'আবার একদিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবো'- ‘হই হই করব বলে’ নিয়ে কী বলছেন রোহিত সাহা?

'আবার একদিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবো'- ‘হই হই করব বলে’ নিয়ে কী বলছেন রোহিত সাহা?
Hoi Hoi Hoi Korbo bole song's Singer: এই গান এতটা ভাইরাল হবে, কল্পনা করতে পারেননি রোহিত। অল্পেই খুশি রোহিত।কী বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:06 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: এক গানেই ভাইরাল! 'হই হই করব বলে কোমর দোলে'-ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্টোরি, রিলস থেকে ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রায় সর্বত্রই এখন এই গানের ছড়াছড়ি। জনপ্রিয় ইউটিউবার রোহিত সাহাকে অনেকেই চেনেন 'ইনফ্রা' নামে। তাঁর গাওয়া গানে সোনম কাপুর থেকে শুরু করে বাংলার সেলেব, সকলেই ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছেন একাধিক রিলস ৷ গত রবিবার পর্যন্ত ফেসবুকে পাঁচ লক্ষেরও বেশি, ইনস্টাগ্রামে চার লক্ষের বেশি রিলস তৈরি হয়েছে রোহিতের এই গানটিকে ঘিরে। সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় 30 লক্ষ ছাড়িয়েছে।
কোনও বড়সড় প্রচার নয়, বরং সাধারণ মানুষের ভালো লাগা আর সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এই গানের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। কিন্তু কীভাবে তৈরি হল এই গান? ভাইরাল হওয়ার পর কতটা বদলেছে রোহিতের জীবন? পুজোর বাংলা গানের সঙ্গে কি এখনও আবেগের সম্পর্ক রয়েছে শ্রোতাদের? এই সব প্রশ্ন নিয়েই ইটিভি ভারতের মুখোমুখি জনপ্রিয় ইউটিউবার তথা গায়ক রোহিত সাহা, যিনি ‘ইনফ্রা’ নামেই বেশি পরিচিত।
ইটিভি ভারত: 'দুগ্গা মা আসছে' গানটির ভাবনা কীভাবে এল?
রোহিত: তখন আমি প্রথম প্রথম প্রেম করছি। গানটা আসলে আমার প্রেমিকাকে উৎসর্গ করে লেখা। প্রেমের একটা নিজস্ব অনুভূতি থাকে। যেমন, পুজোর অষ্টমীতে প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার জন্য দিনটা ফাঁকা রাখা, অন্য কাউকে সেই সময়টা না দেওয়া-এই ধরনের ছোট ছোট অনুভূতি থেকেই গানটা তৈরি। 'উমা হেঁটে যাবে আলতা মাখা পায়ে'-এই যে ভাবনা, সেটাও আমার প্রেমিকাকে কল্পনা করেই লেখা। গানটির নামকরণেও আমার মা সাহায্য করেছেন। দুর্গাপুজোর আবহ আর ব্যক্তিগত অনুভূতি মিলিয়েই গানটা তৈরি হয়েছিল।
ইটিভি ভারত: গানটির কোনও বিশেষ লাইন আপনার সবচেয়ে প্রিয়?
রোহিত: 'যারা খুব সেজেছে হায়, নজর না লাগায়'-এই লাইনটা আমার খুব প্রিয়। আমাদের সমাজে মেয়েদের সাজগোজ নিয়ে অনেক সময়ই মানুষ কুরুচিকর মন্তব্য করেন। তাঁরা সাজলেও কথা শোনেন, না সাজলেও কথা শোনেন। অনেকেই খারাপ নজরে দেখেন। কাউকে চোখ দিয়ে সারাক্ষণ আলিঙ্গন করে রাখার মতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়। এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি। কাউকে দেখলেই সারাক্ষণ তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করা বা মন্তব্য করা যে সব সময় ঠিক নয়, সেই বিষয়টাও এখানে রয়েছে।
ইটিভি ভারত: এই গানের জনপ্রিয়তার পিছনে সোশাল মিডিয়ার ভূমিকা কতটা?
রোহিত: পুরোটাই। এই মুহূর্তে স্বাধীনভাবে গান তৈরি করার যে চল রয়েছে, সেখানে মানুষ রিলস বানালেই গানটা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আমার এর আগেও দশ-বারোটা গান মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সেগুলো কার্যত পড়ে রয়েছে, অনেকেই জানেন না। রিলস তৈরি হওয়ার ফলে গানটা মানুষের নজরে এসেছে। আগে আমাদের দেশে মূলত সিনেমার জন্য গান তৈরি হত। সেই সিনেমার প্রচারের অংশ হিসেবেই গানটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। কিন্তু আমার মতো একজন স্বাধীন মিউজিশিয়ানের পক্ষে আলাদা করে মার্কেটিং করা কঠিন। আমার কোনও নির্দিষ্ট প্রচার-বাজেট নেই, মার্কেটিংয়ের জন্যও আলাদা খরচ করার সুযোগ নেই। ফলে সোশাল মিডিয়ার ভূমিকা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই গান ভাইরাল হওয়ার পিছনে আমার নিজের কৃতিত্ব খুব বেশি আছে বলে মনে করি না। মানুষ গানটা পছন্দ করেছেন, রিলস তৈরি করেছেন, আর সেই ভাবেই গানটা ছড়িয়ে পড়েছে।
ইটিভি ভারত: হঠাৎ এত জনপ্রিয়তা। জীবন কতটা বদলেছে? চাপ কি বেড়েছে?
রোহিত: এখন অনেক ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, এই জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে কমে যাবে। সব কিছুই একসময় থিতিয়ে পড়ে। আবার হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাব। তখন নিজের মতো করে আবার গান তৈরি করব। সেই গান কেউ শুনবেন কি না আমি জানি না। তবে সেটা নিয়ে কোনও দায় বা প্রত্যাশা রাখতে চাই না।
ইটিভি ভারত: সোশাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা পেতে অনেকেই আলাদা করে প্রচার করেন। আপনি কী করেছিলেন?
রোহিত: আমি কিছুই করিনি। কোনও বিশেষ কৌশলও অবলম্বন করিনি। শুধু গানটা শেয়ার করেছি। যা হয়েছে, সবটাই অর্গানিক্যালি। মানুষ নিজেরা রিলস তৈরি করেছেন, গানটা ব্যবহার করেছেন। সেখান থেকেই জনপ্রিয়তা এসেছে। আলাদা করে ভাইরাল হওয়ার জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না।
ইটিভি ভারত: পুজোর বাংলা গান কি এখনও মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে? নাকি এখন সবটাই রিলসের জনপ্রিয়তা?
রোহিত: এখন রিলসের যুগ। যে গানে ভালো রিলস তৈরি করা যাবে, সেই গানই ভালো চলবে-এটা এখন একটা প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব গানের মধ্যে যে খুব গভীর কোনও সারবত্তা থাকে, তা-ও নয়। শেষ পর্যন্ত যে গানটা মানুষের ভালো লাগে, সেটাই জনপ্রিয় হয়। অবশ্যই শিল্পীদের উপরেও বিষয়টা নির্ভর করে। তবে আমার মনে হয়, এখন হয়তো অনেক শিল্পী গান তৈরির ক্ষেত্রে আগের মতো অতটা ভাবনাচিন্তা করেন না। আগে সিনেমার গান ভাইরাল হত। সেই গান মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। এখন সেই জায়গাটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। ফলে পুজোর গানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ধরনও পাল্টেছে বলে মনে হয়।
ইটিভি ভারত: আপনার কি প্রথাগতভাবে গানের তালিম রয়েছে?
রোহিত: সেভাবে প্রথাগতভাবে গান শেখা হয়ে ওঠেনি। নিজে নিজেই যতটুকু শিখেছি, সেটুকু দিয়েই কাজ করি। আমি অত্যন্ত আনট্রেনড সিঙ্গার। নিজের মতো করে গান তৈরি করি। আমার মনে হয় না, অঙ্ক কষে গান লেখা যায়। গান তৈরির ক্ষেত্রে অনুভূতিটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
ইটিভি ভারত: এই জনপ্রিয়তা কি আগামী দিনে আপনার সঙ্গীত জীবনের দিশা বদলে দেবে?
রোহিত: আমি গান ভালোবাসি বলেই গান করি। মানুষ আমার গান শুনুন, এটাই চাই। কেউ আমার গান শুনে রিলস তৈরি করছেন, সেটা জানলেও ভালো লাগে। তবে আজ কোনও গান জনপ্রিয় হয়েছে বলে কালও হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই এই জনপ্রিয়তা নিয়ে খুব বেশি প্রত্যাশা রাখতে চাই না। কেউ কোনও পরামর্শ দিলে অবশ্যই শুনব। কিন্তু নিজের মতো করে গান তৈরি করে যেতে চাই।
ইটিভি ভারত: গানের বাইরে আপনার দৈনন্দিন জীবন কেমন? ভাইরাল হওয়ার পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন এসেছে?
রোহিত: আমি এমএনসি-তে কাজ করি। জিম করি, ছবি আঁকি, আড্ডা দিই। আমার বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশি নয়। এখন অনেকে মজা করে বলেন, আমি নাকি সেলিব্রিটি হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বিষয়টা আসলে তেমন নয়। আমি নিজের মতো করেই থাকতে চাই।
ইটিভি ভারত: পুজোর গান তৈরি করার সময় কি ভেবেছিলেন, এই গানই আপনার পরিচিতি বাড়িয়ে দেবে?
রোহিত: একেবারেই না। আমি ভাবিনি যে গানটা এতটা জনপ্রিয় হবে। পুজো এলেই দুর্গাপুজোর জন্য গান, কালীপুজো এলেই সেই উপলক্ষে গান-এভাবে আলাদা করে ভাবার বিষয়টা আমার মধ্যে নেই। আমি নিজের অনুভূতি থেকে গান তৈরি করি। এই গানটাও তেমনই তৈরি হয়েছিল। মানুষ যে এত ভালোবাসা দেবেন, সেটা সত্যিই কল্পনা করিনি।