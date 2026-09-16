ETV Bharat / entertainment

NASA-র মিউজিক্যাল প্রোজেক্টে ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী, কী কাজ করবেন জয় বড়ুয়া ?

singer Joi Barua features in NASA project: 'এজেন্ট বিনোদ', 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা'র সিনেমায় প্লে-ব্যাক করা জয় বড়ুয়া নাসার বিশেষ এক সঙ্গীত প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন।

singer-composer-joi-barua-enters-into-in-nasa-aligned-musical-project
গানের নতুন সফরে জয় বড়ুয়া (সোশাল মিডিয়া)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 1:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক ও সুরকার জয় বড়ুয়া নাসার জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার সঙ্গে performing arts-এর মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্যে এক আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগে সামিল হয়েছেন ৷ এর মাধ্যমে তিনি মহাজাগতিক বিস্ময়কে তুলে ধরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ গানকে প্রাণবন্ত করে তুলছেন। এই উদ্যোগটি নাসার 'COSI' মিশনের-যার নেতৃত্বে রয়েছেন ইউসি বার্কলির স্পেস সায়েন্সেস ল্যাবরেটরির প্রধান গবেষক জন টমসিক ৷ সঙ্গে বিশ্বব্যাপী অর্কেস্ট্রাল ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্ট 'কসমিক র‍্যাপসোডি'-র (Cosmic Rhapsody) সংযোগ ঘটিয়েছে। অসমে জন্মগ্রহণকারী বড়ুয়া জানান, 'কসমিক র‍্যাপসোডি' প্রজেক্টটি তৈরি করেছেন গল্পকার ও গীতিকার জুটি সুসান লিম এবং ক্রিস্টিনা টিনজ ট্যান ৷ আর পুরো অর্কেস্ট্রাল কাজটির প্রধান সুরকার, অর্কেস্ট্রেটর ও অ্যারেঞ্জার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ফরাসি সুরকার মানু মার্টিন।

'এজেন্ট বিনোদ', 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা', 'দেব-ডি', 'মুন্নাভাই এম.বি.বি.এস.' এবং 'লগে রহো মুন্না ভাই'-এর মতো সিনেমায় প্লে-ব্যাক করা গায়ক, ভোকাল অ্যারেঞ্জার ও ব্যাকগ্রাউন্ড গায়ক হিসেবে কাজ করা বড়ুয়া জানান, ভারতে ইসরো (ISRO)-র মাধ্যমে অর্জিত বৈজ্ঞানিক সাফল্যের পাশাপাশি মহাকাশ ও সঙ্গীত-উভয়ের প্রতিই গভীর সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রয়েছে। তিনি বলেন, "নাসার COSI মিশনের সহযোগী একটি প্রজেক্টে একজন ভারতীয় সুরকার হিসেবে অবদান রাখতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। এটি ভারতের তরুণ স্বপ্নদ্রষ্টাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয় যে, যুক্তি ও কল্পনা একে অপরের পরিপূরক। যখন আপনি বিজ্ঞান ও পরিবেশন শিল্পকে (performing arts) একত্রিত করেন, তখন আপনার কাজের ক্যানভাস হয়ে ওঠে স্বয়ং মহাবিশ্ব।"

বড়ুয়ার মতে, 'স্পেস সায়েন্সেস ল্যাবরেটরি' পরিদর্শনের সময় নির্মাতারা লক্ষ্য করেন যে, 'কসমিক র‍্যাপসোডি'-র চূড়ান্ত পর্ব-অর্থাৎ "স্টার অ্যামং দ্য কসমিক ক্লাউডস" এবং "কনফেটি স্টর্ম" (যেখানে একটি মৃতপ্রায় নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়ে মহাজাগতিক ধূলিকণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়)-নাসার 'কোসি' (COSI) মিশনের সঙ্গে গভীর বৈজ্ঞানিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এই মিশনটি 'সফট গামা রে' বা মৃদু গামা রশ্মি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে সুপারনোভা কীভাবে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানগুলো তৈরি করে, তার মানচিত্র বা বিন্যাস তৈরির কাজ করে।

তিনি বলেন, "জন টমসিক এবং কোসি (COSI) টিম soft gamma rays-এর গতিপথ অনুসরণ করতে এবং লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের মতো মৌলগুলোর জন্মের সঠিক নাক্ষত্রিক মানচিত্র তৈরি করতে একটি space telescope উৎক্ষেপণ করছে। এটা জেনে যে, আমাদের গানগুলো-যা বিশুদ্ধ আবেগ ও কবিতা থেকে জন্ম নিয়েছে, নিউক্লিও সংশ্লেষণের প্রকৃত জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যাকে প্রতিফলিত করে, তা আমাদের পুরো সহযোগিতাকে সার্থকতা দিয়েছে ৷"

বড়ুয়া বলেন, "নাসার সঙ্গে যুক্ত একটি বৈশ্বিক প্রকল্পের শ্রুতি ও দৃশ্যের মূল সত্তাটি অসমের দুজন শিল্পীর হাতে গড়ে ওঠা সত্যিই এক বিশেষ ব্যাপার। যখন আমি কোনো বিস্ফোরিত নক্ষত্রকে উদযাপন করার লক্ষ্যে সুরের মূর্ছনা বা সুরের বিন্যাস তৈরি করছিলাম, ঠিক তখনই সমুদ্র সেই সুরের গতিপ্রকৃতিকে প্রতিটি ফ্রেমে মহাজাগতিক ধূলিকণার উজ্জ্বল ও ঘূর্ণায়মান রঙে রূপ দিচ্ছিলেন। আন্তর্জাতিক আঙিনায় আমাদের নিজ রাজ্যের জন্য এটি এক চমৎকার সাংস্কৃতিক মাইলফলক।"

বড়ুয়া 'কনফেটি স্টার-আয়ন'-এ মার্টিনের সঙ্গে তার সহযোগিতাকে "মিউজিক্যাল ফিউশনের এক মাস্টারক্লাস" বলেও অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "মার্টিন এমন এক ধ্বনিগত সেতু তৈরি করেছেন যা শ্রোতাদেরকে খাঁটি মিশন কন্ট্রোল ট্রান্সমিশন থেকে সরাসরি এক বিস্ফোরক সিম্ফোনিক পপ ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যায়, যা একটি আয়নিত মহাজাগতিক শকওয়েভের শারীরিক অনুভূতিকে ধারণ করে।"

জয় বড়ুয়া 2018 সালের সিনেমা 'লায়লা মজনু'-র জনপ্রিয় গান 'ও মেরি ল্যায়লা'-ও গেয়েছেন। 2014 সালে তিনি সোনালি বোসের 'মার্গারিটা উইথ আ স্ট্র'-এর জন্য একটি গানের সুর করেছিলেন। সিম্ফনিক সঙ্গীতের সরাসরি পরিবেশনা, সিনেমাটিক অ্যানিমেশন এবং পপ গানের সমন্বয়ে এক অনন্য পরিবেশনা হিসেবে পরিকল্পিত তাঁর এই নতুন যৌথ উদ্যোগের গল্প একজন মানুষ ও একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) কাল্পনিক অংশীদারিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ৷ যারা পৃথিবীর পরিবেশগত সংকটের সমাধান খুঁজতে মহাকাশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে।

আরও পড়ুন

TAGGED:

JOI BARUA
JOI BARUA SONGS
JOI BARUA NASA
জয় বড়ুয়া নাসা গান
JOI BARUA IN NASA MUSICAL PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.