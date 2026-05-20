হাসপাতালে ভর্তি জোজো, হয়েছে বড় অস্ত্রোপচার ! কী হয়েছিল গায়িকার ?

হাসপাতালে ভর্তি জোজো, হয়েছে বড় অস্ত্রোপচার ! কী হয়েছিল গায়িকার ?
হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবেন জোজো ? কবেইবা ফিরতে পারবেন কাজের দুনিয়ায়, জানালেন সঙ্গীতশিল্পী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 10:12 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 মে: হাসপাতালে ভর্তি সঙ্গীতশিল্পী জোজো (Jojo Mukherjee) ৷ মারাত্মক রকম পায়ে চোট পাওয়ার কারণে সোমবার অস্ত্রোপচার হয়েছে গায়িকার ৷ এখন কেমন আছেন শিল্পী ? কবেইবা ছাড়া পাবেন হাসপাতাল থেকে ? উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷
হাসপাতাল থেকেই সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গীতশিল্পী জোজো জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি ভালো আছেন ৷ সোমবার তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ কীভাবে পায়ে চোট পেয়েছিলেন গায়িকা ? জোজো বলেন, "অনেক আগে একটা শুটিং করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম ৷ সেই সময় হিপ জয়েন্টে ফ্রাকচার হয়েছিল ৷ কোনও রকমে কড়া ডোজের ওষুধ খেয়ে কাজগুলো সারছিলাম ৷ এমনকী, সম্প্রতি আমার চোটের ওপরে আবার চোট লাগে ৷ জনপ্রিয় সঙ্গীত রিয়েলিটি শোয়ের ফাইনাল পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়ে পেনকিলার ওষুধ খেয়ে, কখনও ইনজেকশন নিয়ে শুটিং করেছি ৷ লাঠি নিয়েও কাজ করেছি ৷"
শিল্পী আরও বলেন, "এইভাবে জোর করে কাজ করে গেলেও পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল ৷ অবশেষে অস্ত্রোপচার করতেই হয়েছে ৷ সাকসেসফুল হয়েছে ৷ এখনও সম্পূর্ণ হাঁটতে পারছি না ৷ কিছুদিন ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে হবে ৷ যেহেতু মেজর অপারেশন হয়েছে ৷ তার সঙ্গে সঙ্গে ফিজিওথেরাপি চলবে ৷ কাজে কবে ফিরতে পারব, তা চিকিৎসকরা বলতে পারবেন পরবর্তী চেকআপের পর ৷ তবে, এখন ভালো আছি ৷ মারাত্মক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছি ৷ কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিয়ে আবার কাজে ফিরতে পারব ৷"
এই প্রসঙ্গেই জোজো জানান, বর্তমান সময়ে শোয়ের ওত চাপ নেই ৷ তাই তিনি যে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ভালোমতো বিশ্রাম নিয়েই কাজে ফিরতে পারবেন, সেই আশা রাখছেন ৷ জোজো বলেন, "এখন আমাদের শোয়ের অফ সিজন ৷ এই সময়ে খুব একটা কাজের চাপ বা শোয়ের চাপ থাকে না ৷ মনে হয়, যতদিনে আমার শোয়ের চাপ আসবে ততদিনে আমি সুস্থ হয়ে কাজে ফিরে যেতে পারব ৷"
শহর কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার অস্ত্রোপচার হয়েছে জোজোর ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন পাঁচদিনের মাথায় শিল্পীকে ছেড়ে দেবেন ৷ ফিজিওথেরাপির পর এক্স-রে রিপোর্ট চিকিৎসকরা দেখবেন ৷ যদি দেখেন সব ঠিক আছে তাহলে শুক্রবার হয়ত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন সঙ্গীতশিল্পী ৷ আর যদি ঠিক না থাকে, তাহলে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে গায়িকা জোজোকে ৷