'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ অতিথি লোপামুদ্রা, শোনাবেন হৃদয়ছোঁয়া গান
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ এপ্রিলের গ্র্যান্ড ফিনালের অতিথি হিসাবে এসে লোপামুদ্রা মিত্র গাইবেন 'বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ'। তারপর?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 2:52 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: শেষের পথে এপ্রিল । মাসের শেষে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন রাজ্যে । তার ঠিক পরের দিন 30 এপ্রিল বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় নন ফিকশন শো 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর এপ্রিল মাসের গ্র্যান্ড ফিনালে । এই পর্বে হাজির থাকবেন খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র ।
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর মঞ্চে শহর, শহরতলি, প্রত্যন্ত গ্রাম, গ্রামাঞ্চল থেকে খেলতে আসেন নানা বয়সের নানা স্তরের মহিলা । প্রত্যেকেই স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ছুটছেন । কেউ আবার রয়েছেন চরম সংকটের মধ্যে । এই মাসের শেষে এমনই কয়েকজন লড়াকু নারীকে নিয়ে গ্র্যান্ড ফিনালে । আর তাঁদের উৎসাহ দিতেই দেখা যাবে লোপামুদ্রা মিত্রকে ৷
এই বিশেষ পর্বে লোপামুদ্রা তাঁর হৃদয়ছোঁয়া কণ্ঠে পরিবেশন করবেন তাঁর জনপ্রিয় গান-'আয় আয় কে যাবি', 'ধাধিনা নাতিনা', 'বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ' এবং 'মুশকিল আসান' । তাঁর অনবদ্য সুরেলা পরিবেশনা এই ফিনালেকে করে তুলবে আরও আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর, এমনটাই দাবি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের । মাসিক ফিনালে পর্বের আবেগঘন মুহূর্তে প্রতিযোগীরা লোপামুদ্রার সঙ্গে ভাগ করে নেবেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের গল্প, সংগ্রাম এবং স্বপ্নের কথা ।
নারীদের স্বপ্নপূরণ ও অধ্যবসায়কে উদযাপন করে এই মঞ্চ । এদিন আবারও উঠে আসবে এমন কিছু বাস্তব অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি, যা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাবে । নিজেদের সামাজিক উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, শো-এর লক্ষ্মী ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে কয়েকজন যোগ্য অংশগ্রহণকারীকে, যা প্রতিযোগিতার বাইরেও মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে ।
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী তথা জনপ্রিয় সঞ্চালক সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' সিজন 2 নারীদের জীবনের গল্প বলার এক মঞ্চ । থাকে মজার মজার সব খেলা । প্রতিটি পর্বে একজন প্রতিযোগী জেতেন 1 লক্ষ টাকা । মাসিক ফাইনালে থাকে 2 লক্ষ টাকার বড় পুরস্কার । বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে ।
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' এখন পাঁচ রাউন্ডে খেলা হয় । প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার । একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার । প্রতি পর্বে এখন থেকে তিনজনের বদলে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন । 'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলার সঙ্গে এখন আরও একটা খেলা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, 'টাকার গদি' । সবমিলিয়ে রমরমিয়ে চলছে এই শো । দেখতে ভুলবেন না 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর এপ্রিল মাসিক ফিনালে, 30 এপ্রিল সন্ধ্যা 7টায় টিভির পর্দায় ।