'ধুরন্ধর'-এ 'গেহেরা হুয়া' গানে আমার কোনও অবদান নেই, ওটা একটা স্ক্যাম- কেন বললেন আরমান খান ?

'ধুরন্ধর'-এ 'গেহেরা হুয়া' গানে আমার কোনও অবদান নেই, ওটা একটা স্ক্যাম- কেন বললেন আরমান খান ?
আরমানের কথায়, "প্রথমে 'ধুরন্ধর' পার্ট ওয়ান সিনেমার জন্য আমাকে কয়েকটা গান শোনানো হয়েছিল ৷ কিন্তু একটাও গানও আমার টাইপের ছিল না ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 3:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 এপ্রিল: 25 এপ্রিল হায়দরাবাদের রবীন্দ্র ভারতীতে আয়োজন করা হয়েছিল 'রাগা রিদম অ্যান্ড রুটস' নামে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ৷ অনুষ্ঠানে আসর জমিয়ে দেন উস্তাদ রশিদ আলি খানের (Ustad Rashid Khan) ছেলে আরমান খান (Armaan Khan) ও তাঁর টিম ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে, উঠে আসে ধুরন্ধর গানে নাম বিতর্ক থেকে লাইভ কনসার্টে লিপ সিঙ্ক বিতর্ক, বাংলায় প্রথম গানের অভিজ্ঞতা থেকে আগামীর পরিকল্পনা, পলিটিক্যাল চিন্তাভাবনা নিয়ে নানা কথা ৷
ইটিভি ভারত : 'রাগা রিদম অ্যান্ড রুটস'- নিয়ে ভাবনা কীভাবে ?
আরমান খান : এই শো অনেকটাই আলাদা ৷ এটা আমার প্রথম এক্সপেরিমেন্ট ৷ প্রথম হাফ রাখা হচ্ছে পিওর ক্ল্যাসিক্য়াল মিউজিক ৷ পরের হাফে সিনেমার গান, বাবার গাওয়া গান ৷ এই বছর থেকেই শুরু এই ভাবনার ৷ ফেসবুক বা ইন্সটাতে দেখছি অন্য শিল্পীরাও এই ধরনের বিষয় করছেন ৷ এরপরেই মনে হয়, ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক নিয়ে এমন পরীক্ষা করলে কেমন হয় ! দর্শকরাও অন্যরকম কিছু উপভোগ করতে পারবেন ৷ একটা পার্ট পিওর ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল আর একটা পার্টে অন্য রকম গান ৷ আমার মনে হয় তাতে দর্শকরা আরও বেশি কানেক্ট করতে পারবেন ৷
ইটিভি ভারত : ধুরন্ধর সিনেমায় 'গেহরা হুয়া' গানে অরিজিৎ সিং-য়ের সঙ্গে আরমানের নাম কীভাবে ?
আরমান খান : এটা একদম ভুল ধারনা ৷ সঙ্গীত পরিচালক শাশ্বত সচদেবের (Shashwat Sachdev) টিমের তরফ থেকে এই সমস্যা হয়েছে ৷ বিগ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ৷ 'ধুরন্ধর' সিনেমায় আমার কোনও অবদান নেই ৷ প্রথমে 'ধুরন্ধর' পার্ট ওয়ান সিনেমার জন্য আমাকে কয়েকটা গান শোনানো হয়েছিল ৷ কিন্তু একটাও গান আমার টাইপের ছিল না ৷ আমি বললাম, "এইবারের মতো থাক ৷ পরেরবার দেখা যাবে ৷" ওনারা তখন বলেন, "একটু সরগম আর তান করে দিন ৷" আমি বলেছিলাম, "ঠিক আছে, কিন্তু সেটার জন্য নাম দিও না ৷ আমার তরফ থেকে উপহার ভেবে নিও ৷ নাম দিতে হবে না ৷" রেকর্ডিংয়ের পর আমি কলকাতায় ফিরে আসি ৷ গান মুক্তির পর দেখতে পাই, অরিজিৎ (সিং) দাদার নাম আছে, তার সঙ্গে আমার নামও আছে ৷ দেখে ভাবলাম, "এটা কখন হল ! আমি কখন গাইলাম ৷" এমনকী, অরিজিৎ দাদাও কনফিউশড হয়ে যান ৷ তিনি আমাকে বলেন, "তুই গাইলি আর আমি জানলাম না ৷ আওয়াজটা কোই ?" ওটা একটা স্ক্যাম টাইপের হয়ে গিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত : আপনার টাইপের গান কীরকম?
আরমান খান : ইমরান হাশমি-ইয়ামি গৌতম অভিনীত হক সিনেমার 'কবুল'-এর গান আমার টাইপের ৷ 'ধুরন্ধর 2'-তে অরিজিৎ দাদার গান আছে 'ফিরসে', সেটা আমার টাইপের ৷ এমন গান যার সোল (আত্মা) আছে ৷
ইটিভি ভারত : তাহলে 'ধুরন্ধর 2' সিনেমায় গানের ডাক পাননি ?
আরমান খান : আমার একটা সমস্যা আছে ৷ আমার নাম যখন 'ধুরন্ধর'-এর 'গেহরা হুয়া' গানে দেওয়া হয়, আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম ৷ আমি শাশ্বতের পুরো টিমকে মিউট করে দিয়েছিলাম ফোনে ৷ কিছুদিন আগেই আমি হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট স্ক্রোল করছিলাম ৷ তখন দেখি শাশ্বতর ম্যানেজার আমাকে মেসেজ করেছিল 9 মার্চ ৷ 'ধুরন্ধর 2'-এর জন্য ৷ কিন্তু ওই যে আমার মিউট করা ছিল ৷
ইটিভি ভারত : বড় চান্স মিস হয়ে গেল?
আরমান খান : আমি বড় মিস ঠিক বলব না ৷ জীবনে এমন গান অনেক আসবে ৷ আমি ভাবি যে ভগবানের কিছু একটা আছে ৷ ইচ্ছা ছিল না তাঁর ৷ দ্যাটস ইট ৷
ইটিভি ভারত : বাংলা সিনেমায় প্রথমবার প্লে-ব্যাক 'সাইনা বিনা', প্রস্তাব আসে কীভাবে ?
আরমান খান : আমি বেনারস থেকে ফিরছিলাম ৷ আমি আমার অ্যাকাডেমিতে ছিলাম ৷ হঠাৎ করেই ইন্দ্রদীপ(দাশগুপ্ত)-আঙ্কেলের ফোন আসে ৷ বলেন, "তোকে দিয়ে একটা গান গাওয়াতে চাই আমার সিনেমায় ৷" তারপর আমি অপেক্ষা করছিলাম ৷ এক মাস-দু মাস হয়ে গেল ৷ আমি ভাবলাম, ভুলে গেছে হয়তো ! গানটা আমাকে পাঠিয়েছে ঠিক দু'মাস পরে ৷ জানিয়ে দেয়, 2 দিনের মধ্যে গান রেকর্ড করতে হবে ৷ প্রথমদিন যখন গান ডাব করতে যাই, মাথায় ঢোকেনি ৷ কোনওভাবে গেয়ে চলে এসেছি ৷ আমাকে বলে দেয়, "আজকে ছেড়ে দে ৷ দু'দিন পর কর ৷" ওই দুটো দিন গানটা কন্টিনিউ মাথায় ঢোকানোর পর ফাইনালি গানটা শেষ হয় আমার ৷ গানটা মুক্তি পাওয়ার পর যেভাবে দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছে, সেটা আমার কাছে বড় পাওনা ৷
ইটিভি ভারত : 'সাইয়া বিনা' গানের কথার সঙ্গে 'আওগে জব তুম সজনা'র অদ্ভুত কানেকশন ! কী মনে হয়েছে ?
আরমান খান : হ্যাঁ, অনেকটাই মিল রয়েছে ৷ আমি এটা রিলাইজ করেছি, অপূর্ব মিরাক্যালি কো-ইন্সিডেন্স ৷
ইটিভি ভারত : 'ইয়াদ পিয়া কি আয়ে..' গানের যে লাইন 'লাখো কে বোল সহে মেনে, সিতমগর তেরে লিয়ে মেনে...' এখানে সিতম প্রিয়তমাও হতে পারে আবার গানও হতে পারে… আরমানকে কখনও এমন কোনও পরিস্থিতির মধ্য়ে পড়তে হয়েছে ?
আরমান খান : অনেকবার হয়েছে ৷ লাভ অ্যাঙ্গেলে হয়নি ৷ আমি সিঙ্গলই খুশিতে আছি ৷ শান্তির জীবন আছে ৷ 'লাখো কে বোল সহে'-মানে গানের জন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে ৷ লোকেরা ভাবত, আমার দ্বারা গান হবে না ৷ গান-বাজনা আমার জন্য নয় ৷ ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে এটা চলতে থাকে ৷ এটা সব জায়গাতেই রয়েছে ৷ বলিউড বলো, অভিনয় জগত বলো বা গানের জগত, সব জায়গায় একই অবস্থা ৷ কিছু কিছু মানুষ আছেন, যারা ডি-মোটিভেট করার চেষ্টা করেন ৷ তবে আমাদের একটাই কাজ ৷ লোকেরা যা বলছে বলুক, ভালো-টা শোনো, খারাপটা কান থেকে বের করে দাও ৷ পজিটিভলি, আবার অনেকে আছেন, যাঁদের আমাকে নিয়ে আশা আছে ৷ চেষ্টা এটাই থাকে যে, সেই আশাটা যেন ধরে রাখতে পারি ৷
ইটিভি ভারত : একটা সময় গানের লিরিক্স দর্শকদের মুখস্থ থাকত, সেই গানের কথা ধরেই শিল্পীকেও শ্রোতারা মনে রাখতেন ? এখন গান ট্রেন্ডে চলে… গানই ভুলে যাচ্ছে, শিল্পীকে কী মনে রাখবে.. আপনার কী মনে হয় ?
আরমান খান : আসলে আগে যখন দর্শক গান শুনতেন, তখন তা জীবনের একটা অংশ হয়ে যেত ৷ একটা গান যদি কেউ বানায়, দর্শক সেটাকে নিজের লাইফস্টাইল বানিয়ে নিত ৷ মনে করত, এই গানটা তার জন্যই লেখা ৷ গানের কথা অনুভব করা যেত ৷ এখন আর সেটা সত্যিই নেই ৷ এমনকী, আগে গানের মধ্যে খেয়াল-ঠুংরি গানের ব্যবহার হত ৷ এখন সেটাও কমে যাচ্ছে, এটা আমি ফিল করি ৷ গানে এই যে খেয়াল-ঠুংরির ব্যবহার ছিল, এখন সেটা নেই ৷ আগেকার সিনেমায় একটা সিগ্ধতা থাকত, এখন সবকিছু ভেরি মাচ ওপেন ৷ এখন তো সিনেমা দেখতে গেলেও, ব্রেনটাকে বাড়িতে রেখে আসতে হয় ৷
ইটিভি ভারত : এমন কোনও অভিনেতা আছেন, যার লিপে প্লে-ব্যাক করতে চান ?
আরমান খান : আমি আসলে এটা নিয়ে কোনওদিন ভাবিনি ৷ আমি আমার আওয়াজে অন্য কাউতে কল্পনা করতে পারি না ৷ এখনও ওই বিষয়টা আসেনি ৷ হয়তো আরও কয়েকবছর পর এমনটা ভাবব ৷ এই মুহূর্তে কোনও নায়কের গলার সঙ্গে আমার গলা ম্যাচ করবে না ৷
ইটিভি ভারত : 'জাইয়ে সজনা'-গানে জ্যাসমিন স্যান্ডলাস যতটা জনপ্রিয় হয়েছেন, অনলাইনে ততটাই বিতর্কে জড়িয়েছেন লিপ সিঙ্ক করে ৷ শিল্পী হিসাবে কী দর্শককে বোকা বানানো হচ্ছে লাইভ ইভেন্টের নামে ?
আরমান খান : বেসিক্যালি, তুমি দর্শকদের সঙ্গে চিট করছ ৷ মানুষ আসছে তোমার লাইভ শো দেখতে ৷ আমার যদি রেকর্ডিং শুনতে হয়, তাহলে বাড়িতে বসে শুনে নেব ৷ সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচা করে, কনসার্টে গিয়ে গান শোনার কোনও মানে হয় না ৷ টাকার নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয় ৷ আমার মনে হয়, একজন শিল্পী যখন অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি নিজের জন্য করেন না ৷ সামনে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকদের জন্য করছেন যারা সেই গান শুনতে এসেছেন ৷ ওদেরকে চিট করা কোনও অপশন নয় ৷ খুবই বাজে একটা বিষয় ৷
ইটিভি ভারত : এখন সোশাল মিডিয়ায় সকলেই গায়ক ৷ তালিম তো থাকে না ৷ কীভাবে দেখেন বিষয়টাকে ?
আরমান খান : আমি সোশাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে নয় ৷ কারণ, সোশাল মিডিয়া অনেককেই নাম-ফেম দিয়েছে ৷ যেমন ঋষভ ঋষি রাম ৷ ওনাকে কেই চিনত না ৷ উনিও কিন্তু সোশাল মিডিয়া থেকেই উঠেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ার সাপোর্টে অনেকে উঠেছেন ৷ তবে পুরোপুরো সোশাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়াটা ভুল ৷
ইটিভি ভারত : এখন এআই-এর যুগ, সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে ভাবায় ?
আরমান খান : আপটার অল ইট ইজ ম্যান মেড ৷ এআই কখনই একজন গায়কের জায়গা নিতে পারবে না ৷ যারা গান শোনেন, তারা সেই শিল্পীকে মাথায়-মনে বসিয়ে নেয় ৷ এআই যতই চেষ্টা করুক না কেন কপি করার, আল্টিমেটলি সেটা একটা মেকানিক্যাল আওয়াজই হবে ৷ ফলে ওটা নিয়ে আমার টেনশেন নেই ৷ কারণ আমি জানি, এমন কিছু বিষয় হবে যা আমি জানি কিন্তু এআই জানে না ৷ ফলে এটা থ্রেটের কারণ সেটা আমি মনে করি না ৷ আমরা আছি বলে, এআই আছে ৷
ইটিভি ভারত : গায়ক হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য কী ইচ্ছা রয়েছে ?
আরমান খান : আমার এটাই পরিকল্পনা যে, যে ফিল্ডেই থাকব ওখানে টপে থাকব ৷ এটাই আমার চেষ্টা থাকবে ৷
ইটিভি ভারত : বাংলায় এখন ভোটের হাওয়া ৷ কী ভাবছেন, কী চাইছেন ?
আরমান খান : এখনকার জেনারেশনের হয়ে বলতে চাই, হিন্দু-মুসলিম ধর্মাভেদ নিয়ে আমার কিছু এসে যায় না ৷ এটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা ৷ আমার মতে, যে দলই আসুক উন্নতিটা হওয়া উচিত ৷ আমরা বাইরের দেশে দেখি, সরকারের অধীনে যে বিষয়গুলো হয়, সেই সব ব্যবস্থা প্রাইভেটের থেকে অনেক ভালো ৷ কিন্তু সেটা ভারতের মধ্যে এক্সপেক্ট করতে পারি না ৷ সোজা ভাবে, যেই আসুক, রাজ্যটাকে শোধরাক ৷ মানুষজন একটু সেনসেবল হলে ভালো হয় ৷ যাকেই ভোট দিয়ে আনা হোক, সেটা ভেবে চিন্তে আনা হোক ৷ এমন কেউ আসুক যিনি শিক্ষিত হবেন ৷
ইটিভি ভারত : প্রথমবার কিছু করলে বা কোনও নতুন প্রচেষ্টা করে থাকলে বাবাকে স্মরণ করেন ?
আরমান খান : বাবা সবসময় আমার সঙ্গেই আছেন ৷ বাবা আমার গুরুভাই, পরিবার ৷ তিনি সবসময় আমাদের পাশে আছেন ৷ আমি বাবাকে নিয়ে যখনই কথা বলি সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে ৷ আমি কখনও পাস্ট টেন্সে বলি না কারণ আমার জন্য ওটা একটা বাজে স্বপ্ন ৷ যেটা ভোলার চেষ্টা করছি ৷ আমি মনে করি, তিনি এখনও আমাকে গাইড করছেন ৷
ইটিভি ভারত : পয়লা জুলাই উস্তাদ রশিদ খানের জন্মদিন ৷ পরিকল্পনা কী?
আরমান খান : বাড়িতে পার্টি হয় ৷ গতবছরও হয়েছে ৷ অতিথিরা আসেন ৷ সকলেই ভীষণ আনন্দ করেন ৷ মটন বিরিয়ানি-শামি কাবাব হয় ৷ আগেও যেভাবে বাবার জন্মদিন পালন করা হতো, এখনও সেইভাবেই হয় ৷ কীসের শোক ! রশিদ খান এমন একজন মানুষ, তিনি সকলের সঙ্গে আছেন ৷ ভারতে হোক বা ভারতের বাইরে, ফোন খুললেই ওনার গান আজও জ্বল জ্বল করছে ৷ যখন ইচ্ছে তখনই রশিদ খানকে শোনা যায় ৷ ফলে, তিনি কোথাও চলে যাননি ৷ আমি এটাই মানি ৷
- 'রাগা রিদম অ্যান্ড রুটস' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, হায়দরাবাদ শাখা-র পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল সর্বজনা জানান, এটা খুব পুরনো সংস্থা ৷ মাঝখানে গ্যাপ পড়লেও 2000 সাল থেকে ফের শুরু হয় অনুষ্ঠান ৷ এর এক গুরুত্বপূর্ণ দিকও রয়েছে ৷ অনুষ্ঠান থেকে যে অর্থ বেঁচে যায়, সেটার পুরোটাই ফিলান্থ্রোপি-তে (Philanthropy- অর্থাৎ মানবকল্যাণে স্বেচ্ছায় সময়, অর্থ বা সম্পদ দান) কাজ করা হয় ৷ সাইন্স সিম্পোজিয়ামে (Science Symposium অর্থাৎ একাডেমিক সমাবেশে বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর গবেষণালব্ধ ফলাফল, নতুন তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় করা)- কাজ করার পাশাপাশি, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, দুঃস্থ বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ চালানো, আদিবাসী মহিলাদের জন্য শৌচালয় বানানো, কিছু অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের জন্য শীতকালে স্নানের জন্য গিজার দেওয়া থেকে শুরু করে গরমকালে ফ্রিজ দেওয়া, ইত্যাদি নানা সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়ে থাকে ৷ এই অনুষ্ঠানের সফলতা এইভাবেই উদযাপন করা হয় ৷