'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ নভেম্বর মাসের ফিনালেতে শানু ধামাকা! কী বললেন তিনি?
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ নভেম্বর মাসের ফিনালেতে আছে দারুণ চমক। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে সেটে হাজির কুমার শানু।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: সোমবারের সকাল, টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে রোজকার তুলনায় এদিন যেন একটু বেশিই ব্যস্ততা। 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর সেটে হাজির কুমার শানু। নভেম্বর মাসের ফিনালেতে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে হাজির হয়েছেন তিনি। এ তো শুধু হাজিরা নয়, রীতিমতো সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে সেট ছাড়লেন তিনি। গাইলেন নিজের একের পর এক হিট গান।
'তুমি আছো এত কাছে তাই', 'কে বলে ঠাকুমা তোমার', 'ফুলের ছোঁয়া যদি লাগে', 'চান্দ সিতারে ফুল অউর খুশবু' থেকে শুরু করে গাইলেন আরও বহু জনপ্রিয় গান। গাইলেন এবং খেললেনও। জিতে নিলেন পাঁচ হাজারেরও বেশি টাকা। সঞ্চালক পায়েল দে'কে বললেন, "লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর খবর আমি রাখি। এতদিনে তোমরা দশ কোটি টাকা দিয়ে ফেলেছো বাংলার লক্ষ্মীদের।" আছে এরকমই আরও অনেক চমক। সবটা জানতে হলে আগামী 1 ডিসেম্বর চোখ রাখতে হবে টেলিভিশনের পর্দায়।
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ এসে কুমার শানু বলেন, "আমি নিজেও একসময় গরিব ছিলাম। তাই দারিদ্র্য কী, সেটা খুব ভালো করে জানি। সুন্দরবন এবং এই ধরনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের অবস্থা দেখলে সত্যিই খারাপ লাগে। একটা মাছ দু'টুকরো করে দু'বার রান্না করে খেতে হয়, এমন পরিস্থিতিও দেখেছি। আমি একটা এলাকা দেখেছি, একটা পরিস্থিতি দেখেছি। তাই সবসময় মনে হয়, যদি কখনও কিছু করতে পারি! সেই ভাবনা থেকেই স্কুল তৈরি করার উদ্যোগ। একটা নয়, চারটে স্কুল করেছি। আমার ভিতরে বরাবরই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটা ইচ্ছা রয়েছে।"
উল্লেখ্য, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দুঃস্থদের সাহায্য করা বরাবরই তাঁর স্বভাব। নিজেও একসময় দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। তাই অভাবের যন্ত্রণা তিনি বোঝেন। সুন্দরবন ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা, তাঁদের প্রতিদিনের লড়াই তাঁকে বারবার ভাবায়। সেই ভাবনা থেকেই একের পর এক স্কুল তৈরি করেছেন। বর্তমানে তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে চারটি স্কুল, যার মধ্যে অন্যতম 'কুমার শানু বিদ্যানিকেতন'।তিনি আরও বলেন, "আমি মনে করি, মহিলারা যদি স্বশক্তিকরণ বা ক্ষমতায়নের সুযোগ পান, তা হলে আমাদের দেশের উন্নতি অনেক বেশি হবে। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অনেক বেশি পরিশ্রম করেন। একটা সংসার চালানো কতটা কঠিন, সেটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। অথচ মহিলারা সারাজীবন সেই দায়িত্ব পালন করে যান। তাই তাঁদের সাহায্য করা, স্বনির্ভর করে তোলার জন্য যে কোনও উদ্যোগই প্রশংসনীয়।"
রিয়েলিটি শোয়ের মঞ্চে এসে মহিলাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হতে দেখে খুশি শিল্পী। তাঁর মতে, এই ধরনের উদ্যোগ অনুষ্ঠানের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। তিনি বলেন, "একটা রিয়্যালিটি শোতে এসে যদি মহিলাদের সাহায্য করা যায়, তাঁরা যদি একটা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আরও ভালো পরিস্থিতিতে পৌঁছতে পারেন, তার থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে! এটা সান বাংলার একটা বিরাট ইতিবাচক দিক। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও হয়েছে। এই ধরনের একটা সুন্দর ভাবনার জন্য আমি পরিচালককে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"
বর্তমান প্রজন্মের লড়াই এবং সাফল্য নিয়েও নিজের মতামত জানিয়েছেন শিল্পী। তাঁর মতে, লড়াই ছাড়া জীবনে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সময়ের সঙ্গে লড়াইয়ের ধরন বদলেছে। কুমার শানুর কথায়, "যারা লড়াই করবে না, তারা সাফল্য পাবে না। আমাদের সময়ের লড়াইটা অনেক কঠিন ছিল। তখন এত সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশন, এত চ্যানেল বা প্ল্যাটফর্ম ছিল না। সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই আমরা লড়াই করে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছি। এখনকার ছেলেমেয়েদেরও লড়াই করতে হয়, তবে তাঁদের সামনে অনেক সুযোগ রয়েছে। ইউটিউব, গুগল, সোশ্যাল মিডিয়ার মতো অনেক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। ফলে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ অনেক সহজ হয়েছে।"
সময় বদলেছে, সঙ্গীতের ধরন বদলেছে, এসেছে নতুন প্রজন্মের গায়ক-গায়িকা। বদলে গিয়েছে গান শোনার মাধ্যমও। কিন্তু কুমার শানুর গান আজও পুরনো হয়ে যায়নি। প্রেমের প্লেলিস্ট থেকে শুরু করে রেডিয়োর অনুষ্ঠান, রিয়্যালিটি শো কিংবা সামাজিক মাধ্যম-বিভিন্ন জায়গায় তাঁর গান নতুন করে ফিরে আসে। কারণ, কিছু কণ্ঠ শুধু গান গায় না, মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কুমার শানু নিঃসন্দেহে তেমনই এক শিল্পী। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর কণ্ঠ তাই শুধু নব্বইয়ের দশকের স্মৃতি নয়, এক চিরকালীন সুরেলা উত্তরাধিকার। আর এবার 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর মঞ্চে আরও একবার তাঁর সুরেলা অনুভূতি পেতে চলেছে বাংলার দর্শক।