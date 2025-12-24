ETV Bharat / entertainment

লক্ষ্মীদের ঘরে জোজো! হিট গান শোনাবেন গায়িকা

ঘরের লক্ষ্মীদের জীবন সংগ্রামের গল্প শুনে কী বললেন জোজো ?

লাখ টাকার লক্ষীলাভ সিজন- 2 (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 10:08 AM IST

কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: মহিলাদের নিয়ে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয়েছিল 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' (Lakh Takar Lokkhi Labh)। চলছে এখন সিজন 2। জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই নব রূপে, নব সাজে,আরও বড়ভাবে এখন দেখা যাচ্ছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। দেখতে দেখতে সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাজির হওয়ার পালা। একে তো ডিসেম্বর ফিনালে, তার উপর বছর শেষের ফিনালে। ফলে, আলাদা চমক থাকবে তা বলাই বাহুল্য। ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জোজো (Jojo Mukherjee)।

ইতিমধ্যেই শুটিং হয়ে গিয়েছে এই পর্বের। ডিসেম্বর ফিনালেতে এসে স্বাভাবিকভাবে খুশি জোজো। তিনি বলেন, "এই শো-এ আসতে পেরে খুব ভাল লাগছে। শো-এর লক্ষ্মীদের দেখে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত হচ্ছি। বিনোদনের সঙ্গে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে এই শো। আমি সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে শো-টা দেখি। এত মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে দেখে খুবই ভালো লাগছে।"

শুটিংয়ের দৃশ্য (Special Arrangement)

সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাসি-খেলায়-মজায় ভরপুর। ফিনালের বিজয়িনী পাবেন 2 লাখ টাকা। সঙ্গে থাকছে লক্ষ্মীদের জীবন সংগ্রামের গল্প। সেইসব গল্প শুনবেন জোজো। শুধু শুনবেন না গল্প, থাকছে জোজোর পারফরম্যান্স। জনপ্রিয় হিন্দি গান 'দম মারো দম' থেকে 'হরি ওম হরি' গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দেবেন তিনি। 31 ডিসেম্বর সন্ধে 6টায় টিভির পর্দায় দেখা যাবে এই মাসিক ফিনালে।

শুটিংয়ের দৃশ্য (Special Arrangement)

বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে। 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' এখন পাঁচ রাউন্ডে খেলা হয়। প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার। একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার। প্রতি পর্বে এখন থেকে তিনজনের বদলে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন। কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হয় না। নতুন এই ফরম্যাটে যুক্ত হয়েছে নতুন একটা খেলা। 'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলার সঙ্গে এখন খেলা হয় 'টাকার গদি'। গোটা শো-টি সঞ্চালনার দায়িত্বে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty)।

'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' নিছক একটা নন ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম যেন এই শো। মহিলাদের স্বনির্ভর হবার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই চ্যানেলের এই উদ্যোগ। এই শো সঞ্চালনা করতে করতে নিজের জীবন সম্বন্ধে ধারণা অনেকটাই বদলে গেছে বলে বার বার জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তিনি অনেকবার বলেছেন, "এত মহিলার লড়াইয়ের গল্প শুনতে শুনতে নিজের জীবন অভিযোগ করা বন্ধ করে দিয়েছি।"

মাঝে মাঝে লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভে খেলতে আসেন এক ঝাঁক তারকারা। গল্প,আড্ডায় জমে ওঠে তারকাদের নিয়ে এই পর্ব। তারকারা অবশ্য সব টাকা নিয়ে যান না। তাঁদের টাকা নিয়েই তৈরি হয়েছে 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'। এবারে 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'-এর টাকা থেকে কয়েকজন লড়াকু মা লক্ষ্মীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হবে টাকা যাতে তাঁরা তাঁদের স্বপ্ন পূরণের দিশা খুঁজে পান।

