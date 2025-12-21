আমার সঙ্গেও এমন ঘটেছে বহুবার...! লগ্নজিতার হেনস্তা নিয়ে কী বললেন পৌষালী

আমার সঙ্গেও এমন ঘটেছে বহুবার...! লগ্নজিতার হেনস্তা নিয়ে কী বললেন পৌষালী
লোকগানশিল্পী পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা, লগ্নজিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে যে হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে তা আবারও ঘটবে ৷ কেন এমনটা বললেন তিনি ?
Published : December 21, 2025 at 5:25 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: হেনস্তার অভিযোগ করায় সঙ্গীত শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীর সাহসকে কুর্নিশ জানালেন তাঁর সতীর্থ পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ লোকগানশিল্পীর কথায়, লগ্নজিতাকে যেভাবে হেনস্তা কর হয়েছে, তা নতুন নয় । এর আগে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে নানা সময়ে তাঁকেও এহেন ঘটনার শিকার হতে হয়েছে ৷ তবে তিনি অভিযোগ করার সাহস পাননি বলে স্বীকার করে নিলেন গায়িকা ৷
পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার ইটিভি ভারতকে বলেন, "লগ্নজিতা দি'র সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা অত্যন্ত খারাপ । একজন শিল্পী এটা ডিজার্ভ করে না । আজ ওর সাহসের আমি কুর্নিশ জানাব যে ও এফআইআর-টা করতে পেরেছে । আমার সঙ্গেও এহেন ঘটনা বহুবার হয়েছে । আমি চুপচাপ থাকি । পাত্তা দিই না । সবাই বলে পাত্তা দেবেন না, বাদ দিন । এই পাত্তা না দিতে দিতে ঘাড়ে চড়ে সবাই নাচছে আজ । ভুলভাল কথা বলছে ।"
তবে পৌষালীর আশঙ্কা শিল্পীদের হেনস্তার ঘটনা আবারও ঘটবে ৷ তিনি বলেন, "এফআইআর করে বেশ করেছে লগ্নজিতা দি । তবে, এরকম ঘটনা আবারও হবে । আমি একটা কথাই বলব, ঈশ্বর যেন আমাদের শিল্পীদের এই সব প্রতিকূলতা জয় করার ক্ষমতাটা দেন । কেন না এরকম প্রতিকূলতা আবার আসবে ।"
প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান করতে গিয়েছিলেন লগ্নজিতা চক্রবর্তী । অভিযোগ, সেইসময় তাঁকে হেনস্তার শিকার হতে হয় স্কুলের আয়োজকের তরফে ৷ শিল্পী অভিযোগ করেছেন যে, ওই অনুষ্ঠানে তিনি তখন দেবী চৌধুরানি ছবির 'জাগো মা' গানটি গাইছিলেন ৷ সেসময় আয়োজক তথা স্কুলের মালিক মেহবুব মল্লিক মঞ্চে উঠে তাঁকে সেকুলার গান গাওয়ার জন্য বলেন । এরপর তাঁর উপর চড়াও হন ওই ব্যক্তি বলে অভিযোগ করেন শিল্পী ।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, স্থানীয় ভগবানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় । থানার ওসি শাহেনশাহ হক অভিযোগ নিতে চাননি বলেও অভিযোগ করেন শিল্পী । যদিও পরে হেনস্তার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷ আর এরপরেই ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত স্কুলের মালিক মেহবুব মল্লিককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পাশাপাশি ভগবানপুর থানার ওসি শাহেনশাহ হকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে ৷