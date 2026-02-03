কথায়-গানে 'খুকু' ফিরছে শহরে ! গানের 50 বছর নিয়ে আড্ডায় শ্রাবন্তী মজুমদার

কথায়-গানে 'খুকু' ফিরছে শহরে ! গানের 50 বছর নিয়ে আড্ডায় শ্রাবন্তী মজুমদার
তাঁর কালজয়ী গানের 50 বছরে বিশেষ আয়োজন কলামন্দিরে ৷ সেজন্যই আইরিশ সাগরের ছোট্ট দ্বীপ আইল অব ম্যান থেকে কলকাতায় ফিরেছেন জিঙ্গলস কুইন শ্রাবন্তী মজুমদার ৷
Published : February 3, 2026
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: "আমি বিজ্ঞাপনের মেয়ে, এর জন্য আমি গর্বিত । বিজ্ঞাপনের জিঙ্গলস গাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমার গানের জগতে আসা..."- ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় এমনই আরও অনেক কথা বললেন রেডিয়ো কুইন, জিঙ্গলস কুইন শ্রাবন্তী মজুমদার ।
সালটা 1976 । রেকর্ড হল একটি নতুন গান 'আয় খুকু আয়'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভেসে এল এক নতুন এক কণ্ঠ । নাম তাঁর শ্রাবন্তী মজুমদার ৷ গানটি লেখেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর দিয়েছিলেন ভি. বালসারা । বাবাকে ছেড়ে একমাত্র মেয়ে বিদেশে পড়তে গিয়েছে । সেখানে কাজে-অকাজে, একাকীত্বে বারেবারে মনে পড়ছে বাবার কথা, বাবার সঙ্গে কাটানো একান্ত মুহূর্তের কথা । সেই অনুভূতি মিশিয়েই গানটি লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় । কেউ সেদিন ভাবতেও পারেননি, ধীরে ধীরে দুই বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে সেই গান । বাবার বুকের স্নেহ আর তাকে ঘিরে মেয়ের আমৃত্যু নস্ট্যালজিয়ার দলিল এই গান । কোনও এফএম স্টেশনের দৌলতে আজও একলা দুপুরে মেয়ে যখন শোনে সেই গান, চোখে জল আসে ।পিতৃপরশের জন্য ব্যাকুল হয় মন ৷ পরবর্তীতে বাংলাদেশে 'দ্য ফাদার' চলচ্চিত্রে গানটি ব্যবহার করা হয় ।
এ বছর সেই কালজয়ী গানেরই 50 বছর । আর তাই সেই গানটিকে ঘিরে এক বিশেষ আয়োজন শহর কলকাতার বুকে কলামন্দিরে ৷ 'বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন'-এর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হবে 'গানে গল্পে শ্রাবন্তী মজুমদার' শীর্ষক একটি মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান ৷ প্রাক-কথনে থাকবেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, একটি বিশেষ ভূমিকায় সৌমিত্র বসু এবং আলাপচারিতায় শ্রীকান্ত আচার্য ।
এই অনুষ্ঠানের জন্য রেডিয়ো কুইন শ্রাবন্তী মজুমদার এখন কলকাতায় ৷ উল্লেখ্য, শিল্পী থাকেন আইরিশ সাগরের ছোট্ট দ্বীপ আইল অব ম্যান-এ ৷ কলকাতা তাঁর নিজের শহর ৷ মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে অনেকদিন পরে বাপের বাড়িতে এলে যে অনুভূতি হয়, আজ বাঙালির সকলের চেনা 'খুকু' থুড়ি শ্রাবন্তীরও তেমনই অনুভূতি, ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানালেন সেই কথা ৷
অনেক ছোট বয়স থেকেই গানের চর্চা শুরু তাঁর ৷ শিখতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ৷ চলত নিয়মিত অনুশীলন । এরই মাঝে রেডিয়োয় ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনী জিঙ্গলস-এর জন্য কণ্ঠ দেন তিনি । সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় তাঁর সেই মায়াবী কণ্ঠ । নিজেকে বিজ্ঞাপনের মেয়ে বলেই মনে করেন তিনি ৷ এর জন্য তিনি গর্বিত । জিঙ্গলস-এর মাধ্যমেই সঙ্গীত দুনিয়ায় পরিচিত হন শ্রাবন্তী মজুমদার । আজও অপেক্ষা, কেউ যদি কোনও বিজ্ঞাপনের জন্য গান গাইতে ডাকেন তাঁকে, সাড়া দেবেন সানন্দে ।
শিল্পী জানালেন, "কেউ ডাকে না আমাকে।" তবে, খুকুকে মনে রেখেছে কলকাতা । তাই 'আয় খুকু আয়' গানের 50 বছরে তাঁকে আইরিশ সাগরের ছোট্ট দ্বীপ আইল অব ম্যান থেকে ছুটে আসতে হল কলকাতায় ৷
শিল্পী জানান, "এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড ৷ এর পরিকল্পনা 2025-এর জুন মাস থেকে ৷ আমার সঙ্গে এখান থেকে যোগাযোগ করা হয় ৷ তারপর থেকেই পরিকল্পনা শুরু ৷ আমার তো সবসমই মনে হয়েছে এই তো এসে গেল দিনটা । আসলে যতক্ষণ না স্টেজে যাব এরকমটা মনে হবেই । এ এক অন্যরকমের অনুভূতি ৷"
গানটা যখন প্রথম আসে তখন কেমন সাড়া পেয়েছিলেন ? শিল্পী বলেন, "তখন সাড়া পাইনি ৷ কেননা অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতেও সেভাবে বাজানো হয়নি গানটা ৷ আর তখন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কোনও গান না-বাজলে তা লোকের কাছে পৌঁছত না ৷ আর ছিল পুজো প্যান্ডেল ৷ সেখানে গান বাজলে তা নিমেষে পৌঁছে যেত মানুষের কাছে । আমাদের পূর্বসূরীদের গান তো আমরা পুজো প্যান্ডেলে আর 'অনুরোধের আসর'-এ শুনেই বড় হয়েছি ৷ গানগুলো তো আজও ভোলার নয় । কী সব গান হত তখন !..."
শিল্পী নিজেই বলেন, "রেডিয়োতে জিঙ্গলস দিয়েই আমি সঙ্গীত জগতে পা রাখি ৷ এরপরে রেডিয়োতে প্রেজেন্টার হিসেবে মানুষ চিনতে শুরু করে ৷ রেডিয়োতে কাজ করা নিয়ে আমার বাড়িতে কখনও কোনও অসুবিধা ছিল না ৷ অসুবিধা ছিল আমার জিঙ্গলস গাওয়া নিয়ে ৷ আমি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখতাম ৷ তাই জিঙ্গলস গাওয়া নিয়ে আপত্তি ছিল বাড়ির ।"
বাড়ির অমত সত্ত্বেও শিল্পী গেয়েছেন একের পর এক জিঙ্গলস, যা মানুষের মনে আজও নতুন । চুলের জন্য হেয়ার ভার্টালাইজার থেকে ত্বকের জন্য অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম কিংবা শাড়ির দোকানের বিজ্ঞাপনী গান - তাঁর মায়াবী, শ্রুতিমধুর, সুরঋদ্ধ কণ্ঠ ভোলেনি বাঙালি ।
রেডিয়োর প্রেজেন্টার থাকাকালীন অনেক চিঠিপত্তর পড়তেন শ্রোতাদের । স্মৃতির সরণীতে হেঁটে শিল্পী বলেন, "অনেক চিঠি আসত, পড়তাম ৷ একবার একটি ছেলে উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর আমাকে চিঠিতে জানাল, সে মেরিনে কাজ করতে চায় ৷ তাই সেই নিয়েই পড়াশোনা করবে । আর তার জন্য তাকে বাইরে যেতে হবে । কিন্তু তার বিধবা একাকী মা তাকে বাইরে যেতে দিতে চান না ৷ কিন্তু ছেলেটি উচ্চাকাঙ্খী । আমি বললাম, তোমার মাকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো ৷ আমি ছেলেটির মাকে বোঝাই । আর তাতে কাজ হয় । মা রাজি হন ৷ শেষ অবধি ছেলেটি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় বাইরে । পরে আমাকে একটি জাহাজের রেপ্লিকা ছোট আকারে বানিয়ে উপহার দেয়, ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য । এটা ভুলব না কোনওদিন ৷ অনেকে বিয়ে বাড়িতে কীভাবে সাজবে তাই নিয়েও চিঠিতে জানতে চাইত ৷ আমি নিজেও সাজতে বরাবরই ভালোবাসি ৷ মেয়েরা সাজবে না তো কারা সাজবে ? এরকম সুন্দর সুন্দর স্মৃতি আমার আরও অনেক আছে ।"
বহু তাবড় তাবড় সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার-গীতিকারদের সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি ৷ আজকের গান নির্মাণের কায়দাকানুন নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আগে আমরা খুব শুনতাম বড়দের কথা ৷ যেভাবে তাঁরা তাঁদের গানটা গাওয়াতে চাইতেন বলে ভাবতেন, তা রেকর্ড করে শুনিয়েও দিতেন ৷ তারপর আমরা নিজেদের মতো করে গাইতাম । ফ্লোরে ভি. বালসারা থাকা মানে যে কোনও শিল্পীর কণ্ঠ থেকে গান বেরিয়ে আসবেই ৷ তা সে যতই নার্ভাস থাকুক না কেন ৷ এখন কেউ গান তুলে দেয় না ৷ পাঠিয়ে দেন না যে, আমি আমার মতো করে তুলব । এমনকী তাঁরা আসেনও না ফ্লোরে গান তৈরির সময় । ফ্লোরে থেকে গানটা শোনার কথা মনেও করেন না । এটা আমার কাছে খুব শকিং । ওভাবে আমি গান গাইতে আসিনি ৷ বসে থেকে শুনে শিখেছি ।"
আজকাল রেডিয়ো জকিং শেখানোর বহু জায়গা গড়ে উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "শেখানো যায় না ৷ এটা ভিতরে থাকতে হয় ৷ আমি কাউকে কপি করিনি কখনও ৷ তোমার ভিতরে সেই ক্ষমতা থাকলেই তুমি পারবে ৷ না হলে পারবে না ৷ বড়জোর উচ্চারণ কেউ শিখিয়ে দিতে পারে ৷ আর কিছুই না । বাকিটার জন্য নিজস্বতা দরকার । গানেও আমি অন্যের গান গাওয়ার সময় কারওকে কপি করিনি । নিজস্বতা রেখে গেয়েছি বরাবর । আমার ট্যালেন্ট শো নিয়ে ঘোর আপত্তি আছে ৷ তা সেটা এদেশের হোক বা বিদেশে ৷ কোটিতে একটা শ্রেয়া বেরোবে ৷ শিল্পীর এলেম সেদিনই বোঝা যাবে যেদিন সে নিজের গান গাইবে ।"
প্রসঙ্গত, ইটিভিতে সম্প্রচারিত 'বিনি পয়সায় বিলেত' নিয়ে আজও নস্ট্যালজিক শিল্পী ৷ বলেন, "অসাধারণ ট্রাভেলগ ছিল ওটা । ছয় মাসের এপিসোড ছিল । এখনও অনেকে দেখতে চায় এপিসোডগুলো ৷ ওরকম ট্রাভেলগ আজ অবধি কেউ বানাতে পারেনি ৷" শিল্পীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর কাছে 'সেলেব্রিটি' শব্দের মানে কী ? তিনি বলেন, "জিরো ৷"