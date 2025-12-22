গানের অনুষ্ঠানে হেনস্তা ! মঞ্চে উঠতে কী ভয় পাচ্ছেন ? লগ্নজিতা জানান...

গানের অনুষ্ঠানে হেনস্তা ! মঞ্চে উঠতে কী ভয় পাচ্ছেন ? লগ্নজিতা জানান...
আর কী বললেন শিল্পী ?
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: বাংলাকে সংস্কৃতির পীঠস্থান বলা হয়। অথচ এই বাংলার বুকে বাংলার শিল্পীদেরই হতে হয় নিগৃহীত। সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরে গান গাইতে গিয়ে মঞ্চে থাকাকালীনই লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে (Lagnajita Chakraborty) এক প্রকার আঘাত করতে এগিয়ে আসে জনৈক ব্যক্তি।
এই ব্যাপারে ইটিভি ভারতের তরফে লগ্নজিতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। তিনি বলেন, "আমার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবান পুর এলাকার সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠান ছিল। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধে 7টায়। 7 টা থেকে 7:45 নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান চলে, প্রথম তিনটে গানের পর সুষ্ঠ ভাবে আমার সম্বর্ধনাও সম্পন্ন হয়। এরপর 7:45 নাগাদ আমার গানের লিস্টের 7তম গান গাওয়া শেষ হয় ৷ অষ্টম তম গানে যাওয়ার আগে যেরকম পরবর্তী গানে যাওয়ার আগে যে কোনও শিল্পীই যেমন কথা বলেন সেরকম আমিও কথা বলছিলাম।"
গায়িকার কথায়, "আমার সাত নম্বর গানটি ছিল বিগত দুর্গা পুজোয় মুক্তি পাওয়া 'দেবী চৌধুরাণী' ছবির গান 'জাগো মা'। এই গান শেষ করে যখন অষ্টম গানে যাওয়ার আগে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ দৌড়ে মঞ্চে আসেন ৷ প্রায় আমার ঠোঁটের কাছ অবধি যখন চলে আসেন, তখন 2-3 জন এসে ওনাকে থামায় ৷ আমি জানি না কারা তারা। যদিও উনি আমায় মারতে উঠেছিলেন, বাধা দেওয়ার কারণে উনি সেটা পারেননি। আমার হাতে মাইক্রোফোন ছিল, আমি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, উনি যখন মারতে পারেননি এবং ওনাকে যখন সবাই ধরে মঞ্চ থেকে নামাচ্ছে, তখন উনি চিৎকার করে বলেন যে "অনেক জাগো মা হয়েছে, এবার একটু সেকুলার গা!"
ওনার এই কথা মাইক্রোফোনের বাইরেও শোনা গিয়েছে। সকলেই চিৎকার শুনতে পেয়েছেন। আমি এর পর মাইক্রোফোনে খুব শান্ত ভাবে জানাই, আপনারা সবাই দেখলেন কি হলো, এরপর তো আমার পক্ষে আর অনুষ্ঠান করা সম্ভব না, তাই আমি নেমে যাচ্ছি, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স।"
লগ্নজিতার কাছ থেকেই জানা যায়, এরপর তিনি স্টেজ থেকে নেমে যান এবং ভগবানপুর থানায় গিয়ে সবটা জানান। পুলিশের কথামতো শিল্পী একটি জেনারেল ডায়েরি করেন। অভিযুক্তর নাম ভদ্রলোকের নাম মেহেবুব মল্লিক, উনি ওই স্কুলের মালিকদের মধ্যে একজন। ইটিভি ভারতকে শিল্পী লগ্নজিতা বলেন, "এই নিয়ে অনেক কথা আমি বলে ফেলেছি। গোটা একটা দিন আমি না করেছি ব্রেকফাস্ট না লাঞ্চ। দিনের শেষে সোজা ডিনারে গিয়েছি। এই নিয়ে আর বাক্যব্যয় আমি করব না। এবার কাজে ফিরতে চাই।"
অর্থাৎ শিল্পীর কথা থেকে স্পষ্ট, এই ধরনের ঘটনায় দমে যেতে বা ভয় পেতে নারাজ তিনি ৷ বরং, এই সবকিছু পিছনে ফেলে ফের মঞ্চে গানে গানে ভুবন মাতাতে চান লগ্নজিতা চক্রবর্তী ৷