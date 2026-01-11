কখনও ব্লাইন্ড স্কুলে পড়িনি, 'অন্ধকার' জীবনের সুরেলা সফরের গল্প শোনালেন সায়নী

কখনও ব্লাইন্ড স্কুলে পড়িনি, 'অন্ধকার' জীবনের সুরেলা সফরের গল্প শোনালেন সায়নী
চোখে না দেখতে পাওয়া কখনও বাধা হয়েছে সায়নীর জীবনে ? ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে নানা কথা জানালেন সায়নী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 11, 2026 at 3:08 PM IST
কলকাতা, 11 জানুয়ারি: মাত্র সাড়ে চার বছর বয়স থেকে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী এবং চন্দনা চক্রবর্তীর কাছে গানের তালিম নেওয়া শুরু । একসময় ITC সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির স্কলার ছিলেন সায়নী পালিত । সেখানে গিরিজাদেবীর কাছে গান শেখার সুযোগ পান তিনি । বিগ গোল্ডেন ভয়েস’-এর উইনার হন 2014 সালে ।
সঙ্গীত দুনিয়ায় সায়নী পালিত আজ পরিচিত নাম । হিন্দি এবং বাংলা ছবির গানে তাঁর আজ অবাধ বিচরণ । এহেন সায়নীর জন্মের পর থেকেই রেটিনা কাজ করে না । ইমেজ ফরমেশনে সমস্যা । রেটিনার ইনার সেল ঠিকমতো কাজ করে না তাঁর জন্ম থেকেই । চোখে না দেখতে পাওয়া কখনও চলার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সায়নীর জীবনে ? ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সায়নী জানালেন অনেক কথা ।
ইটিভি ভারত: কোন ধরনের গান গাইতে বেশি ভালো লাগে ?
সায়নী: একটা সময়ে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিকটাই শিখেছি মূলত । সেটা প্রায় 20-21 বছর । 2012 থেকে আমি প্লে ব্যাক করি । আমার দু'ধরনের কাজই ভালো লাগে । এক্সপেরিমেন্টাল গানের প্রতি আমার টান আছে । তা ছাড়া কথা প্রধান গান, ইমোশন প্রধান গান আমার খুব ভালো লাগে ।
ইটিভি ভারত: নতুন মিউজিক ভিডিয়ো এসে গেল 'সাওয়ারে'। কানেকশন কীভাবে হল ?
সায়নী: এই গানটা আমি কম্পোজ করি আমার কলেজ লাইফে । অনেকদিন পর সেলিম-সুলেমান স্যারের আমার এই কম্পোজিশনটা ভালো লাগে । ওঁরা মার্চেন্ট রেকর্ড থেকে গানটা রিলিজ করতে চান । সেটাই হয়েছে । গানটা অরিদিতা ভট্টাচার্যের লেখায়, আমার সুরে, নীলাঞ্জন ঘোষের সঙ্গীতায়োজনে তৈরি । আর একটা গানে ভিডিয়ো খুব ইম্পর্ট্যান্ট । এখন একটা গল্প না হলে মানুষ কানেক্ট করতে পারে না । সত্রাজিৎদা (সেন) না থাকলে ভিডিয়োটা হত না । আর সুপ্রতীমের অভিনয় এখানে দুর্দান্ত । আবিরদা সবসময় কোনও ভালো কাজকে সাপোর্ট করেন । আমার এই গানের ক্লাপস্টিক আবির দা'ই কাটলেন । আমি খুব খুশি ।
ইটিভি ভারত: তোমার সঙ্গীত শিক্ষা শুরু কবে থেকে ?
সায়নী: চার বছর বয়স থেকে গান গাই । কেউ আমাকে বলেনি যে গানটা গাইতেই হবে । 20-21 বছর টানা গান শিখেছি । তারপর মনে হয়েছে সেটাকে পেশাও করা যায় । আমি তো উচ্চমাধ্যমিকের পর ভেবেছিলাম বিসিএ পড়ব । আমার কম্পিউটারের দিকে ঝোঁক ছিল খুব । কিন্তু আমার গুরুজি বললেন, আইটি সেক্টরে কাজ করলে শিল্পী হওয়া কঠিন । তাই গানেরই হাত ধরি ।
ইটিভি ভারত: চোখ কখনও কোনও কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ?
সায়নী: না । আমি কখনও ব্লাইন্ড স্কুলে পড়িনি । আমার বন্ধুরাও কখনও আমাকে ভাবায়নি যে আমি অন্ধ । আমার নিজেরও কখনও মনে হয়নি কেউ আমাকে আলাদাভাবে দেখছে স্পেশাল চাইল্ড হিসেবে । আমি নিয়মিত লাইভ শো করি । আমার মিউজিক জার্নি তো ভালোই চলছে । ফলে, বাধা পেয়েছি বলতে পারব না ।
ইটিভি ভারত: শিল্পী হিসেবে পরিচিতি অনেকদিন আগেই পেয়েছেন ৷ যোগ্যতা অনুযায়ী ডাক বা সম্মান পেয়েছেন বলে মনে হয় ?
সায়নী:দেখুন, যতটা ভাগ্যে আছে ঠিক ততটাই পাব । যখন শুরু করেছিলাম তখন জানতাম ভালো গাইলেই গান আসে । কিন্তু সেটা তো এখন হয় না । ভালো গান গাওয়া একটা প্যারামিটার মাত্র । এ ছাড়াও আমার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি, যাঁরা কাজ দিচ্ছেন তাঁদের কেমন লাগছে, তার উপরেও নির্ভর করে । এটা একটা ছোট ইন্ডাস্ট্রি । উত্থান পতন থাকবেই ৷ কখনও কারওর কাজ কম আসবে কখনও কারও বেশি আসবে । দ্য শো মাস্ট গো অন । আমি ইন্ডিপেনডেন্ট মিউজিক করতে চাই । ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি ।
ইটিভি ভারত: সিনেমায় প্রথম প্লেব্যাক তো 2012-13 সালে ?
সায়নী: হ্যাঁ, রাজ চক্রবর্তীর ‘প্রলয়’ ছবিতে ‘রোশনি এল’ গানটা গেয়েছিলাম । যে গানে অরিজিৎ সিং, অন্বেষাও ছিলেন । সেই সময়ই ‘হনুমান ডট কম’ ছবিতে ‘তোরে নয়না যাদু ভরে’র সঙ্গে ‘মম চিত্তে’র ফিউশন গেয়েছিলাম । ‘প্রলয়’ আগে রিলিজ করেছিল আর ‘হনুমান ডট কম’-এর গানটা প্রথমে রেকর্ড করেছিলাম । তাই এটাই আমার প্রথম প্লে ব্যাক । পরবর্তীকালে পাভেলের ছবি ‘অসুর’-এও মহম্মদ ইরফানের সঙ্গে ‘তোর হয়ে যেতে চাই’ গানটা গেয়েছিলাম । এছাড়া ‘মুখোমুখি’ ‘ পেণ্ডুলাম’ ছবিতেও গেয়েছি । হিন্দিতে আমার শুরু শঙ্কর. এহসান লয়-এর ‘ওভে জানিয়া’ গান দিয়ে ‘কাট্টি বাট্টি’ ছবিতে। এছাড়া শঙ্করজির সঙ্গে অ্যাড ফিল্মে ডুয়েটের কাজও করেছি । Zee5-এ এসেছিল ‘সিজনস গ্রিটিংস’ বলে একটা ছবি, রামকমল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, অভিনয়ে সেলিনা জেটলি । সেখানেও আমার গান ছিল । তারপর ‘গ্যাংস্টার’-এ নিজের সুর করা গানও গেয়েছি, এটা OTT-তে ।
ইটিভি ভারত: আজকালকার ছেলেমেয়েদের একটু তাড়াতাড়িই সাফল্য পাওয়ার ইচ্ছা বলে মনে হয় না তোমার ?
সায়নী: আজকাল এক, দুই বছর শিখেই রিয়ালিটি শো'তে চলে আসছে গান গাইতে । রিয়ালিটি শো'তে আসা নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই । আমিও একটা সময়ে এর পার্ট ছিলাম । একটু শিখে এলে ভালো হয় বলে মনে হয় আমার । আগে পাঁচ মিনিটের গান হত । এখন ত্রিশ সেকেন্ডের রিল হয় । দীর্ঘদিন ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে চাইলে রেওয়াজটার দরকার পড়ে ।
ইটিভি ভারত: আপনার রিসার্চের বিষয় কী ছিল ?
সায়নী: 'ইনফ্লুয়েন্স অফ ঠুমরি ইন ফিল্ম মিউজিক'। অর্থাৎ কোন কোন হিন্দি ও বাংলা সিনেমাতে ঠুমরি ব্যবহৃত হয়েছে সেই বিষয়ে ।
ইটিভি ভারত: বাংলায় আর কার সুরে কথায় কাজ করার ইচ্ছা ?
সায়নী: আলাদা করে কারওর নাম বলা কঠিন । অনেকের সঙ্গে কাজ হয়েছে । অনেকের সঙ্গে বাকি ।
ইটিভি ভারত:এআই কি সঙ্গীতের দুনিয়ায় থ্রেট ?
সায়নী: আমার মনে হয় না । এটা একটা টেকনোলজি । এটাকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের চলতে হবে । কতটা নেব আর কতটা বর্জন করব তার উপরে নির্ভর করছে ।
ইটিভি ভারত:সায়নীর অভিনয়ে ইচ্ছা আছে ?
সায়নী: অনেকেই বলেছে । কিন্তু আমার মনে হয় আমি খুব খারাপ অভিনয় করব । দর্শককে এত কষ্ট দিয়ে লাভ নেই ।
ইটিভি ভারত: গান ছাড়াও আর কী করতে ভালো লাগে?
সায়নী: সিনেমা দেখতে, আড্ডা দিতে ভালোবাসি।