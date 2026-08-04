কিশোর কুমারের বাড়িটাই আবিরের কাছে মন্দির, বাংলা থেকে সেখানে পৌঁছনো স্বপ্নের মতো

কিশোর কুমারের বাড়িটাই আবিরের কাছে মন্দির, বাংলা থেকে সেখানে পৌঁছনো স্বপ্নের মতো
অমিত কুমারের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা আবিরকে উজ্জীবিত করেছে গানের দুনিয়ায় ৷ অমিত কুমারের অন্যতম স্নেহধন্য সঙ্গীতশিল্পীর লড়াইটা কেমন ছিল ? তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 4, 2026 at 8:05 PM IST
আসানসোল, 4 অগস্ট: মফস্বল বাঁকুড়ার ছেলে। সেখান থেকে স্বপ্ন দেখতেন কিশোর কুমার, অমিত কুমারের মতো গান গাইবেন একদিন। কিশোর কুমারকে মহাগুরু আর অমিত কুমারকে গুরু ভাবতেন। অমিত কুমারকে ছুঁতে গিয়ে পুলিশের লাঠিও খেয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি। আজ অমিত কুমারের অন্যতম স্নেহধন্য বাঁকুড়ার সেই ছেলেটি আবির সেন।
কিশোর কুমারের জুহুর সেই বাংলো 'গৌরী কুঞ্জ' যাকে অনেকেই মন্দির বলেন, সেই বাড়িতে বসে অমিত কুমারের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানো, সঙ্গীত নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট কত কি করার সুযোগ পেয়েছেন আবির। শুনেছেন কত গল্প... আসানসোলে কিশোর কুমারের জন্মদিনে গান গাইতে এসে আবির সেন সেই গল্প ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে।
বর্তমানে মুম্বইয়ের পাকাপাকি বাসিন্দা আবীর সেন। প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পী। পাশাপাশি, তিনি বিভিন্ন শিল্পীর গানে সঙ্গীত আয়োজনেরও কাজ করেন। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী তথা কিশোর কুমারের ছেলে অমিত কুমারের বহু গানের মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন আবির সেন। তাঁর সঙ্গে বহু মঞ্চ ভাগ করে নিয়েছেন এবং নিজেও শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে বাংলা থেকে মুম্বই গিয়ে এই লড়াই করা মোটেই সহজ ছিল না তাঁর পক্ষে। অমিত কুমারের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা তাঁকে উজ্জীবিত করেছে গানের দুনিয়ায়।
জীবনের ধ্যান জ্ঞান জ্ঞান গুরু হিসেবে মানেন অমিত কুমারকে। তাঁর গায়কি ও আদবকায়দাতেও সেই অমিত কুমারের ছাপ। তবে আবির সেন জানান অমিত কুমারের কাছে পৌঁছানো বা কিশোর কুমারের ওই বাড়িতে ঢোকা ছিল তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো।
সুযোগ এসেছিল কোভিডের সময়। অমিত কুমার নিজেই আবির সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গৌরীকুঞ্জে। কোভিডের সময়ে বেশকিছু ফেসবুক লাইভ করেছিলেন অমিত কুমার। কিশোর কুমারের সেই জুহুর বাংলো গৌরীকুঞ্জে বসেই সেই লাইভগুলি হয় এবং সেই লাইভগুলিতে অমিত কুমার সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন আবির সেন। সম্পর্কের সেতু সেখান থেকেই।
আবির সেন বলেন, "প্রথম যখন ওই বাড়িতে যাই, পুরো গায়েই যেন শিহরণ। ওই বাংলোর বড় ড্রয়িংরুমে সোফাতে বসে যখন কফি খাচ্ছি, তখন অমিত কুমার বলেন এটাই ছিল বাবার বেডরুম। যেখানে বসে তুমি কফি খাচ্ছ, সেখানেই বাবা শুয়ে থাকতেন। পরে সেটাকে বড় ড্রয়িং রুম করা হয়েছে। আমি সেই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম শিহরণে। আমি যেখানে বসে আছি সেখানে কিশোর কুমার শুয়ে থাকতেন। এটা ভেবেই এমন একটা যেন লাগছিল।"
অমিত কুমারের সঙ্গে দীর্ঘ পথ চলায় প্রায় সারাক্ষণই বাবার কথা বলতে থাকেন অমিত কুমার এমনটাই জানিয়েছেন আবির সেন। বহু গল্প বললে শেষ হয় না। অমিত কুমার অনর্গল বলতেই থাকেন বাবার কথা। এখনও বাবা অন্ত প্রাণ অমিত কুমার।
আবির বলেন, "অমিতদার কাছে শোনা, একবার কিশোর কুমার বলেছিলেন যে আমি একদিন চলে যাব। তা শুনে দাদামশাই অশোক কুমার খুব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন 'চলে যাওয়ার কথা এখনই কেন বলছ'। কিশোর কুমার বলেছিলেন, 'যেদিন আমি চলে যাব তারপর থেকে মানুষ আমাকে খুঁজবে এবং খুঁজেই চলবে। কিন্তু কিশোর কুমারকে আর পাওয়া যাবে না।"
আবির সেন ইটিভি ভারতকে বলেন, "দেখুন আমরা এখনও সেই কিশোর কুমারকে খুঁজছি ৷ আজকে তাঁর মৃত্যু 40 বছর পরেও আসানসোলে এত বড় কিশোর কুমারের জন্মদিনের আয়োজন। আমি মুম্বই থেকে এসেছি গান গাইতে। শুধুমাত্র কিশোর কুমারের গান। এসে শুনলাম, পুরো হাউসফুল হয়ে গিয়েছে। এত মানুষ জুড়ে গিয়েছে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে। আমার বন্ধু বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় পাঁচ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান করছেন। প্রতিবছরই আমি আসি মুম্বই থেকে। প্রথম যখন এসেছিলাম আর আজকের চেহারা একেবারেই অন্যরকম অর্থাৎ কিশোর কুমার আজও প্রাসঙ্গিক। কিশোর কুমার আরও বেশি বেশি করে মানুষের মনে আসছেন। ওই যে তিনি বলে গিয়েছেন, আমাকে তোমরা খুঁজবে। আজও আমরা কিশোর কুমারকে সেই খুঁজেই চলেছি।"
উল্লেখ্য, ভারতের অন্যতম কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের আজ জন্মদিন ৷ কিশোর কুমার একাধারে ছিলেন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং রেকর্ড প্রযোজক। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সর্বাধিক সফল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্লেব্যাক গায়ক হিসেবেও পরিচিত তিনি।