পুজোর আবহে প্রথম প্রেমের গল্প, আসছে দেবরাজ ভট্টাচার্যের 'হৃদ মাঝারের ঢেউ'
Durga Pujo Song Release: জিরো ওয়ান স্যুডিয়োজ-এর প্রযোজনায় তৈরি এই মিউজিক ভিডিয়োতে কৃষ্ণাণু ও সুনীতার চরিত্রে দেখা গিয়েছে আরিয়ুন ঘোষ ও সোমু সরকারকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 12:57 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর নস্ট্যালজিয়া, গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ আর প্রথম প্রেমের মিষ্টি অনুভূতি-এই তিনের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে নতুন রোম্যান্টিক মিউজিক ভিডিয়ো 'হৃদ মাঝারের ঢেউ'। 7 অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে এই মিউজিক ভিডিয়ো। গানটির সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন গায়ক ও সুরকার দেবরাজ ভট্টাচার্য।
জিরো ওয়ান স্যুডিয়োজ-এর প্রযোজনায় তৈরি এই মিউজিক ভিডিয়োতে কৃষ্ণাণু ও সুনীতার চরিত্রে দেখা গিয়েছে আরিয়ুন ঘোষ ও সোমু সরকারকে। দুর্গাপুজোর উৎসবমুখর পরিবেশেই ধীরে ধীরে কাছাকাছি আসে দুই চরিত্র। চোখে চোখ রাখা, খুনসুটি, একসঙ্গে সময় কাটানো কিংবা একে অপরের প্রতি ছোট ছোট যত্ন-এসবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় তাদের প্রথম প্রেমের গল্প। 'হৃদ মাঝারের ঢেউ'-এর কথা লিখেছেন সোমরাজ দাস। প্রেমের মায়া, কোমলতা এবং না-বলা অনুভূতিকে গানের কথায় তুলে ধরা হয়েছে। সুরের আবেগের সঙ্গে গল্পের মুহূর্তগুলিও যেন মিলেমিশে গিয়েছে।
অনন্ত শ্রীবাস্তব প্রযোজিত এই মিউজিক ভিডিয়োটির পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন সম্মান রায়। বাংলার গ্রামীণ সৌন্দর্য এবং পুজোর রঙিন আবহকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে ভিডিয়োটির দৃশ্যভাষা। নির্মাতাদের মতে, খুব সাধারণ কিছু মুহূর্তের মধ্যেই প্রথম প্রেমের যে গভীর অনুভূতি লুকিয়ে থাকে, সেটিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই মিউজিক ভিডিয়োতে।
একটি চাহনি, সামান্য খুনসুটি কিংবা একসঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্ত-কীভাবে অজান্তেই তা হয়ে উঠতে পারে জীবনের বিশেষ স্মৃতি, সেই গল্পই বলবে 'হৃদ মাঝারের ঢেউ'। পুজোর আবহে প্রেমের এই সুর কতটা দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার।