'ভয় পাচ্ছি এবার...' লগ্নজিতার সঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনায় আতঙ্কে এই গায়িকা

শিল্পীর কথায়, "ইচ্ছা করলেই মানুষকে অপমান করা যাচ্ছে, 'ইজি অ্যাকসেস' যাকে বলে।"

লগ্নজিতার সঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনায় আতঙ্কে এই গায়িকা (Special Arrangement)
Published : December 23, 2025 at 4:35 PM IST

কলকাতা, 23 ডিসেম্বর : মানুষকে গান শোনাতে গিয়েছিলেন লগ্নজিতা চক্রবর্তী (Lagnajita Chakraborty)। পরিবর্তে মিলল অপমান, লাঞ্ছনা, কটূক্তি। ফলাফল- স্টেজ থেকে নেমে যেতে বাধ্য হলেন গায়িকা। থানায় করলেন এফআইআর। সাম্প্রতিককালের লাইভ প্রোগ্রামের এই হল চিত্র। এহেন ঘটনা নতুন নয়। অনেক শিল্পীকেই এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রায়ই। হাতের সামনেই উদাহরণ ইমন চক্রবর্তী। এহেন সব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আতঙ্কে নবীন শিল্পী শুচিস্মিতা চক্রবর্তী (Shuchismita Chakraborty)।

শুচিস্মিতা এক সময়ের সুপার সিঙ্গার- মিউজিক রিয়ালিটি শো-এর বিজেতা। একের পর এক ছবিতে এখন গান গেয়ে চলেছেন তিনি। 'খাদান' থেকে শুরু করে 'বিনোদিনী'-সহ আরও বেশ কিছু ছবিতে গান গেয়েছেন শুচিস্মিতা। এই সময়ের 'ফ্রেশ ভয়েস' হিসেবে তাঁর কদর বেড়েছে। এহেন শুচিস্মিতা ইটিভি ভারতকে জানালেন- "ভয় পাচ্ছি এবার সত্যিই।"

গায়িকার কথায়, "লগ্নজিতা দি'র সঙ্গে যেটা ঘটল তাতে আমি ভীষণ বিরক্ত। রাগ হয়েছে খুব। একইসঙ্গে ভয়ও পাচ্ছি। এরকম এর আগে স্নিগ্ধজিৎ দা'র সঙ্গেও হয়েছে। আমারও একটা গান আছে 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়'৷ আমি তো ভাবছি এরকম কোনওদিন আমার সঙ্গেও হতে পারে। আমি ওই গানটা গাইলাম আর আমাকে বিরূপ মন্তব্য করা হল কিংবা ওরকম কিছু যা লগ্নজিতা দি'র সঙ্গে হল।"

এরপরেই শিল্পীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গায়িকা ৷ তিনি বলেন, "আমরা বড্ড আন সেফ এখন। আমরা শিল্পীরা ভালোবেসে গান শোনাতে যাই। অবশ্যই আমরা পারিশ্রমিক নিই। কেননা ওটা আমাদের পেশা। যার যেটা পেশা সেটা থেকে মানুষ রোজগার করে থাকে। সেটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় যাঁরা শিল্পী হন তাঁরা শুধুমাত্র পারিশ্রমিকের উপর ভিত্তি করেই গান শোনান না। তাঁদের একটা অদম্য ভালোবাসা কাজ করে সেই শিল্পের প্রতি। আর তার পরিবর্তে সেই ভালোবাসাটা তাঁরা ডিজার্ভ করেন। আর আমরা পাইও সেটা। এক এক সময়ে মনে হয় গান না গেয়ে অন্যকিছু করলে হয়তো এই ভালোবাসা পেতাম না। আবার ভালোবাসার পাশাপাশি কুরুচিপূর্ণ কথাও হজম করতে হয় আজকাল।"

শুচিস্মিতা আরও বলেন, "দিনদিন এই অসভ্যতাটা বেড়ে চলেছে। কোনও লাইভ প্রোগ্রামে গিয়ে বা সোশালে একজন শিল্পীকে হেনস্থা করার প্রবণতাটা বেড়ে যাচ্ছে। তা সে যে কোনও কারণেই হোক না কেন। একইভাবে কোনও পাবলিক ফিগার তাঁর ব্যক্তিগত কিছু পোস্ট করলে যেমন কোথাও ঘুরতে গেলে বা খেতে গেলে সেজেগুজে ছবি দিলে তাতেও অদ্ভুত সব কমেন্ট দেখতে পাই। আবার কেউ গান করে হয়তো পোস্ট করেছেন তাঁকেও অকারণে বাজে কথা বলা হচ্ছে।
আবার কেউ নাচের ভিডিয়ো করলে তাকেও কদর্য সব কথা বলা হচ্ছে। অথচ সেই নাচের ভিডিয়োতে হয়ত খারাপ কিছুই নেই। আজকাল নেগেটিভ কমেন্টের পরিমান বাড়ছে। হয়ত এটা মানুষের মানসিক বিকারের ফল। আসলে আজকাল সোশাল মিডিয়া বড্ড সহজলভ্য জায়গা হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা করলেই মানুষকে অপমান করা যাচ্ছে, 'ইজি অ্যাকসেস' যাকে বলে।"

যারা দর্শক তাদের মানসিকতা কি বদলাচ্ছে ? একটা সময় ছিল, শীতের এই সময় যাত্রাপালার সঙ্গে সমান তালে গানের অনুষ্ঠান বিভিন্ন জেলাজুড়ে চলত ৷ এই সময়টা ভীষণরকম ব্যস্ত থাকতেন টলিউডের শিল্পীরা ৷ সারা রাত শীতের কুয়াশা মাথায় নিয়ে অনুষ্ঠান দেখতেন ৷ কখনও এমন ঘটনা অতীতে ঘন ঘন নজরে আসেনি ৷ শুচিস্মিতার কথায়, " লাইভ প্রোগ্রামের পরিবেশ দিনদিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা শুনতে আসছেন তাদের মানসিকতাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দশ বছর আগের প্রোগ্রামের সঙ্গে আজকের প্রোগ্রামের অনেক ফারাক। মানুষ বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছেন। দু'দণ্ড ভালো করে বসে গান শোনার অবকাশ নেই কারওর। ধৈর্যও নেই। যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছে সেটা সম্বন্ধে জানেও না ঠিক করে হয়তো। একটু গুগলে সার্চ করে এক লাইনে জেনেই কমেন্ট করে ফেলছে সবাই, তা সে লাইভ প্রোগ্রামে হোক বা সামাজিক মাধ্যমে।"

ইমন চক্রবর্তী থেকে পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা লগ্নজিতা, শিল্পীদের হেনস্তা হওয়ার ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে ৷ কীভাবে এই প্রবণতা কমবে, তা জানা নেই কারোর ৷

