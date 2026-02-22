এখন সোশাল মিডিয়া 'রিয়ালিটি শো' ! ওখানে অডিশন হয়, কেন বললেন আরমান?

এখন সোশাল মিডিয়া 'রিয়ালিটি শো' ! ওখানে অডিশন হয়, কেন বললেন আরমান?
ইটিভি ভারতের দর্শকের জন্য 'লাভ এক্সপ্রেস' ছবির 'ধিতাং ধিতাং' গানটি গেয়ে শোনান আরমান মালিক । রইল তাঁর বিস্তারিত সাক্ষাৎকার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 22, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: আজকাল সোশাল মিডিয়ায় গান ছড়িয়ে পড়লেই বড় প্ল্যাটফর্মে সুযোগ হাতের মুঠোয় ৷ কলকাতায় বসে এমনই মন্তব্য করলেন সঙ্গীত শিল্পী আরমান মালিক ৷ শহরে এক স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের ডাকে শনিবার গান গাইতে এসেছিলেন তিনি । তার আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য আড্ডা দিলেন এই সঙ্গীত শিল্পী ।
ইটিভি ভারত: মিউজিক আপনার কাছে কী?
আরমান মালিক: মিউজিক আমার জীবন । আমার কাছে মিউজিক অক্সিজেনের মতো । আমি আসলে বেঁচেই আছি মিউজিকের জন্য ।
ইটিভি ভারত: মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে কী আশা করেন আপনি?
আরমান মালিক: কিছুই না । আসলে কোনও আশা রাখাই উচিত না । আশা না করলে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণাও পাবেন না আপনি । আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই এটা শিখে নিয়েছি ।
ইটিভি ভারত: অনেক ছোট থেকেই গানের জার্নি শুরু হয়েছে আপনার । আজ অবধি এমন কোনও মুহূর্তের কথা বলতে পারবেন যেটা ভোলার নয়?
আরমান মালিক: আমি যখন মাইক ধরে গান গাইতে স্টেজে উঠে দেখি আমজনতা আমার গানটা গাইছে, সেটাই আমার সঙ্গীতজীবনের সেরা মুহূর্ত হয়ে থেকে যায় । আর এটা প্রায়ই ঘটে । তাই কোনও একটা বিশেষ দিনের মুহূর্তের কথা আমি বলতে পারব না ।
ইটিভি ভারত: প্লে-ব্যাকের দুনিয়ায় নয়া ট্রেন্ড একাধিক শিল্পীকে দিয়ে কোনও গান গাওয়ানোর পর যে কোনও একজনের কণ্ঠ ছবিতে ব্যবহার করা হয় । এটা কি সমর্থন করেন আপনি?
আরমান মালিক: এই ঘটনা আমার সঙ্গেও ঘটেছে । তবে, আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে আমার ভয়েস সিলেক্টেড হয়নি । এই সততার দরকার । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পী জানতে পারেন না তাঁর ভয়েস ব্যবহার করা হবে কি না । ফলে, তিনি আশা করে বসে থাকেন । পরে যখন ছবি রিলিজ হওয়ার পর দেখেন তাঁর কণ্ঠ ভ্যানিস, সেটা তাঁর জন্য খুব খারাপ লাগার এবং অপমানের । আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এই সততার অভাব আছে । খুব কম লোকই জানিয়ে দেন শিল্পীকে যে তাঁর কণ্ঠ ব্যবহার করা যায়নি ।
ইটিভি ভারত: 21 ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান নিয়ে কিছু বলুন ?
আরমান মালিক: আমার এই নিয়ে চতুর্থ কনসার্ট এই ব্র্যান্ডের সঙ্গে । আমি কৃতজ্ঞ যে ওরা প্রতিবার আমাকে ডাকে । এত শিল্পীকে এক মঞ্চে গাওয়ানো সহজ কথা নয় । কিন্তু এরা সেটা করে দেখায় ।
ইটিভি ভারত: রিয়ালিটি শো কি শিশুদের গানের কেরিয়ার গড়ে দেওয়ার সঠিক মঞ্চ কিংবা সঠিক প্রতিভা উঠে আসার সঠিক মঞ্চ?
আরমান মালিক: আগে রিয়ালিটি শো প্রতিভা তুলে আনার কাজ করত ৷ এখন এই কাজটা অনেক বেশি করে দিচ্ছে সোশাল মিডিয়া । বলা যায়, সোশাল মিডিয়া হল রিয়ালিটি শো ৷ সেখানেই অডিশন হয় শিল্পীর । ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে আপনি আপনার গান আপলোড করুন । ছড়িয়ে পড়লেই আপনি বড় প্ল্যাটফর্মে গান গাওয়ার সুযোগ পাবেন । প্রতিভা উঠে আসার মাধ্যম আজ সোশাল মিডিয়া । আমি রিয়ালিটি শো থেকে উঠে এসেছি । তাই এই মাধ্যম সঠিক প্রতিভা উঠে আসার মাধ্যম নয় আমি বলতে পারি না । তবে, এর চরিত্র দিনদিন বদলাচ্ছে । আগের মতো আর নেই ।
রিয়ালিটি শো'ই সবকিছু নয় । রিয়ালিটি শো'তে জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়, সারা দেশের শিল্পীদের সঙ্গে গাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ হয় । কিন্তু তার পরের জার্নিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ । তাই রিয়ালিটি শো জিতে ফেলাও বিশাল ব্যাপার নয়, আবার রিয়ালিটি শো হেরে যাওয়া মানেই সব শেষ হয়ে যাওয়া নয় । এর পরে আরও অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকে । তাই রিয়ালিটি শো সব নয় । এর বাইরেও বিশাল একটা পৃথিবী রয়েছে বলে তাঁর মত ।
এদিন ইটিভি ভারতের দর্শকের জন্য 'লাভ এক্সপ্রেস' ছবির 'ধিতাং ধিতাং' গানটি গেয়ে শোনান আরমান মালিক । ছবিতে তাঁর কণ্ঠেই বিপুল জনপ্রিয়তা পায় এই গান । আজও মফঃস্বলের পুজো প্যান্ডেলে শোনা যায় এই গান ।
উল্লেখ্য, 2006 সালে 'সারেগামাপা লি'ল চ্যাম্পস'-এর মাধ্যমে প্রথম বড় প্ল্যাটফর্ম পান আরমান মালিক । সেখানে অষ্টম স্থান অধিকার করে মঞ্চ থেকে বিদায় নেন তিনি । এরপর 2007 সালে আরমানের কর্মজীবন শুরু হয়, 'তারে জমিন পর' ছবির 'বাম বাম বোলে' গানের মাধ্যমে । এরপর 2010 সালে, তিনি 'মাই নেম ইজ খান'-এ একজন বিদেশি অভিনেতার জন্য কণ্ঠ দেন এবং বিবিসি রেডিও 1-এর জন্য কাজ করেছেন ।
2011 সালে 'কাচ্চা নিম্বু' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন আরমান । 2014 সালে 'জয় হো' সিনেমায় 'তুমকো তো আনা হি থা' দিয়ে গানের দুনিয়ায় শ্রোতাদের মন জয় করে নেন তিনি । এরপর বাংলা ও হিন্দি-সহ একাধিক ভাষায় গান গেয়েছেন আরমান, যা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ৷ ইয়ং জেনারেশনের আইডল হয়ে উঠেছেন তিনি ৷ আগামিদিনে আরও ভালো ভালো গান গাইতে চান আরমান মালিক ৷