'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগই হল কাল ! কাঁদতে কাঁদতে সুমন বলেছিলেন, 'আমার পরিচয় কবে হবে?'

'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগই হল কাল ! কাঁদতে কাঁদতে সুমন বলেছিলেন, 'আমার পরিচয় কবে হবে?'
'না না করকে প্যায়ার তুমহি সে...' বা 'আজ কাল তেরে মেরে প্যায়ার...' গান যখন শোনেন, অনেকেই শিল্পীকে আজও লতা মঙ্গেশকর হিসাবে ভুল করে ফেলেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 11:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 জুন: গানের গলা ছিল ভগবান প্রদত্ত ৷ সেই গলার স্বর যে সঙ্গীত জগতে আশীর্বাদের পাশাপাশি কিছুটা অভিশাপও হতে পারে, তা এই শিল্পীর জার্নি দেখলে অনুমান করা যায় ৷ 60-70 দশকের হিন্দি প্লেব্যাকের সবচেয়ে আন্ডাররেটেড গায়িকা। যাঁকে 'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগ নিয়েই সঙ্গীত জীবন কাটাতে হল, সেই সুমন কল্যাণপুর 89 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷
'না না প্যায়ার তুমহি সে কর ব্যায়ঠে...' গান হোক বা 'আজ কাল তেরে মেরে প্যায়ার কে চর্চে...' গান যখন শোনেন, তখন অনেকেই শিল্পীকে লতা মঙ্গেশকর হিসাবে ভুল করে ফেলেন ৷ আর যে কারণে অনেকেই সঙ্গীত শিল্পী সুমন কল্যাণপুর-কে (Suman Kalyanpur) জেনেও জানতে পারেননি সাধারণ শ্রোতারা ৷ 1937 সালের 28 জানুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকায় জন্ম এই গায়িকার ৷ আসল নাম সুমন হেমাদি ৷
বাবা শংকর রাও হেমাদি ছিলেন সেন্ট্রাল ব্যাংকের ম্যানেজার। মা সীতাবাই ক্লাসিক্যাল গান জানতেন। শাস্ত্রীয় গানের তালিম তিনি নিয়েছেন পণ্ডিত কেশবরাও ভোলে আর গুরু পি.এল. দেশপাণ্ডের কাছে । পরে মুম্বইয়ের প্রভাত ফিল্ম কোম্পানির মিউজিক স্কুলে গান শেখেন ৷ 1958 সালে রামানন্দ কল্যাণপুরকে বিয়ের পর 'সুমন কল্যাণপুর' নাম নেন।
কেরিয়ারে ব্রেক
1954 সালে সুমন গানের প্রথম ব্রেক পান 'মাঙ্গু' সিনেমায়। মিউজিকের দায়িত্বে ছিলেন মহম্মদ শফি। গানের নাম ছিল 'কুহু কুহু বোলে কয়লিয়া...' ৷ কিন্তু সেই গান দর্শক দরবারে সেইভাবে পৌঁছয় না ৷ সালটা 1960 ৷ 'বাত এক রাত কি' সিনেমায় এস ডি বর্মন সুমন কল্যাণপুরকে দিয়ে গাওয়ালেন 'না তুম হমে জানো'- মহম্মদ রফি সাহেবের সঙ্গে প্রথম ডুয়েট। রাতারাতি খ্যাতি এসে পৌঁছয় সুমনের দোরগোড়ায় ৷ 1961 থেকে 1969 সাল ছিল সুমনের গোল্ডেন পিরিয়ড। মদন মোহন, শঙ্কর-জয়কিশন, রোশন, এন দত্ত-এর মতো বড় সুরকারের সঙ্গে কাজ করে দিয়েছেন একের পর এক হিট গান ৷
'দ্বিতীয় লতা' বিতর্ক
এটাই সুমন কল্যাণপুরের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। অনেকে সুরকার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সঙ্গীত শিল্পী সুমনের টোনাল কোয়ালিটি লতা মঙ্গেশকরের 80 শতাংশ ম্যাচ করে যেত। কানাকানি হতো যে সুরকাররা কম পয়সায় 'লতার মতো' ভয়েস চাইলে সুমনকে ডাকত। এই 'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগটাই সুমন কল্যাণপুরের কেরিয়ারে আশীর্বাদ আর অভিশাপ দুটোই ছিল।
এই বিতর্ক শুরু হয় 1961-62 সালে ৷ 'বাত এক রাত কি' আর 'দিল এক মন্দির'-এর গান মুক্তির পর রেডিয়ো সিলোনে শ্রোতারা চিঠি লিখতে শুরু করেন-"এই নতুন গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের মতো গাইছেন, নাম কী?" গলার টেক্সচার, সুর লাগানোর কায়দা, এমনকি 'হরকত'গুলোও 70-80% ম্যাচ করে যেত লতার সঙ্গে। তখনই সেই সময়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে অনুরাগীরা সুমনের নাম দিলেন 'জুনিয়র লতা' বা 'দ্বিতীয় লতা'।
সুমনকে কেন নিতেন সুরকাররা ?
'জুনিয়র লতা' বা 'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগটা জনসাধারণ ভালোবেসে দিলেও সেই সময় মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি তা ব্যবহার করল অস্ত্রের মতো ৷ যা কাল হল, সুমনের কেরিয়ারের ক্ষেত্রে ৷ সুরকাররা শুধু সুমনের সঙ্গে লতার গলার মিল দেখে তাঁকে যেমন নিতে চাইতেন তেমনই ছিল কিছু প্র্যাকটিক্যাল কারণও ৷ বিভিন্ন সময়ে সেই সময়কার শিল্পীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়,
প্রথমত, 60-এর দশকে লতা মঙ্গেশকর দিনে 8-10টা গান রেকর্ড করতেন। ডেট পাওয়া মুশকিল ছিল। সুরকাররা শিডিউল ফাঁকা রাখতে সুমনকে ডাকতেন।
দ্বিতীয়ত, প্রবাদপ্রতীম শিল্পী লতা মঙ্গেশকর তখন গানের জন্য সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিতেন। নতুন প্রোডিউসার বা B-গ্রেড সিনেমা কম খরচে 'লতা-টাইপ' ভয়েস চাইত। সুমনের গানের রেট 1/3 ছিল। ফলে অনায়াসে, প্রযোজকরা সুমনকে নিজেদের সিনেমার গানে নিয়ে নিতেন ৷
তৃতীয়ত, মদন মোহন, রোশন, এস এন ত্রিপাঠীর মতো সুরকারদের ঠুমরি-দাদরা বেসড গানে সুমনের শাস্ত্রীয় তালিম কাজে লাগত। লতা মঙ্গেশকর ব্যস্ত থাকলে সুমন ছিলেন তাঁদের কাছে পারফেক্ট ব্যাকআপ। সঙ্গীত পরিচালক মদন মোহন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "লতা সরস্বতী হলে সুমন আমার মীরা। দুজনের ভক্তি আলাদা।"
গুঞ্জনে লতা মঙ্গেশকরের প্রতিক্রিয়া
শোনা যায়, ইন্ডাস্ট্রিতে যখন ধীরে ধীরে সুমনের আধিপত্য বাড়ছে, তখন 'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগের কথা যায় লতার কানেও ৷ লিখিত কোনও প্রমাণ না থাকলেও শোনা যায়, শোনা যায় 1965 সালে 'নূর জাহান' সিনেমায় প্রথমে সুমনকে সাইন করা হয়। কিন্তু লতা মঙ্গেশকর নাকি প্রযোজককে ফোন করে বলেছিলেন, "সুমন গাইলে আমি গাইব না"। শেষে লতা মঙ্গেশকরই গান- 'আজা রে পরদেশি...'।
অন্যদিকে, 1969 সালে লতা-রফি রয়্যালটি নিয়ে ঝগড়ার সময় অনেক সুরকার সুমনকে দিয়ে ডুয়েট গাওয়ানো শুরু করেন। 'জানে-আনজানে' তার উদাহরণ। এতে লতা শিবির নাকি মোটেও খুশি হয়নি। এক সাক্ষাৎকারে সঙ্গীত শিল্পী মুকেশ বলেন, "দিদি মনে করতেন ইন্ডাস্ট্রিতে একটাই লতা থাকবে"। তবে, লতা মঙ্গেশকর কখনও পাবলিকলি সুমনের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। 2010 সালে একবারই তিনি বলেছিলেন, "সুমন বহুত সুরেলা গায়িকা থি।"
পুরো বিষয়টা নিয়ে কী ভাবতেন সঙ্গীতশিল্পী সুমন ?
সঙ্গীত জগতে যখন লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে সুমনের তুলনা শুরু হয়, তখন সেটা সুমনও ভালো ভাবে নেননি ৷ কারণ তিনি চেয়েছিলেন নিজস্ব পরিচিতি ৷ কারোর ছায়ায় থাকা তিনি পছন্দ করেননি ৷ দর্শকের মনে তিনি সুমন কল্যাণপুর হিসাবে জায়গা চেয়েছিলেন, 'দ্বিতীয় লতা' নামে নয় ৷ যে কারণে 1973 সালে এক সাক্ষাৎকারে সুমন কেঁদে ফেলেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "আমি কারও ডুপ্লিকেট নই। আমার রেওয়াজ, আমার সাধনা আলাদা।" অনেকের মতে, সুমনের গলায় একটা 'বেস' ছিল যেটা নাকি লতাজির গলায় ছিল না ৷ আর তার প্রমাণ মেলে মদন মোহনের গজলে ।
সুমন নিজেও এই ট্যাগ ঘেন্না করতেন। কারণ, তিনি জনসমক্ষে বেশ কয়েকবার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন ৷ 1963 সালে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে 'দিল এক মন্দির'-এর 'ইয়াদ না যায়ে' গান নমিনেশন পায়। অ্যাওয়ার্ড নাইটে ঘোষক ভুল করে সুমনের নাম না বলে, গায়িকা হিসাবে 'লতা মঙ্গেশকর'-এর নাম ঘোষণা করে ফেলেন। সুমন স্টেজ পর্যন্ত উঠে গিয়ে আবার সিটে ফিরে আসেন। পরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, "আমার পরিচয় কবে হবে?"
1973 ফিল্মওয়ার্ল্ড ইন্টারভিউ যেখানে উনি খোলাখুলি বলেছিলেন, "লোক আমাকে শুনে বলে 'আরে লতার মতো'। কেউ বলে না 'সুমনের মতো'। আমি কার্বন কপি হতে চাইনি। আমার রিয়াজ 12 বছর, আমার গুরু আলাদা। তবু আমি ছায়া হয়ে গেলাম।" এরপর 1972 সালে 'পাকিজা' সিনেমার জনপ্রিয় গান 'চলো দিলদার চলো' গান প্রথমে সুমনকে দিয়ে রেকর্ড করানো হয়। পরে লতা মঙ্গেশকর ডেট দিলে সুমনের গাওয়া ভার্সন বাদ দেওয়া হয়। এই সব ঘটনা সুমনকে ভিতর থেকে একটু একটু করে শেষ করে দিচ্ছিল, বলে জানা যায় ৷
কেরিয়ারের শেষ দিক
সাতের দশকের পর মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে আসে আশা-কিশোর ঝড় ৷ ক্যাবারে, ওয়েস্টার্ন স্টাইল আসতে সুমনের ক্লাসিক্যাল ঘরানার ডিমান্ড ধীরে ধীরে কমতে থাকে ৷ পাশাপাশি শোনা যায়, সেই সময় ফিল্ম পলিটিক্সেরও নাকি শিকার হয়েছিলেন সুমন ৷ লতা-আশা লবির সঙ্গে তাঁর পাল্লা দেওয়া ছিল মুশকিল ৷ এরপর ধীরে ধীরে তিনি নিজেই কাজ কমিয়ে দিতে শুরু করেন ৷ তিনি নাকি বলতেন, "নাম নয়, শান্তি চাই"। সুমন কল্যাণপুরের গাওয়া শেষ হিন্দি গান ছিল 1975 সালে মুক্তি পাওয়া 'উলঝন' সিনেমার 'দিল নে ফির ইয়াদ কিয়া' গান।
সুমন কল্যাণপুরের সঙ্গীত জীবন প্রমাণ করে যে ট্যালেন্ট থাকলেও ইন্ডাস্ট্রির রাজনীতিতে সকলের কপাল খোলে না। 'দ্বিতীয় লতা' ট্যাগ সুমনকে যেমন কাজ দিয়েছে, আবার কেরিয়ার নষ্টও করেছে ৷ 70-এর পর আশা ভোঁসলের ক্যাবারে স্টাইল এল, লতার জায়গা লতাই রাখলেন। মাঝখান থেকে সুমন হারিয়ে গেলেন। মদন মোহনের ছেলে সঞ্জীব কোহলি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বাবা বলতেন, সুমনকে ইন্ডাস্ট্রি ব্যবহার করল, কিন্তু ওনার প্রাপ্য সম্মান দিল না। উনি লতার ডুপ্লিকেট নন, উনি সুমন কল্যাণপুর - একটা আলাদা স্কুল।"