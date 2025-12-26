'ছায়ানটের মতো অবস্থা এখানে যেন না হয় !'- লগ্নজিতার পর হেনস্থা মধুবন্তীকে, প্রতিবাদ শিল্পীর

'ছায়ানটের মতো অবস্থা এখানে যেন না হয় !'- লগ্নজিতার পর হেনস্থা মধুবন্তীকে, প্রতিবাদ শিল্পীর
মধুবন্তী বলেন , "এরা এখন সংখ্যায় কম, বলছে কৃষ্ণভজন গাওয়া যাবে না ৷ সংখ্যায় বাড়লে, হয়তো গান গাওয়াই বন্ধ করে দেবে আমাদের !"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 3:21 PM IST
হায়দরাবাদ/উত্তরপাড়া, 26 ডিসেম্বর: গান গাওয়ার মঞ্চে হেনস্থার শিকার হন লগ্নজিতা চক্রবর্তী ৷ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বাংলার আরও এক শিল্পীর সঙ্গে ৷ ফের এক সঙ্গীতশিল্পীকে খোলা মঞ্চে হেনস্থার শিকার হতে হয় ৷ তিনি শিল্পী মধুবন্তী মুখোপাধ্যায় (Madhubanti Mukherjee) ৷ কী হয়েছে তাঁর সঙ্গে ? সোশাল মিডিয়ায় এসে পুরো ঘটনা জানান শিল্পী ৷ পাশাপাশি সোচ্চার হন প্রতিবাদে ৷
সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ
তিনি সোশাল মিডিয়ায় লাইভে বলেন, "21 তারিখ আমার অনুষ্ঠান ছিল, কৃষ্ণগঞ্জের মাঝদিয়ায় ৷ অনুষ্ঠানটি ছিল লালন উৎসব, লোক সংস্কৃতি মঞ্চের তরফে আয়োজিত ছিল এই অনুষ্ঠান ৷ আমার সঙ্গে যিনি যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, এখানে আমাকে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে ৷ আমি এবং আমার ব্যান্ড সেইভাবে নিজেদের তৈরি করেছিলাম ৷"
শিল্পী আরও বলেন, "সেই অনুষ্ঠানে কমিটির প্রত্যেকটা সদস্য ভীষণ ভালো ছিলেন ৷ আমি লালন উৎসবে একটি গান গাই, শাহ আবদুল করিমের 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও' ৷ এই গানটা গাওয়ার সময় আমাকে ভীষণভাবে সহযোগিতা করেন শ্রোতাবন্ধুরা ৷ সকলেই উপভোগ করে গান শুনেছেন ৷ কিন্তু গানটির শেষে, হঠাৎ করে এক ভদ্রলোক স্টেজে উঠে আসেন ৷ আমি জানি না, তিনি কমিটির কেউ কিনা ৷" শিল্পীর অভিযোগ, "এই ভদ্রলোক আমার কাছাকাছি আসেন আর আমার হাত থেকে মাইক্রোফোনটা ছিনিয়ে নেন ৷ এরপর উনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমরা এই জাতপাতের গান শুনব না ৷ আমরা কোনও ধর্মের গান শুনব না ৷ আপনি অন্য গান করুন ৷' এই এর বিরুদ্ধে স্টেপ নিতাম ৷ কিন্তু নিইনি ওখানকার কমিটির সদস্যদের জন্য ৷"
শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে সরব মধুবন্তী
উত্তরপাড়ার বাড়িতে বসে মধুবন্তী ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমি 18 বছর ধরে অনুষ্ঠান করি। এরকম হয়নি। সেদিন যা হয়েছে খুবই খারাপ। শিল্পীর স্বাধীনতা থাকা উচিত। ওখানকার আয়োজকরা খুব ভালো ছিলেন। গানের মধ্যে দিয়েই প্রতিবাদ চলবে। আমরা বাঙালিরা গান-বাজনা, মিউজিক ছাড়া বাঁচতেই পারি না ৷ যা ছায়ানটে ঘটেছে, তা যেন আমাদের এখানে না ঘটে ৷ তারজন্যই প্রতিবাদ করতে বলা ৷ আমি আরও বেশি বেশি করে কীর্তন গাইব, শ্যামা সঙ্গীত গাইব, আরও বেশি করে গান গাওয়ার চেষ্টা করব ৷"
এক্ষেত্রে খোলা মঞ্চে শিল্পীর নিরাপত্তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন ৷ তিনি বলেন, "যদি আয়োজক গৌতম বাবুর মতো মানুষ না থাকতেন তাহলে মারতেও পারত ৷ ফলে শিল্পীর নিরাপত্তার বিষয়টা প্রশাসনকে দেখতে হবে, সরকারকে দেখতে হবে ৷ যে ধরনের মানুষ অসভ্যতামি করছেন, তাদের যদি শাস্তি না হয় তাহলে আবার এই ধরনের ঘটনা ঘটবে ৷"
অভিযোগ দায়ের নয় কেন ?
শিল্পী এই ঘটনার পর লগ্নজিতার মতো থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি ৷ তিনি জানান, আয়োজকরা যথেষ্ট ভালো ছিলেন ৷ তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন ৷ মধুবন্তী লাইভে জানান, "যিনি আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন, অত্যন্ত ভালোমানুষ-ভদ্রলোক ৷ উনি মঞ্চে আসেন তারপরেই ৷ এরপর মাইক্রোফোনটি নিয়ে দর্শকদের বলেন, 'যার গান শুনতে ভালো লাগবে না, তিনি বেরিয়ে যাবেন ৷ শিল্পী তাঁর মনের মতো গান পরিবেশন করবেন ৷ তাতে যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহলে সোজা বেরিয়ে যান ৷'"
শিল্পী মধুবন্তী ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনায়, আমি কোনও পদক্ষেপ নিইনি ৷ কিন্তু বারংবার এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন যে শিল্পীরা হচ্ছেন, যে ধর্মের গান শুনব না, সেকুলার গান গান, আমরা জানি না, সেকুলার গান কাকে বলে ৷ আমার মনে হয় প্রত্যেক শিল্পীকে নিজেদের মতো প্রতিবাদ করা উচিত ৷ সময় থাকতে সতর্ক হওয়া উচিত ৷ কারণ এরা এখন সংখ্যায় কম আছে, বলছে কৃষ্ণভজন গাওয়া যাবে না ৷ মায়ের গান গাওয়া যাবে না ৷ যদি সংখ্যায় বাড়ে, কে বলতে পারে যে আমাদের গান গাওয়াই হয়তো বন্ধ করে দেবে !"