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। তিনি বলেন, "আমার গান গাওয়াটাই মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল ওদের কাছে। তাই চাকরিটা কেড়ে নিল। আমাকে এর কারণ হিসেবে দেখানো হয় গায়ে ঘামের গন্ধ এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গাওয়া। আমি যে কমপ্লেক্সে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতাম, সেই কমপ্লেক্সেরই কোনও ফ্ল্যাটের মালিক-সহ ওখানকার আরও কয়েকজন বাসিন্দা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন আমার গান গাওয়া নিয়ে।"

তিনি আরও বলেন, "আমার গান একদিন ভাইরাল হয়। সবাই আমার কথা জানতে পারেন, সেটাই মেনে নেওয়া গেল না হয়তো। তবে, আমার ধারণা আমি সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরে গানটা গাইছিলাম, সেটাই মেনে নিতে পারেননি সুপারভাইজার। কিন্তু সেটা উনি আমাকে মুখে বলেননি। আমার গান গাওয়াটাকেই মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আমি শেষ কাজ করেছি 10 জুলাই ।"

শোভন চক্রবর্তীর গানের জন্য কাজ চলে যাওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে লোপামুদ্রা মিত্র বলেন, "ভাবতেই অবাক লাগে যে গান গাওয়ার জন্য কারোর চাকরি চলে যায় ! একদিন বাদাম কাকু, রানু মণ্ডলও এভাবেই ভাইরাল হয়েছিলেন। গানের জন্য করোর চাকরি কেড়ে নেওয়া যেমন অপরাধ, তেমনি কারোকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য এমন কিছুও করবেন না যাতে তাঁর স্বাভাবিক জীবনটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটুকু সমাজ মাধ্যম এবং সংবাদ মাধ্যমকে বলতে চাই।" এই ব্যাপারে রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে সাড়া মেলেনি।

এখন তা হলে কী ভাবে দিন কাটছে তাঁর ?

উত্তরে শিল্পী জানান, "আগে একটা গানের টিউশনি করতাম, সেটা আছে। একজন বাড়িতে রোজ পড়তে আসে, তাকেও পড়াই। পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমার সঙ্গীত জীবনের কথা উঠে আসায় বেশ কয়েকটা গানের টিউশনি বেড়েছে। আপাতত এভাবেই চলছে। চাকরির চেষ্টায় আছি, টিউশন করছি। স্কুল ভিত্তিক কাজ পেলে ভালো হয়। ওই জায়গাটাতেই আমার একটু হলেও দক্ষতা আছে। আমি পারব কাজটা করতে।" এই প্রসঙ্গেই তিনি রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাইবার কথাটিও বলেন। তিনি বলেন, "বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন’ নামক এক সংস্থার কর্ণধার প্রশান্ত সরকার, রূপঙ্কর বাগচির সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার বিষয়ে কথা বলেন এবং একটি যৌথ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। আর তাতে রাজি হন রূপঙ্কর স্যার। বেশ অনেকদিন রিহার্সাল করার কথা আছে। যেরকমভাবে রূপঙ্কর স্যার বলবেন, সেভাবেই এগোবে সবটা। আগামী 19 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান।"

শোভন চক্রবর্তীর কথায়, এর মাঝে হংকং-এ একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজের সুযোগ এসেছে তাঁর কাছে। কিন্তু সেই কাজের ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্রও জ্ঞান না থাকায় সেই পথে হাঁটেননি তিনি। তাই গান আর পড়ানোর টিউশনিই আজ সম্বল তাঁর।"

শোভন চক্রবর্তীর জীবনটা ঠিক কেমন ছিল?

একসময় 'গানের মাস্টারমশাই' ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচয় । ছোট-বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা শিক্ষার্থীদের গান শেখানো- সব মিলিয়ে সঙ্গীতকে ঘিরেই ছিল বেহালার বাসিন্দা শোভন চক্রবর্তীর জীবন। বাড়িতে দফায় দফায় আসত ছাত্রছাত্রী । কেউ গান শিখতে, কেউ বা তবলা শিখতে । একটি স্কুলে আংশিক সময়ের জন্য গানও শেখাতেন তিনি । সুর, তাল, ছন্দের দুনিয়াতেই সুখী ছিলেন শোভন চক্রবর্তী । এরপর হঠাৎই তাল কাটে জীবনের ।

পৃথিবীর বুকে বসে কোভিডের থাবা । পাল্টে যায় সবকিছু । একে একে বন্ধ হল ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা । টানা দু'বছর কেউ আসেনি গান শিখতে বা তবলার তালিম নিতে । ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস, একদিন যে বিলাসবহুল আবাসনের একাধিক বাচ্চাকে তিনি গান শেখাতেন, সেখানেই জুটে যায় সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি। মানুষটির শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে তাকালে তাক লেগে যায় ! ইংরেজি, ইতিহাস এবং ভূগোলে এম.এ করেছেন । তবে, বি.এড করা হয়ে ওঠেনি টাকার অভাবে । পাশাপাশি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গানে স্নাতক হওয়ার পর কলকাতায় এসে গানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ।

তবলায় সিক্সথ ইয়ার অবধি পাঠ নিয়েছেন। এহেন শোভন চক্রবর্তী সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি নেওয়ায় অনেক অভিভাবকই তাঁর কাছে আর গান শেখাতে রাজি হননি। তবে, এবার আবারও পাল্টে যেতে বসেছে তাঁর জীবনের গতিপথ। একদিন সিকিউরিটি গার্ডের চাকরির জন্য হারাতে বসেছিল সুর, আর আজ গানের জন্য হারালেন সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি। চাকরি হারানো মানে সংসারে টান- এ কথা একশোভাগ ঠিক। কিন্তু যাকে সম্বল করে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি সেই গানই আবার ফিরে আসছে তাঁর জীবনে। বাড়ছে টিউশন, পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ।

এই সব কিছু নিয়ে শোভন চক্রবর্তীর মুখে আজ কিঞ্চিৎমাত্র হলেও হাসি ফুটেছে। তবে হ্যাঁ, রূপঙ্করের সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাইবার পর জীবনটা এভারেস্টের শিখরে উঠে যাবে এমন আকাঙ্খা নিয়ে আকাশকুসুম ভাবছেন না তিনি। যা হচ্ছে আর যা হবে তা হওয়ারই ছিল- এই হিসেব নিয়েই বাঁচেন তিনি। বরং রূপঙ্কর বাগচির সান্নিধ্য পাওয়া এবং গান গাওয়ার সুযোগটাই তাঁর কাছে অনেক বেশি ভাগ্যের ব্যাপার বলে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন শিল্পী শোভন চক্রবর্তী।

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শোভন চক্রবর্তী
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