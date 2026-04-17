গোপনে প্রিয় বন্ধুকে বিয়ে, ট্রেন্ডিয়ে জুবিনের ভালোবাসার এই গান

জুবিনের বিয়ের খবর সামনে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করছে, গায়কের জনপ্রিয় রোমান্টিক গান ৷ 'রাতা লম্বিয়া'-'দিল গলতি কর বয়ঠা হ্যায়' ছাড়াও রয়েছে এই গান ৷

ট্রেন্ডিয়ে জুবিনের রোমান্টিক এই গান (ইটিভি ভারত)
Published : April 17, 2026 at 11:55 AM IST

হায়দরাবাদ, 17 এপ্রিল: এক বছর পর সত্যিটা এসেছে সামনে ৷ ছোটবেলার বন্ধুকেই জীবনসঙ্গী বানিয়েছেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জুবিন নটিয়াল (Jubin Nautiyal) ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে এক একান্ত আলাপচারিতায়, জনপ্রিয় গায়ক জানিয়েছেন কেন তিনি বিয়েকে ব্যক্তিগত পরিসরে এবং প্রচারের আলো থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন ৷

এই প্রথমবার জুবিন তাঁর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে স্বীকার করেন ৷ জানান, কেন তিনি এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি। নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তাঁর মতে জীবনের বড় কোনও ঘটনা-যেমন বিয়ে-পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। জুবিন জানান, "আমি বিয়ের মতো বিষয়গুলোকে কেবল আমার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। হ্যাঁ, গত বছরই আমি বিয়ে করেছি। উত্তরাখণ্ডেই বিয়ে করেছি খুব সাধারণ ভাবে পরিবার ও পরিজনকে সাক্ষী রেখে ৷ আমার যিনি জীবনসাথী, তিনি আমার ছোটবেলার বন্ধু, সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন ৷ যেখানে বিয়ের মতো অনুষ্ঠান এত জমকালো, গ্লোবালি হচ্ছে, হৈ-চৈ হচ্ছে, সেখানে আমরা ঠিকই করেছিলাম বিয়ে করব একদম সাধারণভাবে ৷"

কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জুবিন বলেন, "এর পেছনের কারণ হল স্ত্রীর সরলতা। আমার স্ত্রী সাদাসিধে জীবনযাপন করেন, তিনি একটি সাধারণ ও সাদামাটা পরিবার থেকেই আসেন। আমি গত বছর দেরাদুন শহরের এক সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করেছি ৷ ছোটবেলার বন্ধু হওয়ার পাশাপাশি পারিবারিক পরিচিত ছিল ৷" একবছর আগে গোপনে বিয়ে করেছেন জনপ্রিয় এই গায়ক ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীদের মনে ঘুরছে জুবিনের গাওয়া একাধিক রোমান্টিক গান ৷ 'রাতা লম্বিয়া' থেকে 'লুট গয়ে'- সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করছে জুবিনের গাওয়া রোমান্টিক এই গানগুলি ৷

"লুট গয়ে"

ইমরান হাশমি ও যুক্তি থারেজা অভিনীত এই গান আজও দর্শক দরবারে হিট ৷ 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে টি-সিরিজ থেকে মুক্তি পায় এই গান ৷ তনিষ্ক বাগচীর সুরে, মনোজ মুন্তাশিরের কথায় আর জুবিনের কণ্ঠে গানটি ইউটিউবে 1.6 বিলিয়ন ভিউ পায় ৷ এই গান কিংবদন্তি উস্তাদ নুসরাত ফতেহ আলি খানের ক্লাসিক কাওয়ালি "আঁখ উঠি মহব্বত নে" এর রি-ক্রিয়েশন।

"দিল গলতি কর বয়ঠা হ্যায়"

'দিল গলতি কর বয়ঠা হ্যায়' হল জুবিন নটিয়ালের আরও এক জনপ্রিয় হিন্দি গান ৷ এটি একটি ধ্রুপদী লোকসংগীতের নতুন রূপ, যেখানে আধুনিক পপ এবং সুফি উপাদানের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুর দিয়েছেন মিট ব্রোস ৷ গানের কথা লিখেছেন মনোজ মুনতাশির ও শার্দুল রাঠোর ৷ জুবিনের এই ভিডিয়ো গানে নজর কাড়েন মৌনি রায় ৷

"রাতা লম্বিয়া"

940 মিলিয়ন ভিউ পাওয়া এই গান শেরশাহ-এর ৷ 2021 সালে মুক্তি পাওয়া সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদবানি অভিনীত সিনেমার এই গান টলার টিউন থেকে রিলসে ছেয়ে যায় ৷ গানটি গেয়েছেন জুবিন নটিয়াল ও আসিস কৌর ৷ সুর ও গানের কথা রচনা করেছেন তনিষ্ক বাগচী।

"তুমসে প্যায়ার করকে"

2022 সালে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় রোমান্টিক হিন্দি গানে কণ্ঠ দেন তুলসি কুমার ও জুবিন ৷ সিঙ্গল অ্যালবামের এই গানের কথা লেখেন, কুণাল বর্মা ৷ সুর দেন পায়েল দেব ৷ পর্দায় দেখা যায় গুরমিত চৌধুরী এবং ইহানা ধিলোঁকে ৷

"কিন্না সোনা"

জনপ্রিয় রোমান্টিক এই গান 2019 সালের বলিউড মুভি 'মারজাওয়া'র জন্য জুবিন নৌটিয়াল, ধভানি ভানুশালি এবং মিট ব্রোস গেয়েছেন ৷ দ্বারা গাওয়া হয়েছে। গানটিতে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং তারা সুতারিয়াকে দেখা যায় ৷ এটি নুসরাত ফতেহ আলি খানের ক্লাসিক কাওয়ালি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ-ই জুবিনের বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এরপর জুবিন নিজেই তাঁর বিয়ের খবর সকলকে জানান ৷ লাভ কাম অ্যারেঞ্জ বিয়ে করে গত একবছর ধরে সংসার করছেন জুবিন ৷ আর কোথাও বিন্দুমাত্র সেই খবর সামনে আসে না ৷ আচমকা জুবিন নটিয়ালের বিয়ের খবরে খুশি তাঁর অনুরাগী থেকে শুভাকাঙ্খীরা ৷

আরও পড়ুন:

  1. বিশ্বের 'টাইমস' প্রভাবশালীদের তালিকায় রণবীর, কোন-কোন তারকার মুকুটে রয়েছে এই পালক ?
  2. কখনও পশু আবার কখনও ভ্যাম্পায়ার ! আল্লু অর্জুনের 'রাকা' মনে করিয়ে দেয় পর্দার এই তারকাদের
  3. রামনবমীতে ফিরে দেখা পর্দায় 'রাম' চরিত্রে তাক লাগিয়েছেন যে সব অভিনেতা

