গান গাওয়া হল না পঙ্কজ মল্লিকের সুরে, সঙ্গীত জীবনের বড় আক্ষেপ ইন্দ্রাণী সেনের

গান গাওয়া হল না পঙ্কজ মল্লিকের সুরে, সঙ্গীত জীবনের বড় আক্ষেপ ইন্দ্রাণী সেনের
পঙ্কজ মল্লিকের বসত ভিটেতে গড়ে উঠল ক্যাফে । যেখানে সংস্কৃতি আর রসনা হাত ধরাধরি করে চলবে । ক্যাফে সূচনায় হাজির সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন ৷
Published : May 12, 2026 at 2:59 PM IST
কলকাতা, 12 মে: গত 10 মে ছিল কিংবদন্তি গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক তথা অভিনেতা পঙ্কজকুমার মল্লিকের 122তম জন্মদিন । সেই আবহেই তাঁর বসত ভিটের একাংশে সেজে উঠেছে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি' ক্যাফে । যেখানে গেলে মিলবে কিংবদন্তির নানা সময়ের নানা মুহূর্তের মূল্যবান সব সাদা-কালো ছবি, তানপুরা, অর্গান, রেডিয়ো-সহ আরও কত কী ।
শুভ সূচনার দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন ইন্দ্রাণী সেন । তিনি ভীষণ খুশি এই উদ্যোগে । তবে, ইন্দ্রাণী সেনের সঙ্গীত জীবনের বড় আক্ষেপ থেকে গিয়েছে ৷ তা হল পঙ্কজ মল্লিকের সুরে একটিও মহালয়ার গান গাইতে পারেননি তিনি । সেই কথাই ইটিভি ভারতকে বলছিলেন সঙ্গীত শিল্পী ৷
মা সুমিত্রা সেনের হাত ধরে তাঁর প্রথম দেখা পঙ্কজ মল্লিককে । এদিন স্মৃতির সরণীতে হেঁটে ইন্দ্রাণী সেন বলেন, "পঙ্কজ মল্লিক আমাদের পরিবারের সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পৃক্ত একটি নাম । জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি, মহালয়ার দিন আমার মাকে রাত 2টোর সময় বাড়ি থেকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাওয়া হত আকাশবাণীতে । সেখানে লাইভ রেকর্ডিং হত মহালয়ার । এদিকে বাবা আমাকে মহালয়া শোনাতে ভোর 4টের সময় রেডিয়োর সামনে নিয়ে বসে পড়ত । যখন মায়ের গানটা হত আমি রেডিয়োতে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম মা কোথায়? বড় হওয়ার পর মায়ের কাছে সেই সময়ের মহিষাসুরমর্দিনীর অনেক গল্প শুনেছি ।"
তাঁর কথায়, "পঙ্কজ মল্লিকের কথাও মায়ের কাছেই শোনা । শুনেছি তখন কীভাবে রিহার্সাল হত । কীভাবে রেকর্ডিং হত । মহালয়াতে মায়ের গানটা খুব শক্ত ছিল । মা পঙ্কজ দা'কে বলেছিলেন, 'আমি কি পারব'? তখন উনি নাকি বলেছিলেন, 'তুমিই পারবে ।' খুব শক্ত তালের শক্ত গান গাওয়ানো হয়েছিল মা'কে দিয়ে । রাধাকান্ত নন্দী তবলা বাজিয়েছিলেন । একটু বড় হওয়ার পরে আমি মহালয়ার গানগুলো রেডিয়োতে তুলে নিজে তোলার চেষ্টা করি । পঙ্কজ মল্লিকের উদাত্ত কণ্ঠের স্তোত্রগুলো আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল ।"
তিনি আরও বলেন, "এরপর বড় হয়ে সঙ্গীত শিক্ষার আসর শুনতাম খুব । একইসঙ্গে মহালয়ার দিনটাও আমরা একদম মিস করতাম না । বড় হয়ে শুনেছি, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কীভাবে বাণিজ্যিক করে তোলা যায় তার উদ্যোগ পঙ্কজ মল্লিকই নিয়েছিলেন । ছবিতে কাননদেবী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়েছিলেন । নিজেও গেয়েছিলেন । এভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার নেপথ্যে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে ।"
পঙ্কজ মল্লিক সম্পর্কে ইন্দ্রাণী সেন আরও তথ্য তুলে ধরেন ৷ তিনি বলেন, "উনি নিজেও অনেক গান রচনা করেছেন । যেমন বাংলা আধুনিক, ভজন, যেগুলো আমি বিমান মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিখেছি । ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ দশকের একজন অন্যতম সুরস্রষ্টা ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক । ঠিক যেমন ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্তরা । তবে, পঙ্কজ মল্লিকের একটা আলাদা জঁর ছিল । গান শুনলেই বোঝা যেত যে উনিই গাইছেন ।"
শিল্পী না-থেমেই বলতে থাকেন, "পঙ্কজ মল্লিকের এই বাড়িতে আমি প্রথম এসেছি মায়ের হাত ধরেই । তখন আমার খুব কম বয়স । উনি মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সুমিত্রা মেয়ে গানবাজনা করছে'? মা হ্যাঁ বলায় খুশি হন উনি । বলেন, 'ভালো করে করুক । তা হলে তোমার লেগাসি বজায় থাকবে'। উনি আমাকেও বলেন, ভালো করে গান গাইতে । ওঁর প্রয়াণ দিবসেও আমি এসেছি এই বাড়িতে মায়ের সঙ্গে । তারপর ওঁর কন্যা অরুণলেখা দি'র সঙ্গে আলাপ হয় আমার । উনি রবীন্দ্র সদনে পঙ্কজ দা'র স্মরণে পরপর কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছিলেন । আমাকেও ডাকেন । আমি গিয়েছিলাম ।"
এরপর আক্ষেপের সুরে ইন্দ্রাণী সেন বলেন, "আমার দুর্ভাগ্য পঙ্কজ মল্লিকের সুরে একটাও মহালয়ার গান আমি গাইতে পারলাম না । রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিল্পী হিসেবে মা'ই ছিলেন মহালয়াতে । মা খুব স্নেহের মানুষ ছিলেন পঙ্কজ দা'র । মা ছাড়াও মহালয়ায় গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় । মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'তব অচিন্ত' গানটার আগে যে ঢাকটা বাজে মহালয়াতে, সেই ঢাকটা মানব কাকাই (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়) বাজিয়েছিলেন । এসব গল্প আমার মায়ের কাছেই শোনা । ছোটবেলা থেকেই পঙ্কজ মল্লিকের একটা ছবি আমার মনের মধ্যে ছিল । অসাধারণ সুরকার ছিলেন । ওই সময়ের ওরকম অর্কেস্ট্রেশন ভাবা যায় না আজও । এখনও শুনতে পাই না ওরকম অর্কেস্ট্রেশন ।"